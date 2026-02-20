फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चाखली कोल्हापूरच्या ठिकपुर्ली बर्फी, व्यावसायिक संदीप डेंगे यांना आभाळ ठेंगणं
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन नुकतेच भारत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध ठिकपुर्ली बर्फीचा आस्वाद घेतला.
Published : February 20, 2026 at 5:27 PM IST
कोल्हापूर : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन 'एआय इम्पॅक्ट समिट'साठी भारत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील लोकभवन इथं त्यांच्या सन्मानार्थ खास मेजवानीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या विशेष मेजवानीसाठी कोल्हापूरची प्रसिद्ध ठिकपुर्ली बर्फी मागवण्यात आली होती. ठिकपुर्ली बर्फीचे व्यावसायिक संदीप डेंगे यांनी ही विशेष बर्फी तयार केली होती.
कोल्हापूरच्या बर्फीसोबत धाराशिवचा हुरडा : फ्रान्स आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक चर्चेबरोबरच मराठमोळ्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा सन्मानपूर्वक पाहुणचार परदेशातून आलेल्या पाहुण्यांना देण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांच्या मिलेट्स प्रोत्साहन धोरणाचा विचार करून फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासह परदेशी पाहुण्यांसाठी गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) आयोजित न्याहारीत राज्यातील पारंपरिक खाद्यपदार्थ विशेष ऑर्डर देऊन तयार करण्यात आले होते.
यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील डोमगाव येथील नैसर्गिक ज्वारीचा हुरडादेखील समाविष्ट करण्यात आला होता. भरड धान्याच्या प्रसारासाठी सातत्यानं प्रयत्न करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्या उपक्रमाला यामुळे विशेष मान मिळाला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाची चव थेट फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताच्या पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचल्याचा आनंद यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
कोल्हापूरच्या राधानगरी तालुक्यातील ठिकपुर्ली गावची कोणत्याही कृत्रिम रंगांशिवाय तयार होणारी पारंपरिक बर्फीदेखील यावेळी विशेष आकर्षण ठरली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, निवासी नायब तहसीलदार गजानन गुरव, राधानगरीचे प्रांताधिकारी प्रसाद चौगुले आणि ग्रामविकास अधिकारी जे. एम. शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठिकपुर्ली येथील व्यावसायिक संदीप डेंगे यांनी यासाठी 10 किलो बर्फी तयार केली होती.
मुंबईत आयोजित विशेष मेजवानीत ही बर्फी सादर करण्यात आली होती. पारंपरिक पद्धतीनं तयार झालेली सकस दुधाची बर्फी राज्याच्या खाद्यसंस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचं समाधान प्रांताधिकारी प्रसाद चौगुले यांनी व्यक्त केलं.
'... ही माझ्यासाठी भाग्याची बाब' : ठिकपुर्ली गावचे व्यावसायिक संदीप डेंगे यांचा वडिलोपार्जित बर्फी बनवण्याचा व्यवसाय असून ते गेली ३५ वर्षे सातत्यानं हे काम करत आहेत. सकस आणि शुद्ध दुधापासून, कोणत्याही कृत्रिम रंगाचा वापर न करता तयार केलेली त्यांची चवदार व खुसखुशीत बर्फी जिल्ह्यात तसंच जिल्ह्याबाहेरही प्रसिद्ध आहे.
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मेजवानीत त्यांनी तयार केलेल्या बर्फीचा समावेश झाल्याचा त्यांना विशेष अभिमान आहे. 'गावच्या मातीतील बर्फीचा गोडवा देश-विदेशात पोहोचला, ही माझ्यासाठी भाग्याची बाब आहे. यापुढेही खवय्यांसाठी आम्ही कायम सज्ज आहोत,' असं संदीप डेंगे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा