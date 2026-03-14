सोनम वांगचुक यांची सुटका होणार, गृहमंत्रालयानं NSA अंतर्गत अटक केली रद्द!

लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याबाबत केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक (File Photo -ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 14, 2026 at 1:53 PM IST

नवी दिल्ली : लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याबाबत केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सोनम वांगचुक यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएसए) अटक करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयानं (MHA) सोनम वांगचुक यांच्यावर लादलेला एनएसए रद्द केला आहे, ज्यामुळं जवळजवळ सहा महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएसए) उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या "सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी" दिलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींनुसार 26 सप्टेंबर 2025 रोजी सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. याचबरोबर, सोनम वांगचुक यांनी एनएसए अंतर्गत त्यांच्या तुरुंगवासाचा जवळजवळ अर्धा काळ आधीच भोगला आहे, असं गृहमंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

पुढं असंही म्हटलं आहे की, "सरकार लडाखमधील विविध भागधारक आणि समुदाय नेत्यांशी 'सक्रियपणे संवाद साधत' आहे, जेणेकरून प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षा आणि चिंता दूर होतील. मात्र, सध्याचे बंद आणि निषेधाचे वातावरण समाजाच्या शांततापूर्ण स्वरूपासाठी हानिकारक आहे आणि त्याचा समाजाच्या विविध घटकांवर, जसं की विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे, व्यवसाय, टूर ऑपरेटर, पर्यटक आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे," असं निवेदनात म्हटलं आहे. तसंच सरकार लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्यास वचनबद्ध आहे, जेणेकरून सर्व भागधारकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद होऊ शकेल, असं गृहमंत्रालयानं सांगितलं.

याचबरोबर, "या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आणि काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या नजरकैदेतून ताबडतोब काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे," असंही सरकारनं म्हटलं आहे. याशिवाय, लडाखसाठी 'सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना' पुरवण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा सरकारनं व्यक्त केली आहे. तसंच या प्रदेशाशी संबंधित समस्या 'सकारात्मक सहभाग आणि संवादाद्वारे' सोडवल्या जातील, अशी आशा सरकारला आहे. ज्यामध्ये उच्च-अधिकार समिती प्रक्रिया तसंच इतर योग्य व्यासपीठांचा समावेश आहे.

हेही वाचा :

  1. अमेरिकेत 11 भारतीयांवर व्हिसा फसवणुकीचा आरोप; ग्रीन कार्डसाठी रचला बनावट दरोड्याचा कट
  2. 'एअर इंडिया'नंतर आता 'इंडिगो'नंही हवाई प्रवास केला अधिक महाग; विमानाचं तिकिट किती रुपयांनी वाढणार?
  3. सामरिकदृष्या महत्त्वाच्या खार्ग बेटावर अमेरिकेचा हल्ला, इराणचे सर्व लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा

संपादकांची शिफारस

