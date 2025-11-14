Bihar Election Results 2025 Live : बिहारमध्ये पुन्हा नितीशकुमारांचं सरकार? सुरुवातीच्या कलांमध्ये एनडीए आघाडीवर, काँग्रेसची पिछेहाट

लाईव्ह अपडेट येथे पाहा : निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, हाती आलेल्या सध्याच्या कलांनुसार भाजपा सर्वात मोठा पक्ष आहे.
भाजपा : 20
जेडीयू : 15
आरजेडी : 6
काँग्रेस : 3
लोजपा (रा) : 3
इतर : 1
Published : November 14, 2025 at 7:54 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:00 AM IST
Bihar Election Result 2025 Live : बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी आज होणार आहे. एकूण २४३ विधानसभा जागांसाठी मतदान दोन टप्प्यात (6 आणि 11 नोव्हेंबर) झालं. ईव्हीएममध्ये कैद झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य आज उघड होईल. राज्यातील 46 मतमोजणी केंद्रांवर सकाळी 8 वाजल्यापासून मतांची मोजणी सुरू होईल. मोजणी सुरू झाल्यानंतर एक ते दीड तासानंतर निवडणूक निकालांचे कल समोर येऊ लागतील. एनडीए असो किंवा महाआघाडी, प्रत्येकजण विजयाचा दावा करत आहे. मात्र, बिहारच्या जनतेने कोणावर विश्वास ठेवला आहे हे लवकरच स्पष्ट होईल.
LIVE FEED
लाईव्ह अपडेट येथे पाहा : गोपाळगंजमध्ये, ईव्हीएमच्या पहिल्या फेरीत, कुचायकोटमधून अमरेंद्र कुमार पांडे आणि सदर विधानसभेतून सुवास सिंह आघाडीवर आहेत. एकमा येथून जेडीयूचे धुमल सिंह आघाडीवर आहेत, श्रीकांत यादव पिछाडीवर आहेत, परसा येथून आरजेडीच्या करिश्मा राय आघाडीवर आहेत, जेडीयूचे छोटेलाल राय पिछाडीवर आहेत, बनियापूर येथून आरजेडीच्या चांदनी देवी आघाडीवर आहेत. काँग्रेसचे जयेश मंगल सिंह बगाहा येथून आघाडीवर आहेत. भाजपाचे विनय बिहारी बगाहा येथील लौरिया येथून आघाडीवर आहेत, पहिल्या फेरीत 70 मतांनी आघाडीवर आहेत. व्हीआयपीचे रंकौशल सिंह पिछाडीवर आहेत. मोकामा येथून जेडीयूचे उमेदवार अनंत कुमार सिंह आघाडीवर आहेत. रघुनाथपूर येथून आरजेडीचे ओसामा शहाब आघाडीवर आहेत.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पोस्टल मतपत्रिकांनुसार एनडीएला 61, महाआघाडीला 32 आणि इतरांना 6 जागा मिळाल्या आहेत.
व्हीआयपी उमेदवाराची चर्चा करायची झाली तर अलीनगरमधून भाजपा उमेदवार मैथिली ठाकूर मागे पडल्या आहेत. तर जाले येथून भाजपाचे जीवेश कुमार आघाडीवर आहेत, बांकीपूरमधून भाजपाचे नितिन नवीन आघाडीवर आहेत. तारापूरमधून भाजपचे सम्राट चौधरी आघाडीवर आहेत. बेतियाहून रेणू देवी मागे पडल्या आहेत. दरभंग्याहून भाजपाचे संजय सरावगी आघाडीवर आहेत. धमदाहाहून जेडीयूच्या लेशी सिंह मागे आहेत.
बिहारमध्ये बहुमताचा आकडा 122 आहे. आतापर्यंत 243 पैकी ४७ जागांचे कल समोर आले आहेत. राघोपुरातून राजदचे तेजस्वी यादव आघाडीवर आहेत. नौतनमधून भाजपचे नारायण प्रसाद आघाडीवर असून सिकटामधून जेडीयूचे समृद्ध वर्मा आघाडीवर आहेत. कुशेश्वर स्थान (SC) मधून जेडीयूचे अतिरेक कुमार आघाडीवर आहेत. गौरा बौराममधून भाजपचे सुजीत कुमार सिंह, बेनीपूरमधून जेडीयूचे विनय कुमार चौधरी, अलीनगरमधून राजदचे विनोद मिश्र, दरभंगा ग्रामीणमधून जेडीयूचे राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल आघाडीवर आहेत. 36 जागांवर एनडीए तर 12 जागांवर महाआघाडी आघाडीवर आहे.
सुरुवातीच्या कलांमध्ये एनडीए आघाडीवर
एनडीए- 66
महागठबंधन- 47
इतर - 5
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीपूर्वी, राजद नेते मनोज झा म्हणाले, "बिहार बदलाकडे वाटचाल करत आहे. दुपारनंतर सर्व काही स्पष्ट होईल. तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाखाली, महाआघाडीसह बदल येईल. एक्झिट पोल हा भांडवल आणि बाजाराचा खेळ आहे. आम्ही तो खेळ खेळत नाही.
गुरुवारी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या मतमोजणीच्या रणनीतींवर चर्चा केली. राज्यातील सर्वांच्या नजरा नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होतील का? याकडे लागल्या आहेत. तर महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांनी दावा केला आहे की, महाआघाडी 160 हून अधिक जागा जिंकेल.
एनडीएमध्ये जेडीयू, भाजप, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास), हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (एचएएम) आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) यांचा समावेश आहे. महाआघाडीमध्ये आरजेडी, काँग्रेस, डावे पक्ष, विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) आणि इंडियन इन्क्लूसिव्ह पार्टी (आयआयपी) यांचा समावेश आहे. दोन्ही आघाड्यांकडून मैदानात उतरलेल्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा, राजदचे तेजस्वी यादव आणि बिहार काँग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील 38 जिल्ह्यांमधील एकूण 46 मतमोजणी केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणुकीत 7.45 कोटी मतदार 2,616 उमेदवारांचं भवितव्य ठरवतील. आयोगाच्या निवेदनानुसार, आयोगाच्या निवेदनानुसार, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन्स अत्यंत सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत आणि संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी केली जात आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगानं बिहार विधानसभा निवडणुकीचं मतदान यशस्वीरित्या पार पडल्याचं जाहीर केलं आहे . बिहारमध्ये 1951 नंतर सर्वाधिक 67.13 टक्के मतदान झालं आहे.
शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता सुरू होणाऱ्या मतमोजणीसाठी आयोगाने संपूर्ण व्यवस्था केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मते, बिहारमध्ये एकूण 74,526,858 मतदारांची यादी आहे. 2,616 उमेदवार आणि 12 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी पुनर्मतदानासाठी कोणतीही विनंती केली नाही. त्याचप्रमाणे, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान 38 जिल्ह्यांमधील पक्षांकडून एकही अपील प्राप्त झाले नाही.