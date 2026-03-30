ETV Bharat / bharat

दिल्लीत एका मोठ्या दहशतवादी मॉड्युलचा पर्दाफाश! लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी शब्बीर अहमद लोनला अटक

या कारवाईचं नेतृत्व डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी यांनी केलं, तर इन्स्पेक्टर सुनील आणि इन्स्पेक्टर धीरज मेलावत यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई पार पाडली.

Lashkar terrorist Shabir Ahmad Lone arrested from Delhi
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 7:02 PM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं राजधानी दिल्लीत एक दहशतवादी कट उधळून लावत मोठं यश मिळवलं आहे. स्पेशल सेलच्या नवी दिल्ली रेंज टीमनं दिल्लीच्या गाझीपूर परिसरातून शब्बीर अहमद लोन या दहशतवाद्याला अटक केली आहे. या कारवाईचं नेतृत्व डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी यांनी केलं, तर इन्स्पेक्टर सुनील आणि इन्स्पेक्टर धीरज मेलावत यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई पार पाडली.

विशेष पथकाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाहा यांनी सांगितलं की, "अटक करण्यात आलेला आरोपी शब्बीर अहमद लोन हा गेल्या महिन्यात उघडकीस आलेल्या त्याच गटाचा सूत्रधार होता. त्यावेळी, पोलिसांनी सात बांगलादेशी आणि एका भारतीय नागरिकासह आठ आरोपींना अटक केली होती. या गटाचे प्रमुख सदस्य ओमर फारूक आणि रबीउल इस्लाम यांना कोलकाताच्या माझरपारा परिसरातून अटक करण्यात आली, तर इतर आरोपींना त्रिपुरा आणि तामिळनाडू इथून अटक करण्यात आली. त्यांचे संबंध लष्कर-ए-तोयबासोबत आहेत."

विविध देशांचे चलन आणि संशयास्पद वस्तू जप्त : अटक केलेल्या आरोपीकडून विविध देशांचे चलन जप्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये अंदाजे 2300 बांगलादेशी टका, 1400 नेपाळी चलन, 5000 पाकिस्तानी रुपये आणि 3000 भारतीय रुपयांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, एक नेपाळी सिम कार्डही जप्त करण्यात आलं आहे. यावरून त्याचा आंतरराष्ट्रीय संपर्क असल्याचं समजते. दिल्ली पोलीस या प्रकरणाचाही तपास करत आहे.

शब्बीर अहमद लोनला यापूर्वी देखील केलीय अटक : शब्बीर अहमद लोनला गुन्हेगारी आणि दहशतवादी पार्श्वभूमी आहे. त्याला पहिल्यांदा 2007 मध्ये स्पेशल सेलनं अटक केली होती, तेव्हा त्याच्याकडून एक एके-47 आणि हँड ग्रेनेड जप्त करण्यात आले होते. त्यावेळी तो टारगेट किलिंग करण्याच्या उद्देशानं आला होता. यानंतर त्याला 2015 मध्ये श्रीनगरच्या परिमपोरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एके-47 सह अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी तो सज्जाद गुलसोबत संबंधित होता, जो नंतर पाकिस्तानला गेला आणि त्यानं 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (टीआरएफ) या संघटनेची स्थापना केली.

पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबत नेटवर्क : दिल्ली पोलिसांच्या तपासात असं उघड झालं आहे की, शब्बीरनं पाकिस्तानमध्ये 'दौरा-ए-आम' आणि 'दौरा-ए-खास' सारखे दहशतवादी प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्याला मुझफ्फराबादमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. तुरुंगातून सुटल्यानंतर तो बांगलादेशला पळून गेला, जिथं त्यानं एक नवीन गट तयार करण्यास सुरुवात केली. स्थानिक लोकांमध्ये मिसळून जाण्यासाठी त्यानं लग्नही केलं. स्पेशल सेलचे अतिरिक्त सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'अबू हुजैफा' आणि 'सुमामा बाबर' या सांकेतिक नावांनी काम करणारे त्याचे नवीन सूत्रधार लष्कर-ए-तोयबा आणि पाकिस्तानी आयएसआयशी संबंधित असल्याचं म्हटलं जातं. त्यांच्याच निर्देशानुसार भारतात दहशतवादी कारवाया करण्याचं कट रचलं जात होतं.

कोलकाता बनलं लाँचिंग पॅड, दिल्लीत रेकी: दहशतवादी मॉड्यूलनं कोलकाताच्या माझरपारा परिसरात एक तळ उभारला होता, ज्याचा वापर लाँचिंग पॅड म्हणून केला जात होता. तेथून, या गटानं दिल्ली आणि कोलकातामधील अनेक संवेदनशील आणि गर्दीच्या भागांची रेकी केली होती. मंदिरं आणि व्यावसायिक भागांनाही लक्ष्य करण्यात आलं. या रेकीचे व्हिडिओ पाकिस्तानला पाठवण्यात आले. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गटाच्या क्षमता तपासण्यासाठी सुरुवातीला दिल्ली मेट्रो आणि इतर ठिकाणी पोस्टर्स लावण्यात आले होते. हे प्रकरण गंभीर मानून, मेट्रो पोलिसांनी तपास सुरू केला, त्यानंतर हे प्रकरण विशेष कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले.

पाच दिवसांची पोलीस कोठडी : दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं मेट्रो पोस्टर प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी शब्बीर अहमद लोन याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

TAGGED:

दहशतवादी मॉड्यूल
लष्कर ए तोयबा
दहशतवादी
शब्बीर अहमद लोन
DELHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.