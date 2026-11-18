कुलगाम चकमक: लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर लतीफ भट ठार
कुलगाममध्ये झालेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तैयबाचा (LeT) कमांडर लतीफ भट मारला गेलाय. दहशतवाद्याने शरण येण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. शेवटी त्याचा चकमकीत खात्मा करण्यात आला.
Published : November 18, 2026 at 10:37 AM IST
श्रीनगर - कुलगाममध्ये झालेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तैयबाचा (LeT) कमांडर लतीफ भट मारला गेलाय. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की, मशिदीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याला ठार करण्यात आलं. त्याची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया आणि इतर मानक कार्यपद्धतींचे (SOPs) पालन केले जात आहे. कुलगामच्या सरकारी पदवी महाविद्यालयाचा (GDC Kulgam) पदवीधर असलेला भट, लष्कर-ए-तैयबा/टीआरएफ (LeT/TRF) मध्ये सामील होण्यापूर्वी सुतारकाम करत असे. तो 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत या संघटनेत सामील झाला होता. त्याचे वय केवळ 22 वर्षे होते.
कुलगाममध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) चौकीवर झालेल्या हल्ल्यात तीन जवान जखमी झाले होते. त्यानंतर सुरू असलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान, बुधवारी पहाटे दक्षिण काश्मीरमधील या जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू झाली. सुरक्षा दलांनी लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख कमांडर लतीफ भट याला घेरले होतं, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिकृत सूत्रांनुसार, ११ नोव्हेंबर रोजी सीआरपीएफ चौकीवर झालेल्या हल्ल्यामागे लतीफ भटचा हात होता. सुरक्षा दलांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्याला शरण येण्याचे आवाहन केले, परंतु त्याने नकार दिला आणि मशिदीच्या आतून गोळीबार सुरू केला, ज्यामुळे चकमक भडकली. तो कुलगाम जिल्ह्यातील जालंगम पहलु भागात अडकला होता.
सुरक्षा दल आणि घेरलेल्या दहशतवाद्यामधील संभाषणाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. सुरक्षा सूत्रांनी शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये, वरिष्ठ अधिकारी वारंवार लतीफ भटला शरण येण्याचे आणि शस्त्रे खाली ठेवण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील सर्वाधिक वॉन्टेड दहशतवाद्यांपैकी एक असलेला आणि सध्या जिवंत असलेला एकमेव स्थानिक दहशतवादी लतीफ भट, सोमवारी सुरक्षा दलांच्या शोधमोहिमेदरम्यान वेढ्यातून निसटून जाण्यात यशस्वी झाला होता.
व्हिडिओमध्ये एक अधिकारी लतीफ भटला, "आम्ही तुझ्यासोबत आहोत," असे म्हणताना ऐकू येतात. मात्र, भट शरण येण्यास नकार देतो आणि म्हणतो, "मला अल्लाहला भेटायचे आहे. मी खूप आनंदी आहे." सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, लतीफ भट एका मशिदीत लपलेला असल्याने सुरक्षा दल अत्यंत संयमाने ही कारवाई करत होते.
चकमकीच्या ठिकाणाजवळ उपस्थित असलेले कुलगामचे एसएसपी इनायत अली चौधरी यांनी पुष्टी केली की, लतीफ भटशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधण्यात आला होता, जेणेकरून त्याला हिंसाचाराचा मार्ग सोडून शरण येण्यासाठी प्रवृत्त करता येईल. त्यांनी सांगितलं की, दहशतवाद्याने शरण येण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. शेवटी त्याचा चकमकीत खात्मा करण्यात आला.