वडिलांना किडनी देऊन केली चूक; रोहिणी आचार्य यांचा पुन्हा लालू प्रसाद यादवांच्या कुटुंबावर आरोप, म्हणाल्या 'माझ्यावर चप्पल उगारली'

लालू प्रसाद यादव यांच्या घरात बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 पार पडल्यानंतर फूट पडली आहे. लालू प्रसाद यादवांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.

रोहिणी आचार्य त्यांच्या कुटुंबासह
पाटणा : लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर केली आहे. रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तनावर आणि लालू प्रसाद यादव यांना किडनी देण्याबाबतही भाष्य केलं आहे. वडिलांना किडनी देऊन मी चूक केली आहे, असं त्यांनी यावेळी शेयर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. वडिलांच्या घरात आपल्यावर चप्पल उगारल्याचा आरोपही त्यांनी या शेयर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केला आहे.

घरात मला लगावली थप्पड, चप्पलही उगारली : रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये 10 सर्कुलर रोड इथं झालेल्या अपमानाचा उल्लेख केला आहे. यात त्यांनी नमूद केलं आहे की, "काल एका मुलीचा, एका बहिणीचा, एका विवाहित महिलेचा, एका आईचा अपमान करण्यात आला. तिला घाणेरडी शिवीगाळ करण्यात आली. तिला मारहाण करण्यासाठी चप्पल उचलण्यात आली. थप्पड मारण्यात आली. मी माझ्या स्वाभिमानाशी तडजोड केली नाही, सत्य सोडलं नाही आणि म्हणूनच मला अपमान सहन करावा लागला."

माहेर सोडण्यास भाग पाडण्यात आलं : रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं आहे की, "काल एका मुलीला तिच्या आईवडिलांना आणि बहिणींना सोडण्यास भाग पाडण्यात आलं. मला माझ माहेर सोडण्यास भाग पाडण्यात आलं. मी अनाथ झाले. तुम्ही सर्वांनी कधीही माझ्या मार्गावर येऊ नका. रोहिणीसारखी मुलगी किंवा बहीण कोणालाच नसो."

वडिलांना किडनी दान करुन चूक केली : रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांचे वडील लालू प्रसाद यादव यांना किडनी दान केल्याचा उल्लेख केला आहे. याबाबत त्यांनी "काल, मला शिवीगाळ करण्यात आली आणि मी घाणेरडी असल्याचं सांगण्यात आलं. मी माझी घाणेरडी किडनी माझ्या वडिलांना दान केली, तिची किंमत करोडो रुपये होती," असं त्यांनी नमूद केलं. किडनी दान करणं ही चूक होती, असं रोहिणी आचार्य यांनी कबूल केलं. याबाबत त्यांनी नमूद केलं की, "मी माझं कुटुंब, माझ्या तीन मुलांना न पाहता आणि माझी किडनी दान करताना माझ्या पती किंवा सासरच्यांची परवानगी न घेऊन एक मोठं पाप केलं आहे. माझ्या देवाला, माझ्या वडिलांना वाचवण्यासाठी, मी ते केलं जे आता घाणेरडं मानलं जात आहे. तुम्ही सर्वांनी माझ्यासारखी चूक कधीही करू नका, "रोहिणीसारखी मुलगी कोणत्याही कुटुंबात नसेल का?" असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

रोहिणीचे भावनिक आवाहन : रोहिणी आचार्य यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये बिहारच्या मुलींना भावनिक आवाहन केलं आहे. "मी विवाहित असलेल्या सर्व मुली आणि बहिणींना सांगू इच्छिते की जेव्हा तुमच्या माहेरी मुलगा किंवा भाऊ असेल, तेव्हा तुमच्या देवासारख्या वडिलांना चुकूनही वाचवू नका, तुमच्या भावाला, त्या घरातील मुलाला, त्याच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही हरियाणवी मित्राची किडनी प्रत्यारोपण करायला सांगा." सर्व बहिणी आणि मुलींनी त्यांच्या घराची आणि कुटुंबाची काळजी घ्यावी. त्यांच्या मुलांची, त्यांच्या कामाची, त्यांच्या सासरच्यांची काळजी घ्यावी, त्यांच्या पालकांची काळजी न घेता, फक्त स्वतःचा विचार करावा," असंही त्यांनी यावेळी आवाहन केलं. ही पोस्ट सार्वजनिक झाल्यानंतर बिहारचं राजकारण चांगलच तापलं आहे. रोहिणी आचार्य यांचं विधान लालू यादव कुटुंबातील सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहाला आणखी अधोरेखित करते असं तज्ज्ञांचे मत आहे.

