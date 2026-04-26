सात खासदारांनी धरली भाजपाची वाट : आम आदमी पक्षानं राज्यसभा सभापतींकडं दाखल केली खासदारकी रद्द करण्यासाठी याचिका
आम आदमी पक्षाचे 7 खासदार राघव चढ्ढा यांच्या नेतृत्वात भाजपामध्ये सहभागी झाले. यावर आता खासदार संजय सिंह यांनी मोठा दावा केला आहे.
Published : April 26, 2026 at 5:09 PM IST
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांच्यासह 7 खासदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी राघव चढ्ढांसह 7 खासदारांवर हल्लाबोल केला. ज्या सात खासदारांनी नुकताच पक्ष सोडला आहे. ते आता भारतीय जनता पक्षात सामील होण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची खासदारकी घटनात्मक तरतुदींनुसार रद्द केली जाईल, असं संजय सिंह यांनी यावेळी सांगितलं.
सात खासदारांनी सोडली आपची साथ : खासदार संजय सिंह यांनी सांगितलं की, "'आप'नं संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एक याचिका दाखल केली आहे. राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निष्पक्ष निर्णय देण्याची विनंती केली आहे." शुक्रवारी राघव चढ्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंग, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी आणि स्वाती मालीवाल यांनी पक्ष सोडला. या खासदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील हा पक्ष आपली तत्त्वं, मूल्यं आणि नैतिक आदर्शांपासून भरकटल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. विशेष म्हणजे, पक्ष सोडणाऱ्या या सात खासदारांपैकी सहा खासदार पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आले होते. संजय सिंह यांनी, या सात राज्यसभा खासदारांनी उचललेलं पाऊल 'पक्षबदल' (defection)आहे. हे कृत्य पक्षबदलविरोधी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे," असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
AAP वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद @SanjayAzadSln और AAP नेशनल मीडिया प्रभारी @anuragdhanda की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/XNbUh6EZDh— AAP (@AamAadmiParty) April 24, 2026
या खासदारांची खासदारकी रद्द करावी : "भारताच्या संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत, या सात खासदारांची खासदराकी रद्द करावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सादर करण्यात आली आहे. याप्रकरणी योग्य ती कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. सभापतींना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन एक निष्पक्ष निर्णय द्यावा," असं संजय सिंह यावेळी म्हणाले. हे खासदार 'आप'च्या जनादेशावर निवडून आले होते. मात्र नंतर दबावाखाली येऊन त्यांनी पक्षबदल केला, असा आरोप त्यांनी केला.
हा संविधानाचा विश्वासघात आहे : भारतीय जनता पक्ष अशा गोष्टींमध्ये वाकबगार आहे. हा लोकशाहीचा आणि पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात आहे. देशाच्या संविधानाचाही विश्वासघात असून, ते कमकुवत करण्याचा एक प्रयत्न आहे," असं खासदार संजय सिंह यांनी यावेळी सांगितलं. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलण्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. त्यानंतरच तुमच्या विचारांशी जुळणाऱ्या दुसऱ्या पक्षात गेले पाहिजे. तुम्ही एका पक्षाच्या जनादेशावर निवडून आला आहात आणि आता तुम्ही त्याच पक्षाच्या विरोधात बोलत आहात ? म्हणूनच, सभापती या याचिकेवर लवकरच निर्णय घेतील, या खासदारांचं सदस्यत्व रद्द करतील, अशी अपेक्षा आहे. असंच घडेल, असा मला विश्वास आणि खात्री आहे," असंही संजय सिंह यांनी पुढं नमूद केलं. या संदर्भात 'आप'ने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस यांच्यासह घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेतला होता. त्यातून "कायद्यानुसार हे खासदार अपात्र ठरण्यास पात्र आहेत," हे स्पष्ट झालं आहे.
