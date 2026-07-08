बारुईपूर बलात्कार-हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पोलीस चकमकीत ठार; आईनं मृतदेह स्वीकारण्यास दिला नकार
चकमकीत ठार झालेल्या आपल्या मुलाचा मृतदेह स्वीकारण्यास आरोपीच्या आईनं नकार दिला.
Published : July 8, 2026 at 8:42 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील बारुईपूर इथं एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि हत्येतील मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पोलीस चकमकीत ठार झाला. दरम्यान, चकमकीत ठार झालेल्या आपल्या मुलाचा मृतदेह स्वीकारण्यास आरोपीच्या आईनं नकार दिला. तिनं त्याचा चेहरासुद्धा पाहिला नाही.
मुलाचा मृतदेह स्वीकारण्यास आईचा नकार : "प्रभासला त्याच्या कृत्यांची शिक्षा मिळाली आहे," असं म्हणत आरोपी प्रभास मंडलच्या आईनं आपल्या मुलाचा मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. दरम्यान, प्रभासच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. पोलिसांच्या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं. तसंच प्रभासचा मृतदेह पाहण्यासाठी रुग्णालयात जाऊ शकता, असं पोलिसांनी कुटुंबीयांना सांगितलं. मात्र, कुटुंबीयांनी पोलिसांना सांगितलं की, ते प्रभासचा मृतदेह पाहण्यासाठी रुग्णालयात जाणार नाहीत.
West Bengal | Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter. While the crime scene was being reconstructed, he attempted to snatch a weapon from the police and open fire at them. In retaliation, the police fired back, striking…— ANI (@ANI) July 8, 2026
प्रभासच्या कृत्याबद्दल त्याला शिक्षा झाली : "पोलीस आमच्या घरी आले आणि म्हणाले की, आमची इच्छा असल्यास आम्ही मृतदेह पाहू शकतो. मात्र, आम्ही स्पष्ट केलं की आम्ही जाणार नाही, आणि मृतदेहही घेऊन जाणार नाही. त्यानं केलेल्या कृत्याबद्दल त्याला शिक्षा झाली आहे. मला त्याला पुन्हा कधीही पाहायचं नाही. पोलीस पाहिजे तिथं ते त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करू शकतात," असं कुटुंबीयांनी पत्रकारांना सांगितलं. प्रभास घरात कोणाचंही ऐकत नव्हता, अगदी माझेही नाही, असं प्रभासच्या आईनं सांगितलं. तसंच त्या म्हणाल्या, "तो (प्रभास मंडल) अमली पदार्थांच्या आहारी गेला होता आणि वाईट संगत करत होता. आज त्याच्यासोबत जे काही घडले आहे, ते त्याच्या कर्मांचेच फळ आहे."
गुन्ह्यासाठी योग्य शिक्षा मिळाली - प्रभासची पत्नी : प्रभासला त्याच्या गुन्ह्यासाठी योग्य शिक्षा मिळाली आहे, असं त्याची पत्नीनं म्हटलं आहे. दरम्यान, प्रभासच्या पत्नीनं आज रुग्णालयात मृतदेहाची ओळख पटवली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ती म्हणाली, "तो ज्या प्रकारचा माणूस होता, ते पाहता माझा विश्वास आहे की त्यानंच हे केलं आहे. आमच्या लग्नापासून मी त्याचं खूप वाईट वागणं पाहिलं आहे. त्याचे वाईट वागणं सहन करत मी घर चालवण्यासाठी संघर्ष करत होते." याचबरोबर, पोलिसांच्या चकमकीवर प्रतिक्रिया विचारल्यावर ती म्हणाली, "त्याला त्याच्या गैरकृत्यांबद्दल शिक्षा झाली आहे. मी त्याला यापूर्वी विविध गैरकृत्ये आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतलेले पाहिले आहे. तसंच मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी मला बोलावलं होतं, म्हणूनच मी रुग्णालयात गेली होती." दरम्यान, तिनं हे स्पष्ट केलं की, कुटुंबातील इतर सदस्यांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय मृतदेहाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.
#WATCH | West Bengal: Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter.— ANI (@ANI) July 8, 2026
His mother says, " two policemen had come to my house. i had woken up just then. they told me that my son is dead, so would i like to go to the hospital. i told… pic.twitter.com/Xo01Hw7L4n
आरोपी पोलीस चकमकीत ठार : पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, तपास अधिकारी आणि त्यांचे पथक प्रभास मंडल यांच्यासह मंगळवारी पहाटे सुमारे 12:45 वाजता घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, यावेळी प्रभास मंडलनं अचानक एका पोलीस अधिकाऱ्याकडून सर्व्हिस रिव्हॉल्वर हिसकावून घेतलं. त्यानंतर त्यानं पोलीस पथकावर एक गोळी झाडली आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. आत्मसंरक्षणासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला. या गोळीबारात प्रभास गंभीर जखमी झाला. त्याला बारुईपूर उपविभागीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.
चौथ्या आरोपीला अटक : या घटनेनंतर पोलिसांनी परिसर सील केला. घटनास्थळावरून बंदूक आणि वापरलेल्या काडतुसांच्या रिकाम्या पुंगळ्यांसह अनेक पुरावे गोळा करण्यात आले. तसंच याप्रकरणी तपास सुरू असून दंडाधिकारी स्तरावर आवश्यक कायदेशीर कार्यवाहीही सुरू आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान, बरुईपूरमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि हत्येप्रकरणी प्रभास मंडलला मुख्य संशयित म्हणून अटक करण्यात आली होती. तपासाचा एक भाग म्हणून, घटनेची पुनर्रचना करण्यासाठी त्याला घटनास्थळी नेण्यात आले होते. पोलिसांचा दावा आहे की, तेव्हाच गोळीबार झाला. दरम्यान, पोलिसांनी बारुईपूर घटनेप्रकरणी बसीरहाटमधून चौथ्या आरोपीला अटक केली आहे.
हेही वाचा :