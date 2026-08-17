संवेदनशीलतेतून नेतृत्व: सैन्य आरोग्यसेवेतील चार दशकांचा प्रवास, सर्जन व्हाईस अॅडमिरल आरती सरीन यांचा प्रेरणादायी प्रवास
'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्व्हिसेस'च्या (AFMS) पहिल्या महिला महासंचालक व्हाईस अॅडमिरल आरती सरीन यांची ईट्व्ही भारतनं मुलाखत घेतली. ही खास ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी आम्ही देत आहोत.
Published : August 17, 2026 at 7:00 AM IST
नवी दिल्ली : सैन्य सर्जन म्हणून सेवा बजावण्यापासून ते 'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्व्हिसेस'च्या (AFMS) पहिल्या महिला महासंचालक (Director General) बनण्यापर्यंतचा सर्जन व्हाईस अॅडमिरल आरती सरीन यांचा प्रवास, नेतृत्व आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचं उत्तम उदाहरण आहे. नुकताच 'परम विशिष्ट सेवा पदक' देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. आरती सरीन यांनी सैनिक, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. संवेदनशीलता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनातून सैन्य दलातील वैद्यकीय सेवेचं भविष्य घडवण्यातही त्यांनी मोलाचं योगदान दिलं आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त त्यांची ईटीव्ही भारतनं केलेली खास मुलाखत आम्ही आमच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
या विशेष मुलाखतीत, आरती सरीन यांनी 'आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्व्हिस'मधील आपल्या प्रेरणादायी कारकिर्दीवर आणि सैन्य दलातील आरोग्यसेवेच्या भविष्याबाबत आपल्या दृष्टिकोनावर भाष्य केलं आहे.
मुलाखतीतील काही अंश पुढीलप्रमाणं . . .
ईटीव्ही भारत : नुकतेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते तुम्हाला 'परम विशिष्ट सेवा पदक' प्रदान करण्यात आलं. याबद्दल तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? :
आरती सरीन : ही बातमी ऐकून मला खूप आनंद झाला. तिन्ही दलांमधील माझ्या संपूर्ण टीमच्या वतीनं मी हा सन्मान स्वीकारत आहे. आमच्या सेवेतील जवान, त्यांचे कुटुंबीय आणि माजी सैनिकांना सर्वोत्तम दर्जाची वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी या टीमनं अत्यंत निष्ठेनं काम केलं आहे.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही 'आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्व्हिसेस'च्या पहिल्या महिला महासंचालक म्हणून नेतृत्व करत आहात. आपण हा मार्ग स्वीकारू आणि हे यश संपादन करू, अशी कधी कल्पना केली होती का? :
आरती सरीन : नाही! जेव्हा मी कॉलेजमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा आपण हा मार्ग निवडू असं मला नक्कीच वाटलं नव्हतं. मी केवळ माझ्या कामाचा आनंद घेऊन कारकिर्दीत पुढं जात होते. जेव्हा मी 'आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज'ची कमांडंट झाले, तेव्हा एका व्यक्तीनं एक छान कविता शेअर केली. त्यात म्हटलं होतं की, कमांडंटचं कार्यालय मुलींच्या वसतिगृहाच्या अगदी जवळ असूनही, तिथं पोहोचायला त्यांना ३८ वर्षे लागली.
ईटीव्ही भारत : AFMS च्या महासंचालक म्हणून काम करणाऱ्या पहिल्या महिला म्हणून तुमची नियुक्ती ही एक महत्त्वाची घटना मानली जाते. महिला उत्तम व्यवस्थापक आणि नेत्या असतात असं अनेकदा म्हटलं जाते. तुमच्या मते, सशस्त्र दलांना पहिल्या महिला महासंचालकांची नियुक्ती करण्यास इतका वेळ का लागला? :
आरती सरीन : AFMS मध्ये १९५० च्या दशकापासूनच महिला कार्यरत आहेत. १९८७ मध्ये मेजर जनरल निर्मला हूजा या आमच्या पहिल्या महिला मेजर जनरल होत्या, त्यांनी लखनऊ येथील ९०० खाटांच्या 'कमांड हॉस्पिटल'चं नेतृत्व केलं. त्यानंतर २००४ मध्ये, सर्जन व्हाईस अॅडमिरल पुनिता अरोरा या पहिल्या 'थ्री-स्टार' अधिकारी म्हणून आल्या. त्या एएफएमसी (AFMC) च्या कमांडंट तसेच 'डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्व्हिसेस (नेव्ही)' बनल्या. त्यानंतर लवकरच एअर मार्शल पद्मा बंडोपाध्याय या आणखी एक 'थ्री-स्टार' अधिकारी म्हणून आल्या आणि त्या 'डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्व्हिसेस (एअर)' बनल्या.
थोडक्यात सांगायचं तर, आपल्या इतिहासात महिलांवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. कधीकधी हे सर्व रिक्त पदं, योग्य वेळ आणि परिस्थिती यांवर अवलंबून असते. मला वाटते की, या काळात माझी नियुक्ती झाली हे माझं भाग्यच होतं.
ईटीव्ही भारत : युद्धाचं स्वरूप वेगानं बदलत असताना, AFMS (सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवा) नवीन प्रकारच्या दुखापती आणि रणांगणावरील वैद्यकीय सेवा व उपचारांमधील नवीन प्रवाहाशी (trends) स्वतःला कसं जुळवून घेत आहे? :
आरती सरीन : आम्ही 'ट्रॉमा केअर' आणि 'रिमोट केअर' या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करुन त्यांची सांगड घालत आहोत. परिणामी, आम्ही जखमींना सुरक्षित स्थळी हलवणं (casualty evacuation), घटनास्थळीच त्वरित उपचार देणं (point-of-care treatment) आणि दीर्घकाळ चालणारी वैद्यकीय देखभाल (prolonged casualty care) यांमधील आमची क्षमता सुधारण्यावर भर देत आहोत. जखमींना हलवण्याचा वेळ कमी करण्याचे मार्ग आम्ही शोधत आहोत. 'क्रॉस-ट्रेनिंग' (विविध प्रकारच्या कामांचे प्रशिक्षण) वाढवत आहोत, जेणेकरून आमचे कर्मचारी एकाच वेळी अनेक भूमिका पार पाडू शकतील. आम्ही 'बॅटलफील्ड नर्सिंग असिस्टंट' प्रशिक्षणही सुरू केलं आहे. यामुळे हे सुनिश्चित होते की, दुखापत झाल्यास एकमेकांची काळजी घेण्यासाठी सामान्य सैनिकही सक्षम असतील.
ईटीव्ही भारत : जखमी जवानांच्या मानसिक आरोग्यासाठी AFMS कशा प्रकारे मदत करत आहे? :
आरती सरीन : आमच्या प्रशिक्षणात शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही प्रकारच्या कणखरपणाचा (resilience) समावेश असतो. आमच्याकडं यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण विभाग (मॉड्यूल्स) आहेत, जे या दोन्ही गुणांची जोपासना करतात आणि त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात ठराविक अंतराने त्या गुणांना अधिक बळकट करतात.
ईटीव्ही भारत : AFMS नं संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा (इनोव्हेशन) मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला आहे. संशोधनाची काही प्रमुख क्षेत्रं आणि अलीकडील नाविन्यपूर्ण उपक्रम, ज्याबद्दल तुम्ही खूप उत्सुक आहात, त्याबद्दल माहिती देऊ शकाल का? :
आरती सरीन : आम्हाला अलीकडंच आमचं संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम विस्तारण्याची सुविधा मिळाली. आम्ही विशेषतः ICMR, IIT चेन्नई, IIT कानपूर, IIT दिल्ली आणि बंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यांच्याशी भागीदारी केली. संशोधनाचे विषय गोपनीय असून ते कधीही सार्वजनिक केले जात नाहीत. त्यामुळे मी विशिष्ट विषयांबद्दल माहिती देऊ शकत नाही. तरीही, आम्ही DRDO सोबतही सहकार्य करत आहोत. या प्रकल्पांच्या निष्कर्षांची आम्ही आतुरतेनं वाट पाहत आहोत.
ईटीव्ही भारत : कोविड-१९ मुळे जगभरातील आरोग्य सेवा प्रणालींच्या क्षमतेची कसोटी लागली. या अभूतपूर्व आव्हानाला AFMS नं कसा प्रतिसाद दिला. त्यातून कोणते महत्त्वाचे धडे मिळाले? :
आरती सरीन : या महामारीमुळे आम्हाला जाणीव झाली की, आपण कितीही चांगली तयारी केली आहे, असं मानलं तरीही, पूर्णपणे अज्ञात अशा रोगजंतूंमुळे निर्माण होणाऱ्या अचानक आणि अनपेक्षित आव्हानांना आपल्याला सामोरं जावं लागू शकते. आमच्या प्रतिसादातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यातील 'मानवीय पैलू'. प्रचंड वैयक्तिक धोके माहीत असूनही, आमचे डॉक्टर, परिचारिका आणि संबंधित आरोग्य व्यावसायिक पुढं आल्यानं त्यांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली.
खरोखरच विशेष बाब म्हणजे सशस्त्र दलांमधील वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित नसलेल्या सहकाऱ्यांकडून आम्हाला मिळालेलं अविश्वसनीय सहकार्य. संकटाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी आम्हाला साथ दिली आणि अत्यंत महत्त्वाची 'लॉजिस्टिकल' मदत पुरवली. त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकलो.
ईटीव्ही भारत : कोविड-१९ च्या काळातील एखादा विशेष प्रसंग जो तुमच्या स्मरणात कायम राहिला आहे? :
आरती सरीन : हो. २०२१ मध्ये, कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत, मी ८७५ खाटांची क्षमता असलेल्या 'आयएनएचएस अश्विनी' (INHS Ashwini) या रुग्णालयाचं नेतृत्व करत होते. त्यावेळी देशभरात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला. त्याचा फटका सर्वांनाच बसत होता. तरीही, तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणं, आम्ही आधीच योग्य नियोजन करून ठेवलं होतं. जामनगरहून ऑक्सिजनचा अत्यंत आवश्यक साठा मिळवणं हे माझ्या रुग्णालयासाठी मोठं आव्हान होतं. पण तिथं असलेल्या आमच्या वैद्यकीय क्षेत्राबाहेरील सहकाऱ्यांच्या अमूल्य मदतीमुळे ते शक्य झालं. ती आठवण माझ्या मनात कायमची कोरली गेली. ती या गोष्टीचा पुरावा आहे की, जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट मनापासून करण्याचा निश्चय करता, तेव्हा ती नक्कीच साध्य होते. त्यामुळेच तो ऑक्सिजन २४ तासांच्या आत पोहोचला.
ईटीव्ही भारत : रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आणि गॅमा नाइफ सर्जरीमध्ये विशेष नैपुण्य मिळवण्याची प्रेरणा तुम्हाला कशातून मिळाली? :
आरती सरीन : गॅमा नाइफ सर्जरी आणि ऑन्कोलॉजीमधील उपचार हे अत्यंत अचूकतेवर आधारित असतात. रुग्णावर उपचार करताना सर्वोत्तम परिणाम मिळवणं आणि उपचारांची अशी योजना आखणं, ज्यामुळे दीर्घकालीन दुष्परिणाम कमीत कमी होतील, हेच आमचं ध्येय असते. हीच संकल्पना संघर्षमय परिस्थिती किंवा मानवतावादी मोहिमांमधील आमच्या कामकाजातही तंतोतंत लागू पडते. अशा वेळी अत्यंत कमी वेळेत आम्हाला जलद आणि अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतात.
ईटीव्ही भारत : सैन्य वैद्यकीय सेवेच्या भविष्यावर 'एआय'चा कसा प्रभाव पडेल? :
आरती सरीन : 'एआय' हे विशेषतः रोगनिदान प्रक्रियेत आणि त्यातही पॅथॉलॉजी व रेडिओलॉजीमध्ये अत्यंत उपयुक्त ठरते. ते तातडीनं महत्त्वाच्या बाबी किंवा निष्कर्ष निदर्शनास आणून देते. यामुळे गुंतागुंतीच्या केसमध्ये मौल्यवान वेळ वाचून डॉक्टरांची प्रशासकीय कामांच्या नित्य व्यापातून सुटका होते. प्रशासकीय किंवा लिपिकीय स्वरूपाची कामं 'एआय'द्वारे सांभाळली गेल्यामुळे, डॉक्टरांना रुग्णांशी थेट संवाद साधण्यासाठी, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी अधिक वेळ देता येतो.
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