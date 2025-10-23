कोलकातावरुन श्रीनगरला जात होतं इंडिगोचं विमान; हवेतच झाली इंधन गळती, प्रवाशांचे जीव टांगणीला
कोलकाता इथून श्रीनगरला जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानातून इंधनाची गळती झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या विमानाचं वाराणसी विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं.
Published : October 23, 2025 at 11:19 AM IST
कोलकाता : कोलकाता इथून श्रीनगरला जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानातून इंधनाची गळती झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. इंडिगोचं विमान क्रमांक 6ई-6961 या विमानाचं वाराणसी विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं. विमान हवेत असताना इंधनाची गळती झाल्याची माहिती समजल्यानंतर वैमानिकांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी (ATC) संपर्क केला. यानंतर विमान वाराणसीला उतरवण्यात आलं. या विमानात तब्बल 166 प्रवासी आणि क्रू मेंबर होते. मात्र वैमानिकांच्या सतर्कतेमुळे प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स सुखरूप आहेत. या सगळ्या प्रवाशांना विमानतळावर सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आल्याची माहिती वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.
विमान हवेत असताना झाली इंधन गळती : कोलकाता इथून श्रीनगरला जाणाऱ्या इंडिगो विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्यानं इंधन गळती झाल्याची माहिती वृत्तसंस्थेनं दिली. वाराणसी इथं इमर्जन्सी लँडींग करण्यात आल्यानंतर विमानतळ प्रशासन आणि पोलिसांनी या घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. नेमक्या कोणत्या तांत्रिक चुकीनं विमानातून इंधन गळती झाली, याची चौकशी गेली जात आहे. परिस्थिती नियंत्रणात असून विमानतळावरील कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आलं आहे, अशी माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.
दुसऱ्या विमानातून प्रवाशांना पोहोचवणार श्रीनगरला : कोलकाता इथून श्रीनगरला जाणाऱ्या विमानात इंधन गळती झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी इंडिगो प्रशासनानं प्रवाशांना दुसऱ्या विमानानं श्रीनगरला पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या सगळे प्रवाशी सुरक्षित आहेत. इंडिगोचं विमान अद्याप विमानतळावरच असून तपासणी पथक इंधन गळतीचा तपास करत आहे.
