बंडखोर टीएमसी नेत्यांचे पत्र अन् यादी समोर; जाणून घ्या यात कोणाचा समावेश?
ज्येष्ठ नेत्या काकोली घोष दस्तीदार आणि शताब्दी रॉय यांच्यासह 19 फुटीर खासदारांनी 18 मे रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात आपली नावे सादर केली.
Published : June 12, 2026 at 12:50 PM IST
नवी दिल्ली: 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षातील अंतर्गत मतभेद वाढतच चाललेत. दररोज खासदार आणि आमदार पक्षातून राजीनामा देत आहेत. मिळालेल्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी टीएमसीमध्ये मोठी उलथापालथ झाली, जेव्हा ज्येष्ठ नेत्या काकोळी घोष दस्तीदार आणि शताब्दी रॉय यांच्यासह 19 फुटीर खासदारांनी 18 मे रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात आपली नावे सादर केली.
19 खासदारांच्या सह्या असलेली एक यादी समोर : तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्यांविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, 19 खासदारांच्या सह्या असलेली एक यादी समोर आली आहे. या यादीत सयोनी घोष आणि युसूफ पठाण यांच्या नावांचाही समावेश आहे. यापूर्वी शत्रुघ्न सिन्हा यांचे नावही या यादीत असल्याचे वृत्त होते, परंतु गुरुवारी त्यांनी स्पष्ट केले की, ते सर्व परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आहेत आणि राहतील.
यादीवर एक नजर टाका
- काकोळी घोष
- शताब्दी रॉय
- बापी हलदर
- शर्मिला सरकार
- डॉ. प्रसून बंदोपाध्याय
- जगदीश बर्मा बसुनिया
- असितकुमार मल
- अरुप चक्रवर्ती
- रचना बॅनर्जी
- सायोनी घोष
- खलीलुर रहमान
- अबू ताहिर खान
- युसूफ पठाण
- मिताली बेग
- माला रॉय
- कालीपद सोरेन
- दीपक अधिकारी
- जून मालिया
- पार्थ भौमिक
केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली : बंडखोर टीएमसी खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी खातरजमा केली आहे की, 20 खासदारांच्या गटाने अधिकृतपणे लोकसभेत स्वतंत्र बसण्याची मागणी केली आहे, जे पक्षाच्या संसदीय श्रेणींमध्ये संघटनात्मक विभाजन दर्शवते. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या खराब कामगिरीमुळे तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) अंतर्गत तणाव वाढत असताना हे पाऊल उचलण्यात आलंय. या निवडणुकीमुळे पक्षातील जुने नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे केंद्रीय नेतृत्व यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली असल्याचे वृत्त आहे.
एका आठवड्यातील हा तिसरा राजीनामा : गुरुवारी राज्यसभेत पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधित्व करणारे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. एका आठवड्यातील हा तिसरा राजीनामा आहे. 10 जून रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. 8 जून रोजी राज्यसभा सदस्य सुखेंदू शेखर राय यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. तृणमूल काँग्रेसमधील सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच, माजी तृणमूल काँग्रेस खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी पश्चिम बंगालच्या "जनतेचा कौल स्वीकारला" असून, राज्यसभेचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विलीनीकरणाच्या चर्चा स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या : बुधवारी सकाळी बंडखोर टीएमसी नेत्या ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी बंडखोर गट आणि काँग्रेस यांच्यातील विलीनीकरणाच्या चर्चा स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आणि सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या घडामोडी ही पूर्णपणे संघटनेची अंतर्गत बाब आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नुकतीच विरोधी पक्षनेत्या (LoP) म्हणून मान्यता दिलेल्या बॅनर्जी यांनी दावा केला की, त्यांच्या गटाला आता 64 आमदारांचा पाठिंबा आहे. सुरुवातीला पाठिंब्याच्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या 58 आमदारांच्या तुलनेत ही संख्या वाढली आहे. त्यांनी सांगितले की, हे आमदार आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अध्यक्षांना औपचारिकपणे पत्र सादर करण्याच्या तयारीत आहेत.
एनडीए संभाव्य युतीच्या चर्चांना बळ : दरम्यान, बंडखोर टीएमसी खासदारांनी पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि भाजप नेत्यांची भेट घेतल्याच्या वृत्तांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत (NDA) संभाव्य युतीच्या चर्चांना बळ मिळाले आहे. तथापि, कोणत्याही अधिकृत विलीनीकरणाची पुष्टी झालेली नाही. अशा कोणत्याही हालचालीस घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या पक्षांतरविरोधी कायद्याचे पालन करावे लागेल, ज्यानुसार कोणत्याही पक्षांतराला मान्यता देण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
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