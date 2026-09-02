मुंबईकडून शिका आपत्ती व्यवस्थापन! एका क्लिकवर यंत्रणा सक्रिय
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एक नियंत्रण कक्ष चालवते, ज्याची यंत्रणा पूरसदृश परिस्थितीपासून ते विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी त्वरित सक्रिय होते.
Published : September 2, 2026 at 3:55 PM IST
भोपाळ/मुंबई: नेपाळमधील दुर्घटनेनंतर देशभरात आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. 20 दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये मुसळधार पावसामुळे 50 हून अधिक भागांत पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि आजही अनेक जिल्ह्यांत अशीच स्थिती उद्भवत आहे. याउलट महाराष्ट्रातील मुंबईत यापेक्षा कितीतरी अधिक पाऊस पडतो, तरीही तिथली परिस्थिती इतक्या गंभीरपणे किंवा अचानक बिघडत नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एक नियंत्रण कक्ष चालवते, ज्याची यंत्रणा पूरसदृश परिस्थितीपासून ते विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी त्वरित सक्रिय होते. मध्य प्रदेशला या आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीकडून शिकण्याची गरज आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन ॲप! पावसाशी संबंधित धोके त्वरित ओळखा : मंगळवारी मध्य प्रदेशातील पत्रकारांच्या एका शिष्टमंडळाने BMC मुख्यालयाला भेट दिली, जिथे त्यांना मुंबईच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीची माहिती देण्यात आली. हवामान विभागाचा अंदाज, थेट देखरेख (live monitoring) आणि त्वरित प्रतिसाद (rapid response) यांच्या समन्वयातून मुसळधार पाऊस आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, हे त्यांनी जाणून घेतले. भोपाळ आणि मध्य प्रदेशातील इतर शहरांमध्ये, जिथे पावसाचे रूपांतर आता आपत्तीमध्ये होऊ लागले आहे, तिथे ही प्रणाली कशी राबवता येईल, यावरही चर्चा झाली. आपत्तीबाबतची पूर्वसूचना उपलब्ध असल्यास परिस्थिती बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आणता येते. BMC ने विकसित केलेले आपत्ती व्यवस्थापन ॲप याच तत्त्वावर आधारित आहे. यात 14 आपत्कालीन सेवांसह 1008 संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ॲपद्वारे मुंबईतील सामान्य नागरिकांना संभाव्य पाऊस, गेल्या तासाभरातील पावसाची तीव्रता आणि पाणी साचलेली किंवा वाहतूक कोंडी झालेली ठिकाणे यांबाबत त्वरित माहिती मिळते. शिवाय, ही सर्व माहिती दर 15 मिनिटांनी अद्ययावत केली जाते.
120 हवामान केंद्रांशी जोडलेला नियंत्रण कक्ष : मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुख रश्मी लोखंडे सांगतात की, "आमच्या डेटा नियंत्रण कक्षाशी थेट जोडलेली 120 स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत, जी मुंबईच्या विविध भागांतील हवामानाच्या स्थितीबाबत सतत माहिती पुरवतात. ही केंद्रे पावसाची तीव्रता आणि पाणी साचण्याची शक्यता यांवर लक्ष ठेवतात. आपत्ती ओढवण्यापूर्वीच तिचा अंदाज घेऊन आणि योग्य व्यवस्थापन करूनच तिचा प्रभावीपणे सामना करता येतो आणि या ॲपद्वारे आम्ही नेमके हेच साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहोत." त्या पुढे म्हणतात, "नियंत्रण कक्षाशी समन्वय साधणारी मुख्य संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून बीएमसी (BMC) काम करत असली, तरी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज असते आणि संकट ओढवताच ती कार्यान्वित होते. उदाहरणार्थ, नुकतेच मुलुंडमध्ये टायर अडकल्यामुळे ॲसिडचा टँकर कलंडला होता; नियंत्रण कक्षाला याची सूचना मिळताच संबंधित सर्व यंत्रणांनी तत्काळ हालचाल केली आणि एक मोठी दुर्घटना टळली. मुंबईतील कोणत्याही संकटाच्या वेळी मदतीसाठी सामान्य नागरिकही या ॲपचा वापर करू शकतात." लोखंडे नमूद करतात, "तुम्ही शहरात एकटे अडकलेले असाल, तुम्हाला रुग्णालयाची गरज असेल किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची मदत हवी असेल, तर या ॲपद्वारे तुम्ही मदत मिळवू शकता."
साचलेले पाणी अर्ध्या तासात उपसले जाते : तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईतील सखल भागांमध्ये, पावसाचा जोर कितीही असला तरी, साचलेले पावसाचे पाणी उपसण्यासाठी लागणारा वेळ आता केवळ अर्ध्या तासावर आला आहे. 'कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम'मुळे हे शक्य झाले आहे; ही प्रणाली मुंबईतील 26 वॉर्ड्सना नियंत्रण कक्षाशी 24 तास जोडून ठेवते, ज्यामुळे संवाद आणि समन्वयापासून ते बचाव कार्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टी सुलभ होतात. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रमुख आणि या विभागाच्या संस्थापक सदस्या रश्मी लोखंडे या प्रणालीचा विकास कसा झाला हे स्पष्ट करतात. या प्रणालीमध्ये एनडीआरएफ (NDRF) आणि अग्निशमन दलापासून ते मुंबई पोलीस आणि हवामान खात्यापर्यंतचे विविध विभाग आणि संस्था समन्वयाने काम करतात, ज्यामुळे मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही मुंबईचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे केले जाते.
'आपदा मित्र'सह 2 लाख नागरिकांना प्रशिक्षण : मुंबई महानगरपालिका सामान्य नागरिकांना प्रशिक्षण देते, जेणेकरून संकटाच्या वेळी त्यांना मदतीची वाट पाहावी लागणार नाही; त्याऐवजी ते स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेण्यास आणि आपत्तीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर परिस्थिती हाताळण्यास शिकतात. या प्रशिक्षणात इमारतीला आग लागल्यास अग्निशमन उपकरणांचा वापर करणे, पाणी साचलेल्या परिस्थितीत सुरक्षित राहणे आणि संवाद व समन्वयाचे महत्त्व समजून घेणे यांसारख्या आवश्यक कौशल्यांचा समावेश असतो. आतापर्यंत 2 लाख नागरिकांनी हे प्रशिक्षण घेतले आहे आणि 1000 व्यक्तींची 'आपदा मित्र' (आपत्ती निवारण स्वयंसेवक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रश्मी स्पष्ट करतात की, "संकटकाळात, आम्ही वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने त्वरित 'ग्रीन कॉरिडॉर' तयार करतो आणि बचाव कार्य राबवतो. दरवर्षी पावसाळ्यात जुन्या इमारती कोसळल्याच्या घटनांची माहिती आम्हाला मिळते. प्रशासनाकडून नोटिसा बजावल्या जात असूनही, रहिवासी अनेकदा धोकादायक स्थितीत असलेल्या या जीर्ण इमारती रिकाम्या करण्याऐवजी तिथेच राहणे पसंत करतात. अशा भागांत जीवित आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राथमिकता असते." येथे कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे केंद्र आता 7 हजार चौरस फूट क्षेत्रावर पसरलेले आहे. ऐतिहासिक मुंबई महानगरपालिका इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर स्थित असलेले हे नियंत्रण केंद्र वर्षभर, 24 तास कार्यरत असते. 'आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष' हॉटलाईन्सपासून ते मोबाईल फोन आणि रेडिओ यंत्रणेपर्यंतच्या 60 दूरसंचार वाहिन्यांनी सज्ज आहे. नागरिक येथे आपल्या समस्या किंवा तक्रारी नोंदवतात आणि त्या निवारणासाठी संबंधित विभाग व संस्थांकडे पाठवल्या जातात. याच कारणामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) या कार्यपद्धतीचे 'मजबूत मॉडेल' म्हणून वर्णन करत बीएमसीची (BMC) प्रशंसा केली आहे.
हवामान केंद्रे दर 15 मिनिटांनी अद्ययावत माहिती पुरवतात : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला जागतिक स्तरावर मान्यता आणि प्रशंसा मिळाली आहे. 'युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन' (UNDRR) च्या मते, बीएमसीची आपत्ती व्यवस्थापन रणनीती हे एक जागतिक उदाहरण (मॉडेल) ठरले आहे. या कौतुकामागील एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांची अत्यंत सक्षम आणि मजबूत अशी 'इशारा देणारी यंत्रणा' (warning system); येथील हवामान केंद्रे दर 15 मिनिटांनी अद्ययावत माहिती पुरवतात. मुंबईच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यानुसार, संकटकाळात त्वरित निर्णय घेण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. नागरिकांसाठी एक आपत्ती व्यवस्थापन ॲप्लिकेशन उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे हवामानाची स्थिती ते भरती-ओहोटीचे इशारे यांसारखी अचूक माहिती मिळते. भोपाळसारख्या (मध्य प्रदेशची राजधानी) अनेक शहरांना अशाच प्रकारच्या यंत्रणांची गरज आहे.
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