मुंबईतील नागरिकानं काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केल्यामुळं राजकीय वातावरण तापलं, अधिवासावर प्रश्नचिन्ह
नासिर अस्लम वानी यांनी सांगितलं की, चावला यांनी श्रीनगरच्या बाहेरील हरवानमधील सय्यदपोरा इथं 15 स्थानिकांकडून 15 कनाल जमीन खरेदी केली होती.
Published : October 4, 2026 at 8:53 PM IST
श्रीनगर : मुंबईतील एका रहिवाशानं श्रीनगरमध्ये केलेल्या जमिनीच्या व्यवहारामुळं आणि तिथं झोपड्या बांधण्याच्या त्याच्या प्रस्तावामुळं जम्मू आणि काश्मीरमधील विरोधी पक्षांमध्ये 'डोमिसाईल'च्या (अधिवास) मुद्द्यांवरून शाब्दिक चकमक उडाली आहे. हा वाद गेल्या आठवड्यात सुरू झाला. ज्यावेळी, "जम्मू आणि काश्मीरच्या सध्याच्या अधिवास कायद्यानुसार अशा गोष्टींना परवानगी नसताना, मुंबईचे रहिवासी असलेल्या चावला साहिब यांना सय्यदपोरा इथं हॉटेलसाठी जमीन खरेदी करण्याची आणि दिल्लीस्थित एका कंपनीला छत्तरहामा हजरतबल इथं 150 कनाल जमीन ताब्यात घेण्याची परवानगी कोणी दिली?," असा सवाल माजी मंत्री आणि 'अपनी पार्टी'चे प्रमुख अल्ताफ बुखारी यांनी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना विचारला.
अल्ताफ बुखारी यांच्या दाव्यांना उत्तर देताना, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे सल्लागार नासिर अस्लम वानी यांनी सांगितलं की, चावला यांनी श्रीनगरच्या बाहेरील हरवानमधील सय्यदपोरा इथं 15 स्थानिकांकडून 15 कनाल जमीन खरेदी केली होती. ते म्हणाले, "यामध्ये सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. ही (जमिनीची खरेदी) कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, हे न्यायालय ठरवेल. चावला यांनी बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केलं होतं, परंतु सरोवर संवर्धन आणि व्यवस्थापन जलमार्ग प्राधिकरणानं ते काम थांबवलं आहे; हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्यामुळं सरकार न्यायालयात खटला लढत आहे."
नासिर अस्लम वानी यांनी पुढं असा दावा केला की, तो कंत्राटदार 'अपनी पार्टी'शी संबंधित होता. मात्र, 'अपनी पार्टी'नं तो कंत्राटदार आपल्या पक्षाशी संबंधित असल्याचा दावा फेटाळून लावला आणि उलट तो सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, श्रीनगरमधील जमीन खरेदी एका 'बिगर-निवासी' व्यक्तीनं केली होती, या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करताना अल्ताफ बुखारी यांनी म्हटलं की, सरकार त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी या प्रकरणाचे राजकारण करून मूळ मुद्दा भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
"एका बिगर-निवासी व्यक्तीला ही जमीन खरेदी करण्याची परवानगी कोणी दिली? या व्यवहारासाठी कोणी मदत केली? महसुली कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि मंजुरी कोणी दिली? आणि या व्यवहाराला अधिकृत मान्यता कोणी दिली?" असे प्रश्न अल्ताफ बुखारी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये उपस्थित केले आहेत. तसंच महसूल विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. पुढं म्हणाले, "जर ही खरेदी विद्यमान अधिवास आणि जमीन कायद्यांचे उल्लंघन करून झाली असेल, तर याला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा मदत करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींना ओळखून त्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. जम्मू आणि काश्मीर व तेथील लोकांच्या व्यापक हितासाठी सरकारनं परिस्थिती स्पष्ट करावी, पारदर्शक चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत."
नवीन अधिवास नियम
कलम 370 आणि 35 अ रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन अधिवास (डोमिसाईल) नियम 2020 नुसार, एखादी व्यक्ती जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात 15 वर्षे वास्तव्यास असेल, किंवा तेथील शैक्षणिक संस्थेत 7 वर्षे शिक्षण घेऊन इयत्ता 10 वी किंवा 12 वीची परीक्षा दिली असेल, तर तिला तेथील रहिवासी म्हणून मान्यता मिळू शकते.
जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिवास प्रमाणपत्रासाठी पात्र असलेल्या इतर व्यक्तींमध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश होतो, ज्यांची नोंदणी 'रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन कमिशनर' (स्थलांतरित) यांच्याकडे स्थलांतरित आणि विस्थापित व्यक्तींसाठी सरकारनं विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार 'स्थलांतरित' म्हणून झाली आहे किंवा ज्या व्यक्ती केंद्र सरकारचे अधिकारी, अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अधिकारी, वैधानिक संस्थांचे अधिकारी, तसंच केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे अधिकारी यांची अपत्ये आहेत आणि ज्यांनी जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात एकूण दहा वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केला आहे.
जर एखादी व्यक्ती जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील अशा रहिवाशाची अपत्य असेल जी नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर व्यावसायिक अथवा उपजीविकेच्या कारणास्तव या केंद्रशासित प्रदेशाबाहेर राहत असेल, परंतु ज्यांचे पालक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 15 वर्षे राहिले असतील किंवा ज्यांनी तेथील शैक्षणिक संस्थेत सात वर्षे शिक्षण घेऊन इयत्ता 10 वी किंवा 12 वीची परीक्षा दिली असेल, तर अशी व्यक्ती देखील यासाठी पात्र आहे.
बीडीओनं जमीन खरेदीला दिली मंजुरी
अधिकारी आणि स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईचे रहिवासी हरीश जी. चावला यांनी श्रीनगरच्या उपनगरातील हरवान भागातील सय्यदपोरा बाला इथं स्थानिकांकडून जमीन खरेदी केली होती आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये स्थानिक पंचायतीकडे निवासी घरं किंवा झोपड्यांच्या बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरनं (बीडीओ) मे 2025 मध्ये ही परवानगी मंजूर केली.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्र सरकारनं एका राजपत्र अधिसूचनेद्वारे जम्मू आणि काश्मीर विकास कायद्याच्या कलम 17 मधून 'राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी' ही अट वगळली, ज्यामुळं बाहेरील लोकांना अधिवास प्रमाणपत्राशिवायही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बिगरशेती जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
गेल्या वर्षी, जम्मू आणि काश्मीर सरकारनं विधानसभेत खुलासा केला की 631 अनिवासी लोकांनी 386 कनाल जमीन खरेदी केली होती. यापैकी, 378 अनिवासींनी जम्मू प्रदेशात 212 कनालपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केली, तर 253 लोकांनी काश्मीरमध्ये 173 कनालपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केली.
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