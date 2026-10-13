केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांचा राजीनामा; म्हणाले, "आता मला तळागाळात..."
2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये भाजपाला मजबूत करण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी मंगळवारी मोदी सरकारमधून राजीनामा दिला.
Published : October 13, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:55 PM IST
नवी दिल्ली : मोदी सरकारमधील दक्षिणेकडील प्रमुख चेहरा व केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये भाजपाला मजबूत करण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी मंगळवारी मोदी सरकारमधून राजीनामा दिला.
तामिळनाडूची सेवा करणे हा सर्वात मोठा सन्मान : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, एल. मुरुगन यांनी म्हटलं आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतमातेची आणि तामिळनाडूची सेवा करणे हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान आहे. एल. मुरुगन म्हणाले, "विनम्रपणे आणि कृतज्ञतेनं, मी आपणास विनंती करतो की, मला राज्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावं आणि राज्यसभेतून राजीनामा देण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून मी माझा पूर्ण वेळ तामिळनाडूमध्ये पक्षाला मजबूत करण्यासाठी देऊ शकेन."
भाजपाला मजबूत करण्याचा उद्देश : "माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतमातेची आणि तामिळनाडूची सेवा करणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान आहे. एका रोजंदारी मजुराचा मुलगा असण्यापासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळात सेवा करण्यापर्यंतचा हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सौभाग्य आहे," असं सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये एल. मुरुगन यांनी म्हटलं आहे. तसंच ते म्हणाले, "आता मला तळागाळात परतायचं आहे, माझ्या कार्यकर्त्यांसोबत उभं राहायचं आहे आणि 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये भाजपाला मजबूत करण्यासाठी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करायचे आहे. राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि मी सर्वात शेवटी."
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
केरळचे प्रभारी म्हणूनही काम पाहिलं होतं : दरम्यान, एल. मुरुगन यांनी 2017 ते 2020 या काळात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं होतं. यापूर्वी त्यांनी काही काळ केरळचे प्रभारी म्हणूनही काम पाहिलं होतं. 12 मार्च 2020 रोजी त्यांची भाजपाच्या तामिळनाडू युनिटच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली होती. 2000 ते 2003 या काळात हे पद भूषवलेल्या किरुबनिधी यांच्यानंतर एल. मुरुगन हे भाजपाच्या तामिळनाडू युनिटचे प्रमुखपद भूषवणारे दुसरे दलित नेते ठरले होते. त्यांनी 2021 ची तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक धरपुरममधून लढवली आणि डीएमकेच्या एन. कायलविझी यांच्याकडून 1,393 मतांनी त्यांचा पराभव झाला.
दुसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून गेले होते : एल. मुरुगन हे मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून आले होते आणि त्यांचा कार्यकाळ 2030 पर्यंत होता. ते सप्टेंबर 2021 मध्ये पहिल्यांदा राज्यसभेवर निवडून आले होते. एप्रिल 2024 मध्ये ते दुसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून आले होते. ते 2014 ते 2017 या काळात भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनचे सदस्यही होते. त्यांनी आता राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, एल. मुरुगन हे आता राज्य स्तरावर पक्षाची संघटना मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील, असं म्हटलं जात आहे.
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