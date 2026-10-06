विधिमंडळ विशेषाधिकार विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : सर्वोच्च न्यायालयानं 22 वर्षे जुनं प्रकरण काढले निकाली, पण...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं जवळपास दोन दशकांपूर्वी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलेल्या घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय न देता सुनावणी बंद केली.
By Sumit Saxena
Published : October 6, 2026 at 3:58 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांच्या (Legislative Privilege) घटनात्मक मर्यादांबाबतचा 22 वर्षे जुना संदर्भ 'निरर्थक' (infructuous) ठरवून निकाली काढला. तामिळनाडू विधानसभेनं या प्रकरणाला कारणीभूत ठरलेला प्रस्ताव मागे घेतल्यामुळं न्यायालयानं ही भूमिका घेतली. परिणामी, विधिमंडळाचे विशेषाधिकार आणि नागरिकांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार यांच्यातील व्यापक संघर्षाचा मुद्दा अनिर्णितच राहिला.
हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, प्रशांत कुमार मिश्रा, जॉयमाल्य बागची, विपुल एम. पंचोली, श्री चंद्रशेखर व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आलं होतं. तामिळनाडू विधानसभेनं नोव्हेंबर 2003 मधील आपला प्रस्ताव एकमताने मागे घेतला. खंडपीठानं म्हटलं की, विधानसभा सचिवांनी ऑगस्ट 2004 मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 13 जुलै 2004 रोजी मंजूर झालेल्या ठरावाचा तपशील दिला होता, ज्यामध्ये पूर्वीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. या घडामोडीमुळं हा वाद केवळ 'सैद्धांतिक' स्वरूपाचा बनला होता; मात्र हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवलं गेले. त्यावेळी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली नव्हती, याची सर्वोच्च न्यायालयानं कबुली दिली. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकार आणि काही राज्यांच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर तामिळनाडू विधानसभेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या खंडपीठानं संबंधित पक्षांचे हे म्हणणं मान्य केलं की, आता निर्णयासाठी कोणताही वाद शिल्लक राहिलेला नाही. मात्र, कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भविष्यातील योग्य प्रकरणात विचारासाठी खुले ठेवावेत, या याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीशी खंडपीठाने सहमती दर्शवली. खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं की, सरकारचे वकील आणि तामिळनाडू विधानसभेचे वकील या मुद्द्यावर एकमत होतं की, संबंधित विषय आता निरर्थक ठरला आहे आणि सध्या निर्णयासाठी कोणताही मुद्दा शिल्लक राहिलेला नाही. दरम्यान, "याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी डिसेंबर 2004 च्या संदर्भ आदेशाचा उल्लेख केला आणि निदर्शनास आणून दिलं की, कायद्याचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. जे भविष्यातील तपासणीसाठी खुले ठेवले जाऊ शकतात," असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं. याचबरोबर, "याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचनांशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत. त्यामुळं सध्याच्या रिट याचिका निरर्थक ठरल्यानं निकाली काढण्यात येत आहेत. मात्र, कायद्याशी संबंधित मुद्दे भविष्यात योग्य त्या कार्यवाहीदरम्यान निकाली काढण्यासाठी खुले ठेवण्यात आले आहेत," असं खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं जवळपास दोन दशकांपूर्वी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलेल्या घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणताही निर्णय न देता सुनावणी बंद केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी संकेत दिले की, न्यायालय संक्षिप्त सुनावणीनंतर खटला निकाली काढू शकते आणि त्यातील व्यापक मुद्दे एखाद्या प्रत्यक्ष वादाच्या वेळी उद्भवल्यास तेव्हा विचारात घेतले जाऊ शकतात. दरम्यान, हा खटला तत्कालीन राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यावर टीका करणारे वृत्त आणि अग्रलेख प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी 'द हिंदू'च्या पत्रकारांविरुद्ध 2003 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेनं केलेल्या कारवाईशी संबंधित आहे. विशेषाधिकाराचा भंग केल्याप्रकरणी राज्य विधानसभेनं तत्कालीन संपादक एन. रवी, कार्यकारी संपादक मालिनी पार्थसारथी, ब्युरो चीफ व्ही. जयंत, विशेष वार्ताहर राधा व्यंकटेशन आणि प्रकाशक एस. रंगराजन यांना 15 दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेल्या वॉरंटच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
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