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देशातील पहिल्या तंबाखूमुक्त गावानं आता अमली पदार्थांविरोधात सुरू केली मोहीम

कूलिमाड गावकऱ्यांनी पोलीस आणि सरकारच्या 'ऑपरेशन तुफान' व 'ऑपरेशन थंडर' या मोहिमांसोबत हातमिळवणी केली आहे.

Koolimad : Indias First Tobacco Free Village Revives Its Fight Against Drugs
देशातील पहिल्या तंबाखूमुक्त गावानं आता अमली पदार्थांविरोधात सुरू केली मोहीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 7:29 PM IST

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कोझिकोड : केरळच्या कोझिकोड जिल्ह्यातील कूलिमाड गाव, जे देशातील पहिलं तंबाखूमुक्त गाव आहे. या गावानं आता अमली पदार्थांविरुद्धचा लढा पुन्हा सुरू केला आहे. स्थानिक संघटना 'अक्षर कूलिमाड' आणि राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागानं संयुक्तपणे या मोहिमेला एका मोठ्या चळवळीचं स्वरूप दिलं आहे, जे संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श ठरलं आहे.

कूलिमाड गावाला जवळपास 31 वर्षांपूर्वी, 11 जानेवारी 1995 रोजी भारतातील पहिलं तंबाखूमुक्त गाव होण्याचा मान मिळाला होता. त्यावेळी 'अक्षर कूलिमाड' या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली एक मोठं जनआंदोलन सुरू करण्यात आलं होतं. गावकऱ्यांची एकजूट पाहून, जे वर्षानुवर्षे बिडी आणि सिगारेट ओढत होते, त्यांनीही कायमचे धूम्रपान सोडलं. आज, जेव्हा समाजात कृत्रिम अमली पदार्थांचा धोका वाढत आहे, तेव्हा या गावानं आपली जुनी एकजूट आणि धैर्य पुन्हा जागृत केलं आहे.

चालियाड आणि इरुवानजीपुझा नद्यांच्या संगमावर वसलेल्या या निसर्गरम्य कूलिमाड गावात अलीकडेच दोन नवीन पूल आणि रस्ते बांधण्यात आले आहेत. यामुळं दररोज शेजारच्या जिल्ह्यांमधून हजारो पर्यटक इथं येतात. परंतु गावात एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. दुर्गम भागांमध्ये समाजकंटक आणि अमली पदार्थांच्या तस्करांचा धोका वाढला आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी कूलिमाड गावकऱ्यांनी पोलीस आणि सरकारच्या 'ऑपरेशन तुफान' व 'ऑपरेशन थंडर' या मोहिमांसोबत हातमिळवणी केली आहे.

'मयंगिला केरळ' मोहीम आणि आयुक्तांचे निवेदन : केरळ सरकारची 'मयंगिला केरळम' (अर्थात 'केरळ झोपणार नाही') ही विशेष उत्पादन शुल्क मोहीम गावातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करत आहे. या मोहिमेअंतर्गत, अधिकारी गावातील जुने किंवा ओसाड भाग स्वच्छ करत आहेत, जिथं अमली पदार्थांचे व्यसनी लपून बसू शकतात. या मोहिमेबद्दल सहायक उत्पादन शुल्क आयुक्त निजुमन यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं की, "सरकारच्या निर्देशांनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका पथकानं या धूम्रपानमुक्त गावाला (कूलिमाड) भेट दिली. स्थानिक क्लब आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानं संपूर्ण परिसर स्वच्छ करणं, हे आमचं ध्येय आहे, जेणेकरून त्याचा एक उत्तम पर्यटन स्थळ किंवा मनोरंजन केंद्र म्हणून विकास करता येईल."

लोकांची एकजूट : ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कूलिमाड गावातील नागरिकांनी एकत्र येत रॅली काढली आणि आपल्या गावात अमली पदार्थांना प्रवेश करू देणार नाही, असा संदेश दिला. दरम्यान, नदीकिनारी असलेले नवीन मनोरंजन केंद्र आता अमली पदार्थमुक्त मोहिमेचे प्रमुख केंद्र बनलं आहे. भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सर्वत्र सुंदर फलक आणि चित्रं लावण्यात आली आहेत. त्यामुळं कूलीमाड गावानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की, जर लोक एकत्र उभे राहिले तर कोणत्याही वाईट गोष्टीचा पराभव करता येतो.

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Last Updated : October 2, 2026 at 7:29 PM IST

TAGGED:

FIGHT AGAINST DRUGS
अमली पदार्थांविरोधात मोहीम
तंबाखूमुक्त गाव
TOBACCO FREE VILLAGE
KOOLIMAD

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