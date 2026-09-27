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'मन की बात'चा 138वा एपिसोड: पंतप्रधान मोदींकडून सर्जिकल स्ट्राइकच्या आठवणींना उजाळा; जनगणनेला सांगितले राष्ट्रीय कर्तव्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज त्यांचा लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम 'मन की बात'मधून देशवासियांना संबोधित केलं.

Mann Ki Baat
'मन की बात'चा 138वा एपिसोड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 2:00 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी (27 सप्टेंबर) महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी आपल्या लोकप्रिय रेडिओ कार्यक्रम ‘मन की बात’च्या माध्यमातून देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संवर्धन यांसह विविध विषयांवर चर्चा केली.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मन की बात’च्या या सप्टेंबरच्या भागातून पुन्हा एकदा आपल्याशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली आहे. मी देशातील सर्व नागरिकांचं स्वागत करतो.”

‘मन की बात’च्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या उल्लेखनीय प्रयत्नांना व्यासपीठ मिळते. तसेच देशाच्या विविध क्षेत्रांतील यशस्वी कामगिरीची माहिती देशवासीयांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या कार्यक्रमातून केले जाते, असंही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

सर्जिकल स्ट्राइक आणि जनगणनेवर पंतप्रधान मोदींचे भाष्य :

भारताच्या अशाच एका मोठ्या ऐतिहासिक कामगिरीला लवकरच 10 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. ही कामगिरी म्हणजे सर्जिकल स्ट्राइक. 10 वर्षांपूर्वी, 28-29 सप्टेंबर 2016 रोजी भारतीय लष्करानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राइक केली होती. भारतीय जवानांनी नियंत्रण रेषा (LoC) पार करून दहशतवादाविरोधात केलेली ही कारवाई पाहून जगभरात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “दहशतवादी हल्ल्यांमुळे भारताला दीर्घकाळ मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. एक काळ असा होता की भारतात साखळी बॉम्बस्फोट ही सामान्य बाब झाली होती. याच सप्टेंबर महिन्यात, 13 सप्टेंबर 2008 रोजी दिल्लीत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर काही आठवड्यांतच मुंबईत 26/11 सारखा मोठा दहशतवादी हल्ला झाला.”

“मित्रांनो, यापूर्वीही प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात कारवाईची मागणी केली जात होती. मात्र, त्याकडे तितकंसं लक्ष दिलं जात नव्हतं. लोक केवळ वेळ निघून जाण्याची वाट पाहत होते. आजचा भारत मात्र दहशतवादाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणासह पुढे जात आहे आणि त्याचे परिणामही आपण पाहत आहोत,” असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

जनगणनेबाबतही पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख :

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “माझ्या प्रिय देशवासीयांनो, सध्या देशाची एक मोठी आणि महत्त्वाची चित्र तयार होत आहे. या चित्रात तुम्ही आहात, तुमचं कुटुंब आहे आणि तुमचे शेजारीही आहेत. मी भारताच्या जनगणनेबद्दल बोलत आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनगणनेचा पहिला टप्पा जवळपास पूर्ण झाला आहे.”

जनगणना, सोमनाथ स्वाभिमान पर्वावर पंतप्रधान मोदींचे भाष्य :

देशातील 32 कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांची माहिती यापूर्वीच नोंदवण्यात आली आहे. सध्या लडाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमधील दुर्गम तसेच बर्फाच्छादित भागांतही जनगणनेचं काम सुरू आहे. या भागांतून प्रेरणादायी असे अनेक अनुभव समोर आले आहेत.

जनगणनेच्या कामाची सुरुवात उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील माणा गावातून झाली. माणा हे देशातील पहिलं गाव म्हणून ओळखलं जातं. येथे जनगणनेची प्रक्रिया सर्वप्रथम 83 वर्षीय पूर्णिमा रावत यांच्यापासून सुरू करण्यात आली. तसेच उत्तरकाशी जिल्ह्यातील बागोरी गावात होमस्टे चालवणारे हरदेव सिंह राणा यांनी डिजिटल माध्यमातून स्वतःची माहिती नोंदवली.

अशोक सिंघल यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त पंतप्रधानांचे स्मरण :

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज 27 सप्टेंबर ही तारीख एका विशेष कारणामुळे आणखी महत्त्वाची ठरली आहे. आज अशा एका महान व्यक्तिमत्त्वाची १०० वी जयंती आहे, ज्यांनी आपले संपूर्ण जीवन संस्कृती, समाज आणि देशासाठी समर्पित केले.”

यावेळी त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, दिवंगत अशोक सिंघल यांचे स्मरण केले. त्यांचा जन्म 1926 मध्ये आजच्याच दिवशी आग्रा येथे झाला होता.

“समाजात राहून त्यांनी तपस्व्यासारखे जीवन जगले. रामजन्मभूमी आंदोलनाला त्यांनी जी दिशा आणि ऊर्जा दिली, त्यामुळे आज आपण अयोध्येत भव्य मंदिर पाहत आहोत. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो की मला त्यांचे जीवन जवळून पाहण्याची, तसेच या अभियानात त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली,” असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्वा’चा उल्लेख :

आपल्या संबोधनात पंतप्रधान मोदी यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्वा’चाही उल्लेख केला.

ते म्हणाले, “आपण यावर्षाची सुरुवात स्वाभिमानाच्या एका मोठ्या पर्वाने केली. हे पर्व होते ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’. सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी, 1026 मध्ये महमूद गझनीने प्रथमच सोमनाथ मंदिराचा विध्वंस केला होता. मात्र, सोमनाथचा विध्वंस करून भारताची ओळख मिटवण्यासाठी आलेल्या लोकांचे आज कोणतेही अस्तित्व नाही.”

सोमनाथ मंदिर, मोढेरा आणि पर्यावरण संवर्धनावर पंतप्रधान मोदींचे भाष्य :

सोमनाथ मंदिर आजही आपली संपूर्ण भव्यता आणि वैभव टिकवून विशाल समुद्रकिनारी दिमाखात उभं आहे. भारताला चिरंतनतेचा आशीर्वाद देत असल्याची भावना त्यातून निर्माण होते. त्यामुळेच यावर्षी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ मोठ्या अभिमानानं साजरे करण्यात आलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पुन्हा एकदा या विषयाचा उल्लेख करण्यामागे एक विशेष कारण आहे.

सन 1026 मध्ये महमूद गझनीने सोमनाथ मंदिराचा विध्वंस केला होता. त्याच वर्षी गुजरातमधील प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिरावरही हल्ला करून त्याची तोडफोड करण्यात आली होती. त्यामुळे यावर्षी मोढेरा मंदिराच्या विध्वंसाला एक हजार वर्षे पूर्ण होत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यावेळी हे मंदिर अवघ्या एका वर्षापूर्वीच बांधण्यात आले होते. राजा भीमदेव यांनी 1025 मध्ये या मंदिराची निर्मिती केली होती.

प्राचीन वारशाशी नाते :

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मित्रांनो, आपल्या भूतकाळाशी असलेलं नातं आजही कायम आहे. हे नातं अधिक दृढ करण्यासाठी अनेक लोक समर्पण आणि कठोर परिश्रम घेत आहेत. असेच एक अनोखे प्रयत्न तामिळनाडूमधील तिरुचिरापल्लीच्या मनप्पाराई येथे सुरू आहेत.”

या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी एका प्रादेशिक दौऱ्याची योजना आखली. या दौऱ्यादरम्यान विविध ठिकाणी त्यांना अनेक मूर्ती आणि प्राचीन मंदिरे आढळून आली.

पर्यावरण संवर्धनामुळे परिसंस्थेला बळ :

पर्यावरण संरक्षणाबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा आपण पर्यावरणाचे रक्षण करतो, तेव्हा आपण केवळ झाडे, वनस्पती आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करत नसतो, तर जीवन टिकवून ठेवणाऱ्या संपूर्ण परिसंस्थेलाही बळकटी देत असतो.”

देशाच्या विविध भागांत सुरू असलेले काही प्रयत्न ही भावना प्रभावीपणे अधोरेखित करत असल्याचे त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी आसाममधील सोनाई-रुपाई वन्यजीव अभयारण्याचं उदाहरण दिलं. एकेकाळी हा परिसर हत्तींचे अधिवासस्थान होता. मात्र, हळूहळू जंगलाच्या जमिनीवर मानवी अतिक्रमण वाढत गेले. परिणामी हत्ती या परिसरापासून दूर गेले.

सुमारे तीन वर्षांपूर्वी या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आले. त्यानंतर आता त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. हत्ती पुन्हा एकदा या जंगलात परतले असून, अनेक वर्षांपासून ज्या भागात हत्तींची हालचाल दिसत नव्हती, त्या परिसरात आता हत्तींचे कळप पुन्हा दिसू लागले आहेत, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.

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SURGICAL STRIKE 10TH ANNIVERSARY
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