कुर्नूल बस दुर्घटनेत कंपनीचा भोंगळ कारभार उघड, परवानगीशिवाय सिटिंग कोचचं स्लीपिंग कोचमध्ये रूपांतर

आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यात झालेल्या भयानक बस आगीच्या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप बस कंपनीवर करण्यात आलाय.

Kurnool Bus Fire
कुर्नूल बस अपघात (ETV Bharat)
Published : November 1, 2025 at 4:34 PM IST

1 Min Read
कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यात झालेल्या भयानक बस आगीच्या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेच्या काही दिवसांनी, वाहतूक विभागाला बस चालवणाऱ्या वेमुरी कावेरी ट्रॅव्हल्स (व्ही. कावेरी) कडून अनेक गंभीर उल्लंघनं आढळून आली आहेत.

स्लीपिंग कोचमध्ये रूपांतर : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, कंपनीनं योग्य परवानगीशिवाय सिटिंग प्रवासी बसचं स्लीपिंग कोचमध्ये रूपांतर केलंय. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील वाहतूक अधिकाऱ्यांनी स्लीपिंग कोच रूपांतरणासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर, व्ही. कावेरी यांनी ओडिशातील रायगड वाहतूक विभागाकडून परवानगी मिळवल्याचा आरोप आहे.

Kurnool Bus Fire
कुर्नूल बस दुर्घटना (ETV Bharat)

राष्ट्रीय मानकांची पूर्तता केली पाहिजे : "कोणत्याही राज्यानं परवानगी दिली तरी, प्रत्येक वाहनानं वाहतूक विभागानं ठरवून दिलेल्या राष्ट्रीय मानकांची पूर्तता केली पाहिजे," असं कुर्नूल वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं. अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की, "परवानगी देताना बस आवश्यक मानकांची पूर्तता करते की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी ओडिशा अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही."

बसचा वापर मालवाहू सेवेसाठी केला : वाहतूक अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित बस कंपनी खासगी वस्तू आणि पार्सलची वाहतूक करत होती आणि तेही परवानगीशिवाय. बसचा वापर मालवाहू सेवेसाठी देखील केला जात होता आणि शिपमेंटसाठी अधिकृत बिले देखील दिली जात होती. बसचा खालचा डेक, जो फक्त प्रवाशांच्या सामानासाठी होता, तो अतिरिक्त ड्रायव्हर ठेवण्यासाठी वापरला जात होता, ज्यामध्ये वेंटिलेशनसाठी एक छोटा पंखा बसवण्यात आला होता."

Kurnool Bus Fire
कुर्नूल बस दुर्घटना (ETV Bharat)

सिलिंडर गळती झाल्यानं आग लागली : तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की, ज्वलनशील वस्तूंच्या श्रेणीत येणारे सुमारे २३४ सेल फोन, एका लहान गॅस सिलिंडरसह वाहून नेण्यात आले होते. हे सर्व प्रवासी बसमध्ये पूर्णपणे निषिद्ध आहे. "अपघातादरम्यान, सिलिंडर गळती झाली, ज्यामुळे आग आणखी वाढली," असा आरोप त्यांनी केला.

उल्लंघनांमध्ये काय आढळलं? : इतर उल्लंघनांमध्ये आपत्कालीन सुरक्षा उपायांचा अभाव, जसे की खिडक्या तोडण्यासाठी हातोडा नसणे आणि आपत्कालीन दरवाजे बंद करणे यांचा समावेश आहे. "अनिवार्य अग्निशामक यंत्रांच्या नोंदी गहाळ होत्या. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अग्निशामक यंत्रांचा अभाव आणि उच्च-व्होल्टेज हेडलाइट्स वापरल्याबद्दल वाहनाला दंड ठोठावला होता," असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

