कोलकात्यातील दुर्गापूजा मंडपात चेंगराचेंगरी: एसटीएफद्वारे तपास सुरू; आयोजकांसह 12 जणांना ताब्यात घेतले
दुर्गापूजा मंडपातील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
Published : October 18, 2026 at 11:30 AM IST
कोलकाता : उत्तर कोलकात्यातील चोरबागान दुर्गापूजा मंडपात शनिवारी (17 ऑक्टोबर) रात्री चेंगराचेंगरीची घटना घडली. या दुर्घटनेत किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला असून, 25 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारांसाठी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मृतांपैकी 17 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. जखमींपैकी 24 जणांची प्रकृती धोक्याबाहेर असून, एकाची प्रकृती गंभीर आहे.
घटनेच्या चौकशीला सुरुवात :
या दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विशेष कृती दल (एसटीएफ), फॉरेन्सिक पथक आणि अग्निशमन दलानं प्राथमिक तपास सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनास्थळ सील करण्यात आलं असून, संबंधित यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे.
कोलकाता पोलिसांना मिळालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी केली जात आहे. सुरक्षाव्यवस्थेत काही त्रुटी होत्या का किंवा निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडली का, याचा तपास केला जात आहे. तपासातून दुर्घटनेमागील नेमकी कारणं स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून; मदतीसाठी हेल्पलाइन जारी :
दुर्गापूजा मंडपातील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मुख्य सचिव, गृह सचिव, पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि पोलीस आयुक्त (सीपी) यांच्यासोबत ते परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. दुर्घटनेतील पीडितांना मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने 1800 345 5678 हा हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे.
কলকাতায় পদপিষ্টের ঘটনা দু:খজনক। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই।আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্ভাব্য সবধরণের সহায়তা প্রদান করছে।— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
मुख्यमंत्र्यांकडून मदतीचे आश्वासन :
मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी आणि जखमींना योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यापैकी 17 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर 25 जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी 24 जणांची प्रकृती धोक्याबाहेर असून, एका जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितलं, "पंतप्रधानांना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. गृहमंत्री स्वतः कोलकात्यात उपस्थित असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गृहमंत्र्यांचे आणि आमचे सर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यात 58,000 ठिकाणी दुर्गापूजेचे उत्सव साजरे होत आहेत, अशा परिस्थितीत इतरत्र कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून आम्ही आवश्यक उपाययोजना करत आहोत."
मुख्यमंत्र्यांनी चेंगराचेंगरीत प्राण गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांसाठी आर्थिक मदतीचीही घोषणा केली. राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे की, ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांना 25 लाख रुपयांची भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी दिली जाईल. जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल आणि त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे.
तथ्य शोध समिती स्थापन केली जाईल :
या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक तथ्य शोध समिती गठित केली जाईल आणि तिच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
अमित शाह आज जखमींची भेट घेणार; निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा :
चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेतील जखमींची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रविवारी (18 ऑक्टोबर) भेट घेणार आहेत. या दुर्घटनेनंतर त्यांनी आपले नियोजित दुर्गापूजा कार्यक्रम पुढे ढकलले आहेत. अमित शाह शनिवारी संध्याकाळी दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यासाठी कोलकात्यात दाखल झाले होते.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमित शाह कोलकाता मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयाला भेट देण्याची शक्यता आहे. या रुग्णालयात बहुतांश जखमींवर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या सुधारित दौऱ्याच्या कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. या दुर्घटनेतील अन्य दोन जखमींना सरकारी एसएसकेएम रुग्णालयाच्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. अमित शाह त्यांचीही भेट घेणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
Tragic stampede at North Kolkata’s Chorbagan Puja pandal leaves 17 dead and 25 injured. The Chief Minister, along with the Chief Secretary, Home Secretary, DGP and CP is closely monitoring the situation. The State Govt has announced a compensation of ₹25 lakh & a job for victims' families. An STF probe will be conducted to fix accountability. Helpline: 1800 345 5678— Chief Minister's Office, Govt. of West Bengal (@cmowbgov) October 18, 2026
अमित शाह यांनी व्यक्त केले दुःख :
कोलकात्यात दाखल झाल्यानंतर अमित शाह यांनी सोशल मीडियावरील 'एक्स' या माध्यमातून दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं. चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा मंडपातील चेंगराचेंगरीची बातमी अत्यंत हृदयद्रावक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या भाविकांना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या.
निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार - मुख्यमंत्री :
या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या आणि निष्काळजीपणा केल्याचं आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी शनिवारी दिला. त्यांच्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी 7:30 वाजेच्या सुमारास मंडपात चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसह मेडिकल कॉलेजमध्ये पोहोचले. तेथे त्यांनी जखमींची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली.
घटनास्थळ सील; सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू :
दुर्घटनेनंतर घटनास्थळ सील करण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक पथक, विशेष कृती दल (एसटीएफ) आणि अग्निशमन दलाकडून प्राथमिक तपास सुरू आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार, पावसामुळे परिस्थितीवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. तसेच, पूजा समितीच्या व्यवस्थापनातही काही त्रुटी असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून आले आहे.
कोलकाता पोलिसांकडून घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे. दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे आणि सुरक्षाव्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटी तपासल्यानंतर निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एस. जयशंकर आणि राहुल गांधी यांच्याकडून दुःख व्यक्त :
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त करत जखमी लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना केली.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदना व्यक्त केल्या. तसेच, जखमी लवकर बरे व्हावेत, अशी सदिच्छा व्यक्त केली. पश्चिम बंगाल सरकार प्रभावित कुटुंबांना शक्य ती सर्व मदत करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.