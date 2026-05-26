गीर जंगलातील सिंहांच्या मृत्यूचं कारण काय? परिसरात चिंतेच वातावरण
Published : May 26, 2026 at 3:14 PM IST
अमरेली : आशियाई सिंहांचं एकमेव ठिकाण असलेल्या गुजरातच्या गीर जंगलात 'बॅबेसिओसिस' नावाच्या जीवघेण्या साथीच्या रोगामुळं वनविभाग आणि वन्यजीवप्रेमी चिंतेत आहेत. गेल्या काही दिवसांत गीर पूर्व आणि गीर पश्चिम विभागांमध्ये तीन बछड्यांसह आठहून अधिक सिंहांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. यामुळं परिसरात चिंतेच वातावरण आहे. सिंहांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर, वनविभाग सतर्क असून पशुवैद्यकांच्या देखरेखीखाली तपासणी आणि उपचार केले जात आहेत.
साथीच्या रोगाबद्दल गंभीर चिंता : मिळालेल्या माहितीनुसार, गिर पूर्व भागातील जसाधर रेंजच्या गिर गरहा सीमावर्ती भागात एकाच दिवसात दोन सिंहांचा एका रहस्यमय आजारानं मृत्यू झाल्यानंतर वन विभागानं तपास सुरू केला. त्यानंतर, गिर पश्चिम भागातील बाबरिया आणि जमवाला रेंजमध्ये आणखी दोन सिंहांचा मृत्यू झाल्यानं साथीच्या रोगाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. वन विभागाच्या सूत्रांनुसार, लक्षणांच्या आधारे बॅबेसिओसिस रोगाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, त्यानुसार गीरच्या विविध भागांतील सिंहांच्या कळपांना वेगळे करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. धारी येथील सरसिया रेंजमधून आठ सिंहांच्या एका कळपाला रेस्क्यू करून त्यांना विशेष निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, अशक्त आणि आजारी सिंहांना पकडून उपचार आणि तपासणीसाठी निरीक्षण शिबिरांमध्ये हलवलं जात आहे.
नियमित आरोग्य तपासणी : याचबरोबर, वन विभाग सिंहांकडून रक्ताच्या नमुन्यांसह विविध नमुने गोळा करत असून, पशुवैद्यकांचे एक पथक नियमित आरोग्य तपासणी करत आहे. तसंच काही भागांमध्ये सिंहांच्या संपूर्ण कळपांना पिंजऱ्यात बंद करून प्राणी तज्ज्ञांच्या पथकाकडून त्यांची काळजी घेतली जात आहे आणि त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत, असं वृत्त आहे. दरम्यान, या साथीच्या रोगामुळं लिलिया रेंजमधील एका, सावरकुंडला रेंजमधील एका आणि सरसिया रेंजमधील एका बछड्याचा मृत्यू झाला आहे. सिंहांच्या सततच्या मृत्यूंमुळं गिर परिसरात चिंता आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातायेत : प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जयपाल सिंह यांनी सांगितलं की," बॅबेसिओसिससारख्या आजारांपासून सिंहांचं संरक्षण करण्यासाठी सातत्यानं देखरेख केली जात आहे. वन विभागाची पथकं प्रत्यक्ष क्षेत्रात तैनात करण्यात आली असून प्रत्येक संशयास्पद प्रकरणावर लक्ष ठेवलं जात आहे. सिंहांच्या आरोग्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत." दरम्यान, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2020-21 दरम्यान, धारी आणि खंभा गिरच्या आसपासच्या परिसरात बॅबेसिओसिस रोगाची साथ पसरली होती. त्यावेळी 10 पेक्षा जास्त सिंहांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी वन विभागानं एक मोठी बचाव आणि उपचार मोहीम सुरू केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा, अशाच प्रकारच्या परिस्थितीमुळं सिंहांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेबाबत वन विभागासमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
