दाऊद इब्राहिम मोठा झटका! साथीदार सलीम डोलाला इस्तंबूलहून भारतात आणलं
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा साथीदार आणि कुख्यात अमली पदार्थ तस्कर सलीम डोला याला मंगळवारी (28 एप्रिल) भारतात परत आणण्यात आलं आहे.
Published : April 28, 2026 at 3:46 PM IST
इस्तंबूल : आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ सिंडिकेटविरुद्ध भारतीय कायदा अंमलबजावणी आणि गुप्तचर यंत्रणांना मोठं यश मिळालं आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा जवळचा साथीदार आणि कुख्यात अमली पदार्थ तस्कर सलीम डोला याला मंगळवारी (28 एप्रिल) भारतात परत आणण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याला काही दिवसांपूर्वी इस्तंबूलमध्ये अटक करण्यात आली होती. मंगळवारी पहाटे एका विशेष विमानानं सलीम डोला याला दिल्लीच्या टेक्निकल विमानतळावर आणण्यात आले.
गुप्तचर विभागानं आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्यानं सलीम डोलाला पकडण्यासाठी एक मोहीम राबवली होती. सध्या गुप्तचर यंत्रणा त्याची चौकशी करत आहेत. त्यानंतर त्याला मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात दिलं जाईल. मुंबईत विविध यंत्रणांकडून त्याची पुढील चौकशी केली जाईल. दरम्यान, इस्तंबूल पोलीस विभागाच्या अमली पदार्थ गुन्हे शाखेनं सलीम डोला याला पकडण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली होती. त्यानंतर 25 एप्रिल रोजी त्याला अटक करण्यात आली. अमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी हवा असलेला सलीम डोला हा बेयलिकदुझू जिल्ह्यातील एका घरात लपून बसला होता.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तुर्कीमधील ही कारवाई भारतात सुरू असलेल्या तपासाच्याच वेळी झाली आहे, जिथं मुंबईच्या कुर्ला परिसरात अटक केलेल्या त्याच्या साथीदारांनी सलीम डोलाकडून सूचना मिळाल्याची कबुली दिल्याचं म्हटले जातं. दरम्यान, भारतातील या संबंधित छाप्यांदरम्यान अधिकाऱ्यांनी 126 किलोग्रॅम आणि 141 ग्रॅम मेफेड्रोन, तसंच 2,522,000 भारतीय रुपये जप्त केले. इस्तंबूल पोलीस विभागानं तेव्हापासून उच्च-स्तरीय अटकेसाठी आवश्यक असलेली ठाण्यातील प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
इंटरपोलच्या रेड नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, सलीम डोलावर नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा, 1985 अंतर्गत अनेक आरोप आहेत, ज्यासाठी किमान दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. अधिकारी आता सलीम डोलावर एनडीपीएस कायदा आणि इतर कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करू शकतात. सलीम डोला हा दाऊद इब्राहिमच्या नेटवर्कशी थेट संबंधित आहे. भारतात अमली पदार्थांचा व्यापार वाढवण्यासाठी तो दाऊदचा मुख्य दुवा होता. यापूर्वी, भारतात सलीम डोलाचे अनेक अवैध अमली पदार्थांचे कारखाने आणि प्रयोगशाळा जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसंच त्याच्यावर सुमारे 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देखील जाहीर करण्यात आले होते.
हेही वाचा :