हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये भीषण अपघात: प्रवासी बस दरीत कोसळली; तिघांचा मृत्यू, 15 जखमी
कुल्लू येथील जिभी-सोजा रस्त्यावर ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात घडला. वाहनात 20 पर्यटक होते, त्यापैकी 15 जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे.
Published : April 5, 2026 at 7:25 AM IST
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) : हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यातील बंजार उपविभागात औट-लुहरी-सैंज राष्ट्रीय महामार्ग-305 वर सोझा जवळ शनिवारी (4 एप्रिल) उशिरा रात्री एक टेम्पो ट्रॅव्हलर खोल दरीत कोसळला. या वाहनात सुमारे 20 पर्यटक प्रवास करत होते, जे जलोडी जोत येथून फिरून परत येत होते. या भीषण अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
बंजारचे एसडीएम पंकज शर्मा यांनी 3 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली असून 15 जखमींना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. दोन जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी शोध आणि बचाव मोहीम अद्याप सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटकांनी भरलेलं हे वाहन जलोडी जोत येथून फिरून बंजारकडे परत येत असताना अचानक चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी दरीत कोसळली.
15 जखमींना बाहेर काढण्यात आलं : घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनाची टीम घटनास्थळी पोहोचली. स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं असून आतापर्यंत 15 जखमींना बाहेर काढण्यात आलं आहे. या अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचं समोर आलं आहे, तर 2 जण अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितलं जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने सध्या 3 जणांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली आहे.
बंजारचे तहसीलदार नीरज शर्मा यांनी माहिती दिली की प्रशासनानं आतापर्यंत 15 जणांना बचावकार्याद्वारे बाहेर काढलं आहे. या अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमींना उपचारासाठी ढालपूर रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे.
ट्रॅव्हलरमध्ये सुमारे 20 प्रवासी होते : जखमींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या टेम्पो ट्रॅव्हलरमध्ये सुमारे 20 प्रवासी होते. त्यामुळे अजून 2 जण बेपत्ता असल्याचे समोर आलं आहे. तसेच, पोलिसांची टीमही घटनास्थळी पोहोचली असून रुग्णालयात जखमींचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत. अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून बेपत्ता 2 जणांचा शोध सुरू आहे.
हिमाचलच्या अनेक भागांत खराब हवामान : दरम्यान, राज्यातील चंबा, कांगडा, कुल्लू, मंडी आणि शिमला या जिल्ह्यांसाठी पावसासंदर्भात 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमधील एक-दोन तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. उर्वरित भागांत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याची अपेक्षा असून, त्या पार्श्वभूमीवर 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. 5 एप्रिलच्या संध्याकाळपासून ते 7 एप्रिलपर्यंत, उना, बिलासपूर आणि हमीरपूर यांसारख्या मैदानी भागांत, तसेच मध्यम उंचीवरील डोंगराळ जिल्ह्यांत (कांगडा, मंडी, कुल्लू आणि शिमला) विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामानातील ही घडामोड 7 एप्रिलपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, मनाली येथील 'अटल बोगद्या'च्या (Atal Tunnel) परिसरात हिमवर्षाव सुरूच आहे.