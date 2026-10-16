'लेहरा दो तिरंगा' रॅली : अभिजीत दिपकेंच्या नेहा बोरा यांनाही पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा उपाययोजना आणि परिसरात लागू केलेल्या निर्बंधांचा हवाला देत दिल्ली पोलिसांनी हे पाऊल उचललं आहे.
Published : October 16, 2026 at 8:37 PM IST
नवी दिल्ली : राजधानीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये होणाऱ्या 'लेहरा दो तिरंगा' रॅलीच्या आधीच, दिल्ली पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतलं आहे. कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा उपाययोजना आणि परिसरात लागू केलेल्या निर्बंधांचा हवाला देत दिल्ली पोलिसांनी हे पाऊल उचललं आहे.
कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कपासून 'लेहरा दो तिरंगा' रॅली काढण्याच्या तयारीत होते. सीजेपीचे सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ या तिरंगा रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं. यासाठी सेंट्रल पार्कमध्ये सीजेपीचे कार्यकर्ते जमले. या रॅलीच्या माध्यमातून सार्वजनिक निषेध आणि शांततापूर्ण निदर्शन करण्याचा त्यांचा दावा होता. मात्र, रॅली सुरू होण्यापूर्वीच, दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतलं. गेल्या सहा दिवसांत अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
#WATCH दिल्ली: जब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से रवाना हुए तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है..." CJP ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2026
अभिजीत दिपके यांच्यानंतर ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (आयसा) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. नेहा बोरा यांना मंडी हाऊसजवळ पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलं. त्या मंडी हाऊसपासून सेंट्रल पार्कच्या दिशेनं पायी जाण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तर नेहा बोरा यांना ताब्यात घेत असताना आयसाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, रॅलीचे गांभीर्य लक्षात घेता आणि ल्युटियन्स दिल्लीचे मुख्य व्यावसायिक व सार्वजनिक केंद्र असलेल्या कनॉट प्लेसमध्ये कोणताही व्यत्यय टाळण्यासाठी, प्रशासनानं आधीच खबरदारीचं पाऊल उचललं आहे. सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची चिंता लक्षात घेऊन, नवी दिल्ली महानगरपालिकेनं सेंट्रल पार्क दोन दिवसांसाठी लोकांसाठी आणि सर्व प्रकारच्या उपक्रमांसाठी पूर्णपणे बंद केलं.
स्थानिक पोलीस प्रशासनानं या परिसरात लागू असलेल्या भारतीय नागरी सेवा संहितेच्या (BNSS) कलम 163 चा देखील हवाला दिला. पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, या परिसरात कोणत्याही अनधिकृत मिरवणुकीला, जमावाला किंवा निदर्शनाला परवानगी नाही. दरम्यान, सुरक्षेची परिस्थिती लक्षात घेता, शांतता राखण्यासाठी कनॉट प्लेस आणि आसपासच्या परिसरात अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आले होते.
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