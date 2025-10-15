'सोनम वांगचुक समाजविघातक कृत्यांमध्ये गुंतले होते'; लेह प्रशासनानं सर्वोच्च न्यायालयात दिलं उत्तर
सोनम वांगचुक यांना एनएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आलं आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. आता याच्या प्रत्युत्तरात लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
नवी दिल्ली : लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यानंतर याला आव्हान देणारी याचिका वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी दाखल केली. आता याच्या प्रत्युत्तरात लेहच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्रातून त्यांनी न्यायालयाला सांगतिलं की, 'वांगचुक 'राज्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या आणि समाजासाठी आवश्यक सेवांना बाधा पोहोचवणाऱ्या कृतींमध्ये सहभागी राहिले आहेत.'
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलंय? : न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, लेहचे जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कायद्याच्या अधीन राहून आणि त्यांच्या समोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचा विधिवत विचार केल्यानंतरच ताब्यात घेण्याचा आदेश देण्यात आला.
प्रतिज्ञापत्रात जिल्हा दंडाधिकारी म्हणतात, "स्थानिक अधिकारक्षेत्रात प्रचलित परिस्थितींचा वैयक्तिकपणे आढावा घेतल्यानंतर मला खात्री झाली की, सोनम वांगचुक राज्याच्या सुरक्षेला, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला आणि समाजविघातक कृत्यांमध्ये सामील होते, याचा स्पष्ट उल्लेख ताबा घेण्याच्या आधारपत्रात आहे. त्यामुळे मी त्यांच्या ताब्याबाबत पूर्णतः समाधानी होतो आणि आजही त्या निर्णयाबाबत माझं समाधान कायम आहे." या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी होणार होती. मात्र, सोनम वांगचुक यांच्यावतीने उपस्थित राहणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे त्या दिवशी दुसऱ्या न्यायालयात व्यस्त असल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी घेणार आहे.
'जोधपूर सेंट्रल जेलमध्ये पाठवल्याचीही माहिती दिली' : प्रतिज्ञापत्रात असंही म्हटलं आहे की, 26 सप्टेंबर 2025 रोजी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) अंतर्गत त्यांचा ताबा घेतल्याची तथ्ये तसेच त्यांचे राजस्थानमधील जोधपूर येथील सेंट्रल जेलमध्ये स्थलांतर करण्यात आल्याची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. तसेच ही माहिती लेह पोलीस स्टेशनच्या एसएचओद्वारे त्यांच्या पत्नीला तत्काळ फोनवरही कळवण्यात आली होती, ज्याची त्यांनी त्यांच्या याचिकेतही कबुली दिली आहे. अशा स्थितीत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्ती किंवा याचिकाकर्त्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, 1980 अंतर्गत ताबा आदेशाबाबत सूचित न केल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आणि भ्रामक आहे."
वांगचुक यांच्यावर हिंसक आंदोलन भडकावल्याच्या आरोप : दरम्यान, वांगचुक यांना लद्दाखमध्ये हिंसक आंदोलन भडकावल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आलं होतं. सध्या त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर सेंट्रल जेलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. त्यांच्या पत्नी आंगमो यांनी वकील सर्वम रितम खरे यांच्यामार्फत दिलेल्या याचिकेमध्ये वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यावर आक्षेप घेतला आहे आणि त्यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्याच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आंगमो यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना अद्याप नजरबंदी आदेशाची प्रत मिळालेली नाही, जी नियमांची उल्लंघन आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी असंही म्हटलं आहे की, त्यांचा वांगचुक यांच्याशी अजून कोणताही संपर्क झाला नाही.
