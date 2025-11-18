ETV Bharat / bharat

"आदिवासी समुदायांच्या भाषांचे जतन करणे आवश्यक; भाषा ही ओळखीचा सर्वात शक्तिशाली आधार," रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या सतुपती प्रसन्नश्रींनी स्पष्टच सांगितलं

बोलीभाषांचे दस्तऐवजीकरण करण्यापासून ते केवळ मौखिक परंपरा म्हणून अस्तित्वात असलेल्या भाषांसाठी लिपी तयार करण्यापर्यंत त्यांच्या कार्याने दीर्घकाळ दुर्लक्षित भाषांना सांस्कृतिक आणि बौद्धिक मान्यता मिळवून दिली.

Ramoji Excellence Award winner Sathupati Prasannashree
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या सतुपती प्रसन्नश्रींनी स्पष्टच सांगितलं (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 10:50 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद : आंध्र प्रदेशात कुलगुरू म्हणून काम करणाऱ्या पहिल्या आदिवासी महिला प्रा. सतुपती प्रसन्नश्री या भारतातील सर्वात प्रभावशाली भाषातज्ज्ञांपैकी एक आहेत. त्यांनी त्यांचे आयुष्य आदिवासी समुदायांच्या भाषांच्या संरक्षणाद्वारे त्यांची प्रतिष्ठा आणि ओळखीसाठी लढण्यात घालवले. धोक्यात येणाऱ्या बोलीभाषांचे दस्तऐवजीकरण करण्यापासून ते केवळ मौखिक परंपरा म्हणून अस्तित्वात असलेल्या भाषांसाठी लिपी तयार करण्यापर्यंत त्यांच्या कार्याने दीर्घकाळ दुर्लक्षित भाषांना सांस्कृतिक आणि बौद्धिक मान्यता मिळवून दिली आहे. प्रा. सतुपती प्रसन्नश्री यांना कला आणि संस्कृती श्रेणीमध्ये रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी ईटीव्ही भारतच्या सिद्धार्थ राव यांच्याशी भाषाशास्त्रातील त्यांच्या प्रवासाबद्दल, त्यांच्या ध्येयाला आकार देणाऱ्या भावनिक आणि सामाजिक वास्तवांबद्दल आणि भाषा ही ओळखीचा सर्वात शक्तिशाली आधार का आहे यावर चर्चा केली.

मुलाखतीतील काही मुद्दे वाचा:

प्रश्न: स्टुअर्टपुरम (Stuartpuram आंध्र प्रदेशातील बापटला जिल्ह्यातील एक गाव) पासून तुम्ही आज ज्या उंचीवर पोहोचला आहात, त्याच्यापर्यंतच्या तुमच्या प्रवासाच्या आठवणी काय आहेत?

उत्तर: बहुतेक लोक असे गृहीत धरतात की, मी स्टुअर्टपुरमची आहे; खरं तर मी तिकडची नाही. माझे आजोबा शिक्षक आणि शाळेचे मुख्याध्यापक होते. माझ्या वडिलांनी वयाच्या 14 व्या वर्षी गावातून प्रवास सुरू केला. ते विशाखापट्टणमला गेले. वडील रेल्वेमध्ये काम करत असल्याने आम्हाला खूप प्रवास करावा लागला. माझे आजोबा स्टुअर्टपुरमचे होते, वडील तिकडचे नव्हते.

प्रश्न: आपल्या देशात शिक्षणाकडे पाहण्याचा एक आयामी दृष्टिकोन आहे. एकतर अभियंता किंवा डॉक्टर बनण्याला महत्त्व आहे, तुम्ही भाषा किंवा भाषाशास्त्राकडे कशामुळे आकर्षित झालात?

उत्तर: हा नियोजित प्रवास नव्हता. तुम्हाला त्रास देणाऱ्या आणि तुमच्या आंतरिक शांतीला भंग करणाऱ्या काही समस्यांमुळे मला हा प्रवास करावा लागला. ते तुमच्या मानसिकतेचे भावनिक रचनेचे नुकसान करतात. जेव्हा आपली अशी दिशाभूल होते आणि तेव्हा एखादा जोडीदार तुम्हाला माणूस म्हणून ओळखत नाही, तेव्हा ते आपोआप तुम्हाला प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करतात.तेव्हा मी विचार करायला लागलो, "मला योग्य वागणूक का दिली जात नाही?" असे नाही की, मी कनिष्ठ आहे आणि दुसरे कोणीतरी श्रेष्ठ आहे. ते जसे आहेत तसेच आहेत. आपण एक आहोत. सामाजिक रचनेतील या असमानता हे भावनिक शोषण आहे. माझ्यात सर्व (आवश्यक) गुण असतानाही मला का त्रास दिला जात आहे आणि त्रास दिला जात आहे? हा माझा विचार होता. मला जाणवले की, ते फक्त मीच नाही. हजारो लोक, माझे पूर्वज, फक्त स्टुअर्टपुरम सारख्या ठिकाणाशी संबंधित असल्याने त्यांचा अत्याचार आणि छळ करण्यात आला. मूलतः कोणी स्टुअर्टपुरमचा आहे की बंगळुरूचा आहे हे महत्त्वाचे नाही. मुद्दा असा आहे की, हे आदिवासी गट आहेत. त्यांच्याकडे औपचारिक शिक्षण नसले तरी त्यांच्याकडे भावनिक आणि मानसिक बुद्धिमत्ता आहे. त्यांचे मेंदू खूप चांगले काम करतात. परंतु त्यांची स्वतःची ओळख नसते, विशेषतः लिखित भाषेच्या स्वरूपात. जेव्हा तुमची अशी ओळख नसते, तेव्हा लोक तुम्हाला असे भासवून देतात की तुम्ही समान नाही आहात. तुमची ओळख त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. तुम्हाला त्यांच्या पायाशी बसावे लागते. म्हणूनच शिक्षणामुळे खूप फरक पडतो. एक लिपी खूप मोठा फरक घडवते, कारण जेव्हा तुम्ही शिक्षणात पुढे जात असता, तेव्हा लोक आपोआप तुम्हाला खाली पाडण्याचा प्रयत्न करतात.

प्रश्न: तुम्ही भाषांना ओळखीचे एक स्वरूप आणि इतरांशी संवाद साधण्याचा एक मार्ग म्हणून वर्णन करीत आहात. हेच तुम्हाला धोक्यात येणाऱ्या भाषांकडे आकर्षित करते का? आणि या लिपी तयार करण्यासाठी काम करण्यास प्रेरित करते का?

उत्तर: जेव्हा मी सुरुवातीला हे करू इच्छित होतो, तेव्हा मी कोणतेही ध्येय मनात न ठेवता पुढे जात होतो. पण जेव्हा मी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू लागलो, तेव्हा मला माझ्या सभोवतालच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात आले आणि ते फक्त मीच नाही असे अनेक लोक होते, ज्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कधीही असा प्रकाश पाहिला नव्हता. त्याचे पालक निरक्षर होते आणि तो स्वतः निरक्षर होता. जेव्हा मी या सर्व गोष्टींबद्दल विचार केला, तेव्हा मला आठवले की भारतातील सुमारे 7 टक्के लोक आदिवासी आहेत. देशभरातील आदिवासी लोकांची हीच दुर्दशा आहे, विशेषतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि मध्य प्रदेशात. ही सर्व राज्ये आहेत जिथे आदिवासी समुदाय लहान भागात राहतात. ही जवळजवळ सर्व आदिवासी लोकांची कहाणी आहे, ज्यांच्या भाषा अज्ञात आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या भाषा आहेत, ज्याला आपण मौखिक साहित्य म्हणतो. कालांतराने मला जाणवले की, जर तुम्ही एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात एखादी भाषा बोलू शकत असाल तर ती भाषा जिवंत होते. पण जेव्हा राज्य-प्रधान भाषा किंवा शेजारील भाषा अस्तित्वात येतात, तेव्हा मूळ स्वरूप, तिचे सार आणि तिचा स्वाद हरवतो. म्हणून तुम्हाला तुमची स्वतःची ओळख हवी असते आणि त्यासोबतच तुम्हाला तुमची स्वतःची भाषा देखील हवी असते आणि तुमच्या भाषेला एक लिपी असायला हवी.

प्रश्न: तुम्ही म्हणालात की, या मौखिक परंपरा आहेत, मौखिक साहित्य, कोणत्याही लिपीशिवाय. म्हणून जेव्हा तुम्ही पिढ्यानपिढ्या तोंडी चालत आलेल्या अशा भाषेची लिपी तयार करण्याचा निर्णय घेता तेव्हा तुम्हाला प्रारंभापासून सुरुवात करावी लागली का?

उत्तर: त्या काळात आदिवासी लोक त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशात राहत होते आणि त्यांच्या पूर्वजांनी मौखिक साहित्याद्वारे, ज्याला तुम्ही कुटुंब व्यवस्था म्हणू शकता ते सर्वकाही पुढे नेले. पण आज आपल्याकडे माझ्या आदिवासी ओळखीवर इतर भाषांचा दबाव वाढत आहे आणि असे घडते की, लोक हळूहळू स्वतःला आदिवासी म्हणवून घेणे थांबवतात.एकदा माझी ओळख जगासमोर आली की, मी आदिवासी आहे, तेव्हा सर्वजण माझ्याकडे तुच्छतेने पाहू लागतात. त्यांची मानसिकता इतकी कठोर आहे की, ते मला एक सुशिक्षित आदिवासी व्यक्ती म्हणूनही पाहत नाहीत. ते फक्त जुन्या पारंपरिक प्रणालींसह जंगलात राहणारी जमात पाहतात. ती त्यांची एकमेव प्रतिमा आहे. पण मी म्हणतो की, ते लोकदेखील बुद्धिमान होते आणि त्यांच्याकडे अशा भाषेशी जोडण्याची विशेष क्षमता होती, ज्याला तुम्ही विश्वाची भाषा म्हणू शकता आणि ते पिढ्यानपिढ्या पुढे नेण्यास सक्षम होते. आज तुम्ही जे आहात ते तुम्हाला उद्या आठवणार नाही. आपल्या मनावर आणि आपल्या जीवनशैलीवर (आधुनिक काळात) अनेक प्रभाव आहेत. या सर्व प्रभावांच्या ओझ्याखाली मला वाटले की, आपल्याला अशी ओळख हवी आहे, जी तुम्हाला आपलेपणाची भावना देते, की तुम्ही एका विशिष्ट कुळातून, एका विशिष्ट जमातीतून आला आहात. ही तुमची संस्कृती आहे.

खरं तर आपल्यापैकी प्रत्येकाला आपली स्वतःची सांस्कृतिक ओळख हवी आहे. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. अमेरिकन किंवा पाश्चात्य समाज आपल्याकडे कुतूहलाने का पाहतात? कारण आपली सांस्कृतिक ओळख मजबूत आहे. तुम्ही मल्याळी आहात, तमीळ आहात की इतर काही आहात यापेक्षा ते महत्त्वाचे आहे. जेव्हा तुम्ही परदेशात जाता तेव्हा कोणीही तुम्हाला विचारत नाही की तुम्ही आदिवासी आहात, हिंदू आहात की ब्राह्मण आहात. ते फक्त म्हणतात, "तुम्ही भारतीय आहात." मला हीच ओळख हवी आहे. पण इथे आपल्या स्वतःच्या समाजात, तुमची ओळख तुमची अद्वितीय ताकद बनते. तुमची स्वतःची ओळख असली पाहिजे, जी तुमच्या भाषेत आणि तुमच्या पूर्वजांनी तुम्हाला दिलेल्या संस्कृतीला पुढे नेण्याच्या पद्धतीत दिसून येते.

