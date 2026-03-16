जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड येथील जलविद्युत प्रकल्पाजवळ भूस्खलन; एकाचा मृत्यू

ही घटना किश्तवार जिल्ह्यातील डांगडोरो भागात घडली.

One person died, several missing in landslide at HRT project site in Kishtwar
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 2:30 PM IST

जम्मू : जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातील पाकल दुल जलविद्युत प्रकल्पाच्या हेड रेस बोगद्यात (HRT) काल रात्री झालेल्या भूस्खलनामुळं मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. ही घटना किश्तवार जिल्ह्यातील डांगडोरो भागात घडली. दरम्यान, या भागात मुसळधार पाऊस आणि बर्फवृष्टीदरम्यान ही घटना घडली. हा 1000 मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प चिनाब नदीची उपनदी असलेल्या मारुसुदर नदीवर चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेडद्वारे राबविला जात आहे.

बचाव कार्य अद्याप सुरू : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूस्खलनानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला. बचाव पथकांनी ढिगाऱ्यातून एका व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढला, तर जखमींना तातडीनं प्राथमिक उपचार देण्यात आले. तर स्थानिक सूत्रांनी सांगितलं की, परिसरातील खराब नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीमुळं बेपत्ता व्यक्तींशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच, जिल्हा प्रशासन, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस, नागरी सेना आणि इतर संबंधित एजन्सींच्या पथकांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव आणि मदत कार्य वेगानं सुरू आहे. ढिगाऱ्यात अडकलेल्यांना शोधण्यासाठी सतत शोध मोहीम सुरू आहे आणि बेपत्ता लोकांना लवकरात लवकर शोधण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केलं जात आहेत.

खराब हवामानाचा फटका : दरम्यान, मृताची किंवा अडकलेल्यांची ओळख अद्याप कळू शकली नाही. बचाव कार्य अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, अनंतनाग-किश्तवार लिंक रोडवरील सिंथन टॉप इथं मुसळधार बर्फवृष्टी होत असताना, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड यांच्या सहकार्यानं लष्करानं अशा प्रवाशांना वाचवलं, ज्यांच्या प्रवासी वाहनांचा ताफा खराब हवामानामुळं अडकला होता. याचबरोबर, लष्कराच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिकांना गरम जेवण, पिण्याचं पाणी आणि निवारा देण्यात आला, तर दुरुस्ती आणि पुनर्प्राप्ती पथकांनी अडकलेल्या वाहनांना पुनर्संचयित केलं. तसंच दुरुस्त करता न येणाऱ्या वाहनांमधील प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आणि वैद्यकीय पथकांनी गरजूंना मदत आणि आवश्यक औषधं पुरवली, असं प्रवक्त्यानं सांगितलं.

जम्मू आणि काश्मीर
भूस्खलन
जलविद्युत प्रकल्प
किश्तवाड
PAKAL DUL HYDROPOWER PROJECT

