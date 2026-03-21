लॉरेन्स गँगचा भोपाळमध्ये धुमाकूळ : व्यावसायिकाला मागितली 10 कोटींची खंडणी, ठार मारण्याची दिली धमकी
लॉरेन्स बिश्नोई गँगनं आता भोपाळमध्येही मोठा धुमाकूळ घातल्याचं दिसून आलं. लॉरेन्स गँगनं 10 कोटी रुपयाची मागून व्यावसायिकाला ठार मारण्याची धमकी दिली.
Published : March 21, 2026 at 2:24 PM IST
भोपाळ : इंदूर शहरात धुमाकूळ घातल्यानंतर लॉरेन्स गँगची दहशत आता राजधानी असलेल्या भोपाळपर्यंत पोहोचली आहे. शहरातील कोलार भागात राहणाऱ्या एका व्यावसायिकानं १० कोटी रुपयांची खंडणी देण्यास नकार दिल्यानं, लॉरेन्स गँगकडून त्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी लॉरेन्स गँगशी संबंधित असलेला कुख्यात गुन्हेगार 'हॅरी बॉक्सर' याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. गौरव जैन या व्यावसायिकानं आपल्या जीवाला धोका असल्याचं कारण देत, पोलिसांकडं संरक्षणाची मागणी केली आहे.
लॉरेन्स गँगकडून मारण्याची धमकी : कोलार परिसरात राहणारे व्यावसायिक गौरव जैन हे प्रतिष्ठित समाजसेवकही आहेत. साधारण चार दिवसांपूर्वी त्यांना व्हॉट्सॲपवर एक कॉल आला. फोन करणाऱ्या व्यक्तीनं स्वतःची ओळख लॉरेन्स गँगचा 'हॅरी बॉक्सर' अशी करून दिली. यावेळी त्यानं १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. व्यावसायिक जैन यांनी सुरुवातीला या फोनकडं दुर्लक्ष केलं. तीन दिवसांनंतर म्हणजेच २० मार्चच्या सकाळी हॅरी बॉक्सरनं पुन्हा त्याच क्रमांकावरून त्यांच्याशी संपर्क साधून १० कोटी रुपयांच्या खंडणीची पुन्हा मागणी केली. जेव्हा गौरव जैन यांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीत पैसे देणार नाही, असं ठामपणे सांगितलं, तेव्हा फोन करणाऱ्या हॅरी बॉक्सर यानं शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आता तुझा काटा काढला जाईल, अशी धमकी दिली. लॉरेन्स गँगनं व्यावसायिक जैन यांना उघड धमकी दिली आहे.
कोलार पोलिसांनी सुरू केला तपास : या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून, गौरव जैन यांनी तत्काळ कोलार पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी फोन करणाऱ्या हॅरी बॉक्सरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. कोलार पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी संजय सोनी यांनी सांगितलं, "एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. संबंधित गुन्हेगाराचा लवकरच शोध घेतला जाईल." गौरव जैन यांनी आपल्या कुटुंबाच्या जीवाला गंभीर धोका असल्याचं कारण देत, पोलिसांकडं संरक्षणाची मागणी केली आहे. व्हॉट्सॲप ऑडिओ कॉलद्वारे संवाद साधताना गुन्हेगारांनी आपल्याला उघड धमकी दिल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
मध्य प्रदेशात लॉरेन्स गँग पुन्हा सक्रिय : लॉरेन्स गँगच्या हस्तकांनी इंदूरमधील एका व्यावसायिकाशीही फोनद्वारे संपर्क साधून, १५ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. याच टोळीतील काही गुन्हेगारांनी खरगोन जिल्ह्यातील एका व्यापाऱ्याकडं १५ लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली होती. त्यानं पैसे देण्यास नकार दिल्यावर, त्याच्या निवासस्थानी अंदाधुंद गोळीबार केला. काही दिवसांपूर्वी अशोक नगर पोलिसांनी याच टोळीशी संबंधित एका गुन्हेगाराला अटक केली.
