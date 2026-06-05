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टीएमसीला आणखी एक धक्का, फिरहाद हकीम यांनी कोलकाता महापौरपदाचा दिला राजीनामा

टीएमसीच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. त्यांचे सहकारी फिरहाद हकीम यांनी शुक्रवारी कोलकाता महापौरपदाचा राजीनामा दिला आहे.

Firhad Hakim resigns as Kolkata Mayor Amid TMC Internal Crisis
फिरहाद हकीम यांनी कोलकाता महापौरपदाचा दिला राजीनामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 7:04 PM IST

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कोलकाता : सध्या पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षात मोठी फूट पडली आहे. अशात टीएमसीच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. त्यांचे सहकारी फिरहाद हकीम यांनी शुक्रवारी कोलकाता महापौरपदाचा राजीनामा दिला आहे. आधीसारखं काम करणं शक्य होत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पक्षातील ज्येष्ठ नेते फिरहाद हकीम यांनी यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्याकडे पदाचा राजीनामा देण्याची परवानगी मागितली होती. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर काम करताना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख फिरहाद हकीम यांनी केला होता. फिरहाद हकीम म्हणाले, "मी पूर्वीप्रमाणे काम करू शकत नाही. त्यामुळेच मी राजीनामा दिला आहे. नाहीतर, मी भूषवत असलेल्या पदाचा तो अपमान ठरला असता. हे पद स्वीकारणाऱ्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा."

याचबरोबर, फिरहाद हकीम यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, याआधी टीएमसी आमदार कुणाल घोष यांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं, "त्यावेळी फिरहाद हकीम यांना राजीनामा देऊ नका असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, आज त्यांनी पुन्हा ममता बॅनर्जी यांना राजीनाम्याबाबत परवानगी देण्याची विनंती केली. यानतंर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना सहमती दिली." दरम्यान, माजी राज्यमंत्री आणि टीएमसीच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक असलेले फिरहाद हकीम नोव्हेंबर 2018 पासून महापौर म्हणून कार्यरत होते. स्वातंत्र्यानंतर ते शहराचे पहिले मुस्लीम महापौर होते.

58 आमदारांनी केली बंडखोरी : दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीमध्ये मोठी फूट पडली आहे. पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्यासह 58 आमदारांनी बंडखोरी केली. या बंडखोर नेत्यांच्या गटाला विधानसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे. तसंच अध्यक्षांनी ऋतब्रता बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली आहे. दरम्यान, 1998 मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी टीएमसीची स्थापना केल्यापासूनचे हे सर्वात मोठे अंतर्गत बंड आहे.

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TAGGED:

पश्चिम बंगाल
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