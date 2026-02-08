ETV Bharat / bharat

शिक्षणनगरी कोटात तीन मजली इमारत कोसळून दोघांचा मृत्यू, 13 जण जखमी

राजस्थानमधील कोटा शहरात शनिवारी रात्री 9 वाजता इमारत कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला. तर 13 जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे प्रशासानं आदेश दिलेत.

building collapses in Kota
कोटात तीन मजली इमारत कोसळून दोघांचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 8:11 AM IST

कोटा (जयपूर) - नीट आणि जेईईच्या तयारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानमधील कोटा शहरात शनिवारी रात्री 9 वाजता रेस्टॉरंटची इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. इमारतीच्या दुर्घटनेत कोचिंगच्या एका विद्यार्थ्यांसह दोघांचा मृत्यू झाला. तर 13 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अचानक इमारत कोसळल्यानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार कोटामधील रहदारीचं ठिकाण असलेल्या जवाहर नगर ठाण्याच्या हद्दीत इंद्र विहारमधील ओपेरो रुग्णालयाजवळ दुर्घटना घडली आहे. रात्री रेस्टॉरंटमध्ये गर्दी असताना तीन मजली इमारतीचा काही भाग कोसळला. त्यानंतर संपूर्ण इमारत कोसळली. प्रत्यक्षदर्शी आदित्य विजय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अचानक इमारत कोसळली. काही लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. तर काही जणांनी तेथून पळत आपले जीव वाचविले. इमारत कोसळताना झालेला मोठा आवाज ऐकून लोकांनी गर्दी केली. दुर्घटनेची पोलीस आणि प्रशासनाला माहिती दिली.

रुग्णालयात 13 जण दाखल- ढिगाऱ्याखाली काही लोक अडकले असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रात्री बचावमोहिम सुरू करण्यात आली. तळमजल्यावर तीन वेगवेगळे रेस्टॉरंट सुरू होते. तर दुकानांमध्ये ग्राहक आणि कर्मचारी असताना ही दुर्घटना घडली. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा यांनी रुग्णालयात 13 लोकांना दाखल केल्याची माहिती दिली. एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. पोलीस आणि प्रशासन विद्यार्थ्याची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे डॉ. शर्मा यांनी सांगितलं.

building collapses in Kota
कोटात तीन मजली इमारत कोसळून दोघांचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)

काही जणांची प्रकृती गंभीर- बचाव पथकानं प्रयत्न करून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. मात्र, जखमी असलेल्या काही लोकांची प्रकृती गंभीर आहे. पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका, नागरी सुरक्षा दल आणि एसडीआरएफच्या तुकड्यांनी बचावकार्यात सहभाग घेतला. माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी आमदार संदीप शर्मा आणि शहराचे महापौर राजीव अग्रवाल पोहोचले. पोलिसांनी नागरिकांना दुर्घटनास्थळी येण्यास मनाई केली आहे. नागरिकांनी शांत राहावं, असे प्रशासनानं आवाहन केलं आहे.

शेजारील खोदकामामुळे दुर्घटना?- घटनास्थळी राजस्थानचे शिक्षण मंत्री मदन दिलावर पोहोचले. त्यांनी बचाव मोहिमेची माहिती घेतली. वाहतूक विभागाकडून क्रेन आणि 12 हून अधिक बुलडोजर मागविण्यात आले होते. घटनास्थळी जिल्हाधिकारी पीयूष सामरिया, पोलीस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी पोहोचले. दुर्घटनास्थळी जमा झालेल्या गर्दीला नियंत्रित करण्याकरिता पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. इमारत कोसळण्याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. शेजारील इमारतीत दुकानाचे काम सुरू होते. त्यासाठी खोदकाम करण्यात आले होते. त्यामुळे दुर्घटना घडल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

