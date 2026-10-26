लखीमपूर खेरी प्रकरण! दिवाळीच्या काळात आशिष मिश्राला दिलासा; खटल्यातील विलंब 'चुकीचा संदेश' देतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला अशी घाई नकोय ज्यामुळे साक्षीदार राहून जातील, उलटतपासणी होणार नाही किंवा पुराव्यांकडे दुर्लक्ष होईल; परंतु आम्हाला खटल्यात अनावश्यक विलंबही नको"
Published : October 26, 2026 at 7:45 PM IST
नवी दिल्ली: 2021 च्या लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आणि माजी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिवाळी साजरी करण्यासाठी आपल्या गावी जाण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला अशी घाई नकोय ज्यामुळे साक्षीदार राहून जातील, उलटतपासणी (cross-examination) होणार नाही किंवा पुराव्यांकडे दुर्लक्ष होईल; परंतु आम्हाला खटल्यात अनावश्यक विलंबही नको आहे, असा विलंब एक चुकीचा संदेश देतो."
अवाजवी घाई आणि अनावश्यक विलंब या दोन्ही गोष्टी टाळाव्यात : न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावर भर दिला की, खटला वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सर्व पक्षांनी पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. खंडपीठाने सांगितले की, सरकारी वकिलांनी (अभियोजन पक्षाने) खटल्याच्या बाबतीत संतुलित दृष्टिकोन ठेवावा म्हणजेच अवाजवी घाई आणि अनावश्यक विलंब या दोन्ही गोष्टी टाळाव्यात.
उर्वरित साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदणीवर लक्ष केंद्रित : सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणासाठी एका विशेष सरकारी वकिलाची (Special Public Prosecutor) नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 131 पैकी 90 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून, 41 साक्षीदारांची साक्ष अजून बाकी आहे. खंडपीठाने सरकारी वकिलांना उर्वरित साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून खटला वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
दिवाळीनिमित्त कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी परवानगी मिळावी : खंडपीठाने पुन्हा स्पष्ट केले, "आम्हाला अशी घाई नको आहे ज्यामुळे साक्षीदार, उलटतपासणी किंवा पुरावे राहून जातील, परंतु त्याच वेळी आम्हाला दीर्घ विलंबही नको आहे. कारण तो एक चुकीचा संदेश देतो. सरकारी वकिलांनी हा समतोल राखला पाहिजे." आशिष मिश्रा सध्या जामिनावर बाहेर आहेत, परंतु त्यांना लखीमपूर खेरीमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई आहे. त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी आपल्या अशिलाला दिवाळीनिमित्त कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली होती. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी आपल्या गावी, लखीमपूर खेरीला जाण्याची परवानगी दिली. मात्र, हे परवानगी देताना आधीपासून लागू असलेल्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. खंडपीठाने सांगितले, "त्यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी परत यावे." 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील तिकुनिया येथे, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान, चार शेतकऱ्यांसह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला.