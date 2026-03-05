ETV Bharat / bharat

म्हशी शेतात घुसल्यानं झाला वाद: शेतमालकानं कुऱ्हाडीचे घाव घालून शेतकऱ्याचा केला खून, रक्तरंजित होळीनं हादरले नागरिक

शेतात म्हशी घुसल्यानं झालेल्या वादातून मारेकऱ्यांनी शेतकऱ्याचा खून केला. होळीच्या दिवशीच ही रक्तरंजित घटना घडल्यानं नागरिकांना मोठा हादरा बसला आहे.

Man Murdered With Axe In Khurai
नातेवाईकांनी केलेला रास्तारोको (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 6:24 PM IST

भोपाळ : रस्त्यावर चरणाऱ्या म्हशी शेतात घुसल्यानं शेतमालकानं म्हशी चारणाऱ्या शेतकऱ्यावर कुऱ्हाडीचे घाव घालून त्याचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे देशभर होळीचा उत्साह सुरू असताना घडलेल्या या रक्तरंजित होळीनं नागरिकांना चांगलाच हादरा बसला आहे. ही घटना सागरमधील खुरई इथं घडली आहे. भगवान दास असं कुऱ्हाडीचे घाव घालून खून करण्यात आलेल्या शेतकऱ्याचं नाव आहे. तर जयराम यादव, केदार यादव, करतार यादव, नीरज यादव, केदारनाथ यादव अशी मारेकऱ्यांची नावं आहेत.

म्हशी शेतात गेल्यावरुन शेतकऱ्याचा खून : खुरई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इज्जत गावात ही घटना घडली. ५५ वर्षीय भगवान दास हे बुधवारी आपल्या म्हशी चारत असताना त्या दुसऱ्याच्या शेतात घुसल्या. या क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण झाला. संतप्त झालेल्या मारेकऱ्यांनी भगवान दास यांचा कुऱ्हाडीनं खून केला. मृत भगवान दास यांची सून देवी यादव यांनी सांगितलं की, सासरे भगवान दास हे त्यांच्या म्हशी चारण्यासाठी शेतात गेले होते. यावेळी सासरे भगवान दास यांचा जयराम यादव, केदार यादव, कर्तार यादव, नीरज यादव आणि केदारनाथ यादव यांच्याशी शेतात म्हशी घुसल्यावरून वाद झाला. त्यानंतर या लोकांनी एकत्र येऊन भगवान दास यांचा पाठलाग केला आणि त्यांच्यावर कुऱ्हाडीनं हल्ला केला. कुऱ्हाडीनं त्यांच्या मानेवर वार केला, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला." सुनेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी कुटुंबातील सदस्यांनी मृतदेह घेऊन रस्ता रोखला. मृत भगवान दास यादव यांच्या सून देवी यादव म्हणाल्या, "या घटनेतील पाचही आरोपींना तत्काळ अटक करून फाशी देण्यात यावी. आरोपीचे घर पाडण्यासोबतच, रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या कर्तार यादव यानालाही नोकरीवरून काढून टाकण्यात यावे. या मागण्यांसाठी हा रस्ता रोको करण्यात आला."

धुळवडीच्या दिवशी रक्ताची होळी : ४ मार्च रोजी संपूर्ण देश होळीच्या आनंदात असताना, सागरमधील खुरई इथं मारेकरी रक्ताची होळी खेळत होते. खुरईच्या इज्जत गावात पाच जणांनी म्हशी शेतात घुसल्याच्या कारणावरुन एका वृद्धाची निर्घृण हत्या केली. मृताच्या सुनेच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.गुरुवारी, ५ मार्च रोजी घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी कुटुंबातील सदस्यांनी बीना-सागर राष्ट्रीय महामार्गावरील इज्जत चौकात मृतदेह ठेवून रास्ता रोको केला. तीन तास रास्ता रोको सुरू राहिला आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. राष्ट्रीय महामार्ग बीना-सागर रोडवर रास्ता रोको सुरू करण्यात आला. हा रास्ता रोको सुमारे तीन तास चालला. यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. जाममध्ये अडकलेले नीलेश ताम्रकर आणि सीताराम सिंग म्हणाले, "त्यांना काही तातडीच्या कामासाठी सागरला जायचे आहे, परंतु सुमारे दोन तासांपासून वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत."

संपादकांची शिफारस

