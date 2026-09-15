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आता मालदीवप्रमाणे लक्षद्वीपलाही सीप्लेन उड्डाण करणार; कोचीहून अवघ्या 80 मिनिटांत पोहचणार! जाणून घ्या, मार्ग आणि भाडे...

10 प्रवाशांची क्षमता असलेले हे सीप्लेन स्काय हॉपद्वारे चालवलं जाणार आहे.

Kochi to Lakshadweep seaplane service launches tomorrow, Kerala
आता मालदीवप्रमाणे लक्षद्वीपलाही सीप्लेन उड्डाण करणार; कोचीहून अवघ्या 80 मिनिटांत पोहचणार! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 7:58 PM IST

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एर्नाकुलम (केरळ) : कोची आणि लक्षद्वीपला जोडणारी सीप्लेन सेवा उद्यापासून म्हणजे 16 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही सेवा नेदुंबसेरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सुरू केली जाणार आहे. कोची ते लक्षद्वीपमधील काल्पेनी या प्रवासाला फक्त 80 मिनिटे लागतील. दरम्यान, मालदीवप्रमाणे या सुविधेमुळं लक्षद्वीपमध्ये विकासाच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील. सध्या याठिकाणी जवळपास 130 सीप्लेन कार्यरत होत आहेत.

प्रवासाचे अंदाजित तिकीट भाडे : 10 प्रवाशांची क्षमता असलेले हे सीप्लेन स्काय हॉपद्वारे चालवलं जाणार आहे. कोची ते काल्पेनीपर्यंतच्या प्रवासाचे अंदाजित तिकीट भाडे 13,191 इतकं असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतच्या प्रवासासाठीची तिकिटं मंगळवार संध्याकाळपासून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बुकिंगसाठी उपलब्ध होतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात, एकच सीप्लेन दररोज एक सेवा चालवेल. दरम्यान, कोचीच्या पश्चिमेला 287 किलोमीटर अंतरावर असलेलं काल्पेनी हे लक्षद्वीप द्वीपसमूहातील कोचीच्या सर्वात जवळचं बेट आहे.

जाणून घ्या, संपूर्ण वेळापत्रक : उद्घाटन उड्डाणाच्या पहिल्या दिवशी सीप्लेन सकाळी आठ वाजता कोचीहून निघेल आणि सकाळी 9:20 वाजता काल्पेनी इथं उतरेल. त्यानंतर विमान सकाळी 9:40 वाजता काल्पेनीहून निघेल आणि सकाळी 10:15 वाजता कवरत्ती इथं पोहोचेल. तेथून ते सकाळी 10:35 वाजता निघेल आणि सकाळी 10:55 वाजता अगात्ती बेटावर उतरेल. परतीच्या प्रवासात दर 20 मिनिटांच्या अंतरानं विमानांची सोय असणार आहे आणि विमान दुपारी सुमारे 12:55 वाजता काल्पेनी इथं पोहोचेल. दुपारी 1:15 वाजता काल्पेनीहून निघून दुपारी 2:35 वाजता कोची (CIAL) इथं विमान उतरल्यावर संपूर्ण वेळापत्रक समाप्त होईल.

"या सीप्लेन प्रकल्पामुळं लक्षद्वीपच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. हवाई प्रवासासोबत एक अनोखा दृश्यानुभव देणारा हा उपक्रम केवळ पर्यटनासाठीच नाही, तर वैद्यकीय उद्देश, व्हीआयपी प्रवास, शासकीय वाहतूक आणि आपत्कालीन परिस्थितीत स्थलांतरणासाठीही वापरला जाऊ शकतो," असं कडमठ बेटावरील पर्यटन संचालन कंपनी 'हेवन आइल्स ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड'चं संचालक इब्राहिम अधम कडमठ यांनी सांगितलं.

इतर बेटांसाठीही सेवा सुरू केली जाणार : या महिन्याच्या 18 तारखेला विमान सकाळी 10:00 वाजता रवाना होईल आणि दुपारी 4:35 वाजता कोचीला परत येईल. 19 तारखेपासून ही सेवा कडमठ बेटापर्यंत वाढवण्यात येईल. त्या दिवशी सकाळी 7:30 वाजता निघणारे विमान दुपारी 3:35 पर्यंत कोचीला परत येईल. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत इतर बेटांसाठीही सेवा सुरू केली जाईल, असं अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. दरम्यान, नेहमीच्या विमानतळाच्या धावपट्टीऐवजी, ही सेवा 'वॉटर एयरोड्रोम' वापर करते. जी पाण्याची अशी निश्चित केलेली क्षेत्रे आहेत, जिथं सीप्लेन सुरक्षितपणे उतरू आणि उड्डाण करू शकतात. प्रवाशांचे विमानात चढणे आणि उतरणे सुलभ करण्यासाठी फ्लोटिंग जेट्टी उभारण्यात आल्या आहेत.

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TAGGED:

KERALA
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सीप्लेन
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