निर्वा मादी चित्त्याच्या बछड्याचा गोळीबारात मृत्यू? सीबीआय चौकशीची मागणी
निर्वा नावाच्या मादी चित्त्याच्या 19 महिन्यांच्या नर बछड्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दिली.
Published : October 27, 2026 at 7:47 PM IST
श्योपूर : श्योपूर कुनो राष्ट्रीय उद्यानातून वन्यजीव संवर्धनासंदर्भात एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. निर्वा नावाच्या मादी चित्त्याच्या 19 महिन्यांच्या नर बछड्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दिली. अजय दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार, बछड्याच्या पोटात गोळी लागली आणि त्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला. मात्र, मृत्यूचं नेमकं वैद्यकीय कारण आणि या घटनेमागील परिस्थितीबाबत वन विभागाकडून अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी बछड्याला सुरुवातीला कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणण्यात आलं होतं आणि उद्यानाच्या वैद्यकीय केंद्रात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. त्याची प्रकृती गंभीर असल्यामुळं, चांगल्या उपचारांसाठी त्याला जबलपूरला पाठवण्यात आलं होतं, परंतु नर चित्त्याच्या बछड्यावर कुनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या वैद्यकीय केंद्रातच उपचार सुरू होते. दरम्यान, आता, अजय दुबे यांनी दावा केला आहे की, उपचारादरम्यान बछड्याचा मृत्यू झाला आणि त्याला गोळी लागली होती.
सीबीआय चौकशीची मागणी : आरटीआय कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी बछड्याच्या मृत्यू प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण आणि देखरेख यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांनी या प्रकरणी तातडीनं सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2025 मध्ये श्योपूर, मोरेना आणि शिवपुरी परिसरात शिकारीच्या घटनांची नोंद झाली होती, तर 2026 मध्ये या प्रकरणांमध्ये अटकही करण्यात आली आहे.
No trust in Kuno Field Director •No trust in NTCA or field director kuno•No SIT eyewash. Who shot Kuno's cheetah cub? Pellets in abdomen — Nirva's 19-month-old cub shot! Ajay Dubey demands CBI Inquiry immediately! Remove FD Uttam Sharma & DFO Thiru SDO Amritanshu — Failed to protectcheetahs. I warned for years,MP Govt closed https://t.co/dmb77NnWZp trust in Kuno Field Director! #KunoCheetahShot @CMMadhyaPradesh @PMOIndia @ntca_india @WCCBHQ @DGP_MP— Ajay Dubey (@Ajaydubey9) October 27, 2026
शिकारीच्या घटना समोर आल्याचा दावा : या परिसरात सतत शिकारीच्या घटना समोर येत असल्याचा दावा अजय दुबे यांनी केला असून या संदर्भात ते सरकारला अनेक दिवसांपासून इशारा देत आहेत. तसंच संरक्षित वन्यजीवांवर देखरेख असतानाही अशा घटना कशा घडत आहेत, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
अधिकाऱ्यांना हटवण्याची मागणी : कुनो नॅशनल पार्कचे संचालक अजय दुबे, उपसंचालक उत्तम शर्मा आणि डीएफओ आर. तिरुकुरल आणि संबंधित एसडीओ यांना पदावरून तत्काळ हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी होऊन चित्त्याच्या बछड्याला गोळी कशी लागली आणि त्याला कोण जबाबदार आहे, हे शोधून काढलं पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
कुनोचे संचालक म्हणतात, प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं जाईल : या प्रकरणी विचारलं असता, कुनो राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक उत्तम शर्मा म्हणाले, "विभाग प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती देईल."
आता या प्रश्नांची उत्तरे प्रतीक्षेत : 19 महिन्यांच्या निर्वा नावाच्या बछड्याच्या मृत्यूच्या बातमीनं चित्ता संवर्धन अभियानासमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. यात बछड्याला गोळी लागली होती का? त्याच्या पोटात सापडलेल्या धातूच्या गोळ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीतून काय निष्पन्न झाले? ही घटना कोणत्या परिसरात आणि कोणत्या परिस्थितीत घडली? देखरेख यंत्रणेत काही त्रुटी होती का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
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