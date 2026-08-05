"तरुणांचे ऐका, त्यांना सल्ला आणि समुपदेशनाची गरज", विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
तरुणांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ऐकून घेण्याच्या महत्त्वावरही न्यायालयानं भर दिला.
By Sumit Saxena
Published : August 5, 2026 at 8:55 PM IST
नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित हिंसाचाराची प्रकरणं मागे घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी (5) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं तरुणांना शांत करण्याची आणि त्यांचं समुपदेशन करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केलं. तसंच, तरुणांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ऐकून घेण्याच्या महत्त्वावरही न्यायालयानं भर दिला.
याचिकेत कॉकरोच जनता पार्टीनं 20 जुलै रोजी केलेल्या आंदोलनाचा आणि संसद मोर्चाचा उल्लेख करण्यात आला होता. ज्यामुळं पोलिसांशी झालेल्या संघर्षात आंदोलक आणि सुरक्षा दलाचे जवान जखमी झाले होते. या याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यावेळी याचिकाकर्ते भारतीय हवाई दलाचे माजी अधिकारी मनीष कुमार सोलंकी यांचे प्रतिनिधित्व वकील रिझवान अहमद यांनी केलं.
सुनावणीदरम्यान रिझवान अहमद यांनी त्यांचा एका अनोंदणीकृत संघटनेचे 'तथाकथित आयोजक' असा उल्लेख करत म्हटलं की, "ते एका चॅनलवरून दुसऱ्या चॅनलवर जाऊन भडकाऊ वक्तव्ये करत आहेत आणि आग विझवण्यास नकार देत आहेत." त्यांनी धार्मिक मेळाव्यांच्या आयोजकांशीही तुलना केली, ज्यांना मंडपाला आग लागण्यासारख्या कोणत्याही घटनेत, मग ती निष्काळजीपणामुळं असो वा दैवी आपत्तीमुळं, सर्वप्रथम जबाबदार धरलं जातं.
न्यायालय आधीच दुसऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करत असून सर्व सूचना, दृष्टिकोन आणि भिन्न मतांसाठी खुलं आहे, असं खंडपीठानं नमूद केलं. रिझवान अहमद यांनी आपली याचिका जोडून नोटीस बजावण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दगडफेकीमध्ये जर दिशाभूल झालेले घटक सामील असले तरी, त्या तरुणांना शांत करण्याची आणि समुपदेशनाची गरज आहे. त्यांना खूप सल्ल्याची आणि समुपदेशनाची गरज आहे.
"एका शक्तिशाली सरकारच्या नावाखाली दुसऱ्या बाजूनं होणारा कोणताही हल्ला अनावश्यकपणे परिस्थिती चिघळवू शकतो आणि पुढील हिंसाचाराला खतपाणी घालू शकतो. हे टाळलं पाहिजे," असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. तर रिझवान अहमद यांनी सांगितलं की, त्यांच्या याचिकाकर्त्यानं समाजसेवेचा प्रस्ताव दिला आहे आणि केवळ सरकार चुकीच्या मार्गावर आहे म्हणून दगडफेक करणाऱ्यांना सोडून देता येणार नाही. "काल राजस्थानमध्ये दगडफेक झाली. हा एक अत्यंत धोकादायक पायंडा आहे," असा युक्तिवाद रिझवान अहमद यांनी केला.
रिझवान अहमद यांनी दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आणि शाहीन बाग आंदोलनाचाही उल्लेख करत म्हटलं की, "उद्या अल्फा, बीटा, गॅमा आणि डेल्टा पिढ्या येतील. सिंघू सीमेवरील लोक ट्रॅक्टर घेऊन संसदेत येतील, त्यासाठी कोणतीही परवानगी नव्हती आणि तथाकथित आयोजकानं 22 अटींचं उल्लंघन केलं, कारण ती एक नोंदणीकृत संघटना नाही."
लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेच्या दिशेनं आंदोलक कूच करू शकत नव्हते, असं रिझवान अहमद यांनी सांगितलं. "जर 500 लोक संसदेत घुसले असते, तर त्यांच्याकडे गावठी बंदूक किंवा गावठी बॉम्ब नव्हते, हे कशावरून सांगता आलं असतं?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि पुढं म्हटलं की, "ते एखाद्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या किंवा रेल्वे मार्गाच्या दिशेनं नव्हे, तर संसदेच्या दिशेने कूच करत होते."
दरम्यान, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अत्यंत संयम बाळगला पाहिजे. अहिंसेवर जोर देत सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, तरुणांना शांत केलं पाहिजे आणि त्यांचे म्हणणं ऐकून घेणं हा त्यासाठी सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. अशा परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर सोपवले पाहिजे, असं खंडपीठानं सांगितलं. तसंच ही याचिका विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित इतर तत्सम याचिकांसोबत खंडपीठानं जोडली.
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