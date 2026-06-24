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जमिनीच्या वादातून तिहेरी खुनाचा थरार : काकू, चुलत भावासह मित्रावर झाडल्या गोळ्या; अन् मग मारेकऱ्यानं संपवलं जिवन

जमिनीच्या वादातून पुतण्यानं काकू, चुलत भावासह मित्राचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. तिघांचा खून केल्यानंतर मारेकऱ्यानं आत्महत्या केली आहे.

Tripple Murder Land dispute Case
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 3:45 PM IST

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चंदीगड : जमिनीच्या वादातून पुतण्यानं काकू, चुलत भावासह मित्राचा खून करुन आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना सेखवान जवळील मुंडी कुराल इथं घडली आहे. हरजीत कौर, हरी अमृतपाल सिंह आणि प्रगट सिंह असं गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलेल्या तिघांची नावं आहेत. तर मनज्योत सिंह असं हत्या करून आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे.

बटालामध्ये तीन जणांची हत्या : बटाला इथल्या सेखवान पोलीस ठाण्याच्या परिसरात 'मुंडी कुराल' गावातून ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुतण्यानं जमिनीच्या वादातून आपली काकू आणि चुलत भावासह तिघांची हत्या केली. हत्या केल्यानंतर आरोपी मनज्योत सिंह यानं स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्याही केली. या घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.

काकू, चुलत भाऊ अन् मित्राला घातल्या गोळ्या : घटनेची माहिती मिळताच सेखवान पोलीस ठाण्याचे पोलीस आणि बटालाचे पोलीस उपायुक्त सुखिंदर सिंह घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकानंही घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून वस्तुस्थितीची खातरजमा केली जात आहे. पोलिसांनी चारही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी बटाला इथल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं आहेत. एकाच कुटुंबातील 3 जण आणि मारेकऱ्याचा मित्र अशा एकूण चार जणांचा मृत्यू झाल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

मारेकऱ्यानं केली आत्महत्या : या प्रकरणाबाबत माहिती देताना पोलीस अधिकारी जगजित सिंग म्हणाले, "आम्हाला मुंडी कुराल गावात गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली होती. आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो तेव्हा आम्हाला निशान सिंह यांची पत्नी आणि त्यांचा मुलगा मृत अवस्थेत आढळले. त्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. मात्र मारेकऱ्यानं तिघांची हत्या करुन आत्महत्या केल्याचं उघड झालं. कौटुंबिक वादातून हे प्रकरण घडलं आहे. यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांपैकी एक जण त्याच्या काकांचा मुलगा आणि दुसरा त्याचा मित्र आहे. हत्येसाठी वापर केलेलं पिस्तूल परवानाधारक आहे की नाही, हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल."

मित्र मध्ये आला अन् जीव गमावून बसला : मिळालेल्या माहितीनुसार, मनज्योत सिंह या तरुणानं आपली काकू हरजीत कौर आणि 12 वर्षांचा चुलत भाऊ हरी अमृतपाल सिंह यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर, मनज्योत सिंहचा सैनिक असलेला मित्र परगट सिंह त्याला रोखण्यासाठी पुढं आला, तेव्हा त्यालाही गोळी मारण्यात आली. त्यामुळे त्याचाही या घटनेत मृत्यू झाला. त्या घटनेनंतर, मारेकरी तरुण आपल्या घरी परतल्यानंतर स्वयंपाकघरात त्यानं गोळी झाडून आपली जीवनयात्रा संपवली.

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TAGGED:

YOUTH COMMITS SUICIDE AFTER MURDER
LAND DISPUTE CASE
तिहेरी खुनाचा थरार
मारेकऱ्यानं संपवलं जिवन
TRIPPLE MURDER IN LAND DISPUTE CASE

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