ETV Bharat / bharat

बंगळुरुत एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट, 10 स्थलांतरीत कामगार जखमी

हे स्थलांतरित कर्मचारी सकाळी कामाला जाण्यासाठी उठले. मात्र सिलिंडर स्फोट झाला. यात अनेक कामगार भाजले. जाणून घ्या नक्की काय झालं?

Lpg Cylinder Blast
बंगळुरुत सिलिंडरचा स्फोट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरू: कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरु येथील बोम्मासांद्रा इथे अत्यंत भीषण घटना घडली. बोम्मासांद्रामध्ये घरगुती सिलेंडरचा स्फोट झाला. या स्फोटात 10 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. गंभीररित्या जखमी झालेले हे 10 जण स्थलांतरित कर्मचारी असल्याचं म्हटलं जात आहे. हे कर्मचारी या भागात पेइंग गेस्ट (पीजी) म्हणून राहत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच जखमी झालेले कर्मचारी पश्चिम बंगालचे असल्याचं म्हटलं जात आहे.

बोम्मासांद्रामधील 'श्री साई कम्फर्ट पेइंग गेस्ट'मध्ये हा सिलिंडर स्फोट झाला. एकूण 10 स्थलांतरीत कामगार या पीजीमध्ये गेस्ट म्हणून राहत होते. स्फोटात जखमी झालेल्यांना उपचारासाठी तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तर आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली.

जखमींची ओळख पटली : सिलिंडर स्फोटात जखमी झालेल्या या 6 जणांची ओळख पटली आहे. सौरव चौधरी, अलाउद्दीन, शांतनू राय, अबीबुल रहमान, सुब्रता बेरा आणि देबाशीष हलदार अशी जखमी झालेल्या 6 स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची नावं आहेत, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

सूत्रांनी काय सांगितलं? : "बुधवारी रात्रीच सिलिंडरमधून गॅस गळती सुरू झाली होती. हे कामगार सकाळी उठले. त्यानंतर लाईट चालू करताना स्फोट झाला. स्फोटानंतर इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सदनिकांना आग लागली", अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

स्फोटाची भीषण तीव्रता : या स्फोटाची तीव्रता इतकी भयंकर होती की घरातील वस्तू विखुरल्या. या स्फोटामुळे या दरवाज्यांसह खिडक्यांचं नुकसान झालं. स्फोट झालेल्या या इमारतीत एकूण 18 सदनिका आहेत. लिंगराजू हे पीजी चालवायचे, अशी माहिती आहे. तसेच या प्रकरणात पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे.

हेही वाचा -

  1. नागपूरच्या संविधान चौकातील ठिय्या आंदोलनावर पोलिसांची कारवाई; 150 आंदोलक ताब्यात
  2. 'केंद्राच्या हुकूमशाहीविरोधात लढा तीव्र करणार'; बाळासाहेब थोरात यांचा घणाघात, शरद पवार- पंतप्रधान भेटीवर म्हणाले...

Conclusion:

TAGGED:

BOMMASANDRA
CYLINDER LEAKAGE BLAST
KARANATAKA
CYLINDER LEAKAGE BLAST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.