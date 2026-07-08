शोपियान चकमकीत लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी ठार; शस्त्रे आणि दारुगोळा जप्त, शोधमोहीम सुरू
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठार झालेल्या दहशतवाद्याचं नाव झाकीर अहमद गनी असं असून तो कुलगाम जिल्ह्यातील रहिवासी होता.
Published : July 8, 2026 at 2:17 PM IST
शोपियान : जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा दलांना एका दहशतवादविरोधी कारवाईत मोठं यश मिळालं आहे. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी बुधवारी सांगितलं की, शोपियान जिल्ह्यातील सैदापोरा परिसरात एका संयुक्त दहशतवादविरोधी कारवाईदरम्यान लष्कर-ए-तैयबाचा (LeT) एक दहशतवादी ठार झाला. दरम्यान, या परिसरात सुरक्षा दल गेल्या काही दिवसांपासून शोधमोहीम राबवत होतं.
Shopian, Jammu and Kashmir: A body was recovered near the encounter site in Chanapora, Shopian. Security forces have launched a fresh cordon and search operation (CASO) in the area. pic.twitter.com/Yh7z4Idjk4— IANS (@ians_india) July 8, 2026
2023 पासून बेपत्ता होता : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठार झालेल्या दहशतवाद्याचं नाव झाकीर अहमद गनी असं असून तो कुलगाम जिल्ह्यातील रहिवासी होता. तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गनी 27 सप्टेंबर 2023 पासून बेपत्ता होता आणि नंतर तो दहशतवादी संघटनेत सामील झाला. दरम्यान, सैदापोरा गावात दहशतवादी असल्याच्या ठोस गुप्त माहितीच्या आधारे शनिवारपासून सुरू झालेली ही कारवाई बुधवारी सलग पाचव्या दिवशीही सुरू होती.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Lashkar-e-Taiba terrorist killed in encounter in Shopian. Security tighetened in the area.— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026
(Source: Third Party)
(Visuals deferred by unspecified time)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4Qk3Nj61s6
शस्त्रे आणि दारूगोळाही जप्त : परिसरात शोध घेत असताना सुरक्षा दलांना गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला आणि त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. त्यामुळं परिसरात काहीकाळ चकमक सुरू होती. या कारवाईनंतर सुरक्षा दलांनी या परिसरातून एका दहशतवाद्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला. तसंच चकमकीच्या ठिकाणाहून शस्त्रे आणि दारूगोळाही जप्त करण्यात आला. याचबरोबर, परिसरात आणखी काही दहशतवादी लपले आहेत का? याची खात्री करण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेची पुष्टी करताना जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटलं आहे की, 'तुम्ही पळून जाऊ शकता, पण लपू शकत नाही!'
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) July 8, 2026
One Lashkar terrorist neutralised by SOG Shopian, in a Jt Op, along with RR and CRPF.
कडक सुरक्षा व्यवस्था कायम : पोलिसांनी सांगितलं की, लष्कराच्या राष्ट्रीय रायफल्स आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या संयुक्त कारवाईदरम्यान शोपियानच्या विशेष कृती गटानं (एसओजी) लश्कर-ए-तैयबाच्या एका दहशतवाद्याला ठार केलं. तसंच शोधमोहीम सुरू असल्यानं परिसराभोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था कायम आहे, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, ही शोधमोहीम औपचारिकपणे संपल्यानंतर आणि परिसर पूर्णपणे सुरक्षित घोषित झाल्यानंतर जप्त केलेली शस्त्रं आणि मोहिमेसंबंधित इतर माहिती दिली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
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