महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात PM नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हे देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब"

2029 च्या लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह घेणं महत्त्वाचं आहे, असंही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 4:19 PM IST

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (9 एप्रिल) एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. यामध्ये प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयक हे केवळ एक कायदेशीर काम नाही, तर ते देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. तसंच सर्व खासदारांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखात असंही म्हटलं आहे की, जेव्हा महिलांची प्रगती होते, तेव्हा समाजाचीही प्रगती होते. या भारतीय संस्कृतीच्या दीर्घकाळापासूनच्या विचारसरणीचं प्रतिबिंब असलेल्या तत्त्वाची ही एक पुष्टी आहे. तसंच 2029 च्या लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह घेणं महत्त्वाचं आहे, असंही नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

भारतातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब : याचबरोबर, देश एका ऐतिहासिक क्षणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ही आपल्या लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करण्याची आणि समानता व सर्वसमावेशकतेप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा दृढ करण्याची एक संधी आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "महिला आरक्षणाला चालना देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि ते मंजूर करण्यासाठी 16 एप्रिल 2026 रोजी संसदेचे अधिवेशन बोलावलं जाईल. याला केवळ एक कायदेशीर कृती म्हणणे म्हणजे कमीपणा ठरेल. हे विधेयक संपूर्ण भारतातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे." दरम्यान, संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवण्यात आलं आहे. 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान सभागृहाचं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'मध्ये दुरुस्ती करून तो 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लागू केला जाईल. यामुळं लोकसभेच्या जागांची संख्या 816 होईल, त्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

देशासाठी महिलांचं योगदान मोठं आणि अमूल्य : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद 2023 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, 2027 च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ती लागू होईल. त्यामुळं सध्याचा कायदा जसाच्या तसा राहिल्यास हे आरक्षण 2034 मध्येच लागू होण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण 'व्हर्टिकल बेसिस'वर देखील केलं जाईल, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना जागा दिल्या जातील. तसंच मतदारसंघांची फेरनिवडणूक प्रस्तावित 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेवर आधारित असणार आहे. दरम्यान, आपल्या लेखात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, "भारताच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा जवळपास निम्मा आहे, देशासाठी त्यांचं योगदान मोठं आणि अमूल्य आहे. आज भारत प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे उल्लेखनीय यश पाहत आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानापासून ते उद्योजकतेपर्यंत, खेळापासून ते सशस्त्र दलांपर्यंत आणि संगीतापासून ते कलेपर्यंत महिला भारताच्या प्रगतीत आघाडीवर आहेत."

सार्वजनिक चर्चेला चालना मिळते आणि शासनाचा दर्जा सुधारतो : याचबरोबर, गेल्या काही वर्षांपासून महिला सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "शिक्षणाची अधिक उपलब्धता, उत्तम आरोग्यसेवा, सुधारित आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत सुविधांची सुधारित उपलब्धता यामुळं आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात महिलांच्या सहभागाचा पाया अधिक मजबूत झाला आहे. असं असलं तरी, राजकारण आणि कायदेशीर संस्थांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व हे समाजातील त्यांच्या भूमिकेच्या नेहमीच प्रमाणात राहिलेले नाही." पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "ही बाब विशेषतः दुर्दैवी आहे. कारण ज्यावेळी महिला प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतात, त्यावेळी त्या आपले अनुभव आणि अंतर्दृष्टी सोबत आणतात. ज्यामुळं सार्वजनिक चर्चेला चालना मिळते आणि शासनाचा दर्जा सुधारतो. तसंच अनेक दशकांपासून पूर्वीच्या सरकारांनी लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांना त्यांचे हक्काचे स्थान देण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले आहेत. समित्या स्थापन करण्यात आल्या, विधेयकं तयार करण्यात आली. पण त्यांची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही."

