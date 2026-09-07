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केरळमध्ये दुहेरी हत्याकांड! आई आणि मुलीचा मृतदेह पोत्यांमध्ये भरून नदीत फेकला

मृत महिला पश्चिम बंगालच्या रहिवासी होती आणि अट्टापडी परिसरातील एका स्थानिक मळ्यात काम करत होती. हा गुन्हा महिलेच्या पतीनं केला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे.

Keralam Double Murder: Husband Emerges Prime Suspect In Murder Of Woman
केरळमध्ये दुहेरी हत्याकांड! आई आणि मुलीचा मृतदेह पोत्यांमध्ये भरून नदीत फेकला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 3:32 PM IST

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पालक्काड (केरळ) : केरळमधील अट्टापडीमध्ये एका धक्कादायक घटना घडली आहे. याठिकाणी दुहेरी हत्याकांडाची घटना उघडकीस आली आहे. चिराक्कडावू येथील भवानी नदीच्या काठावर पोत्यांमध्ये एक महिलेचा आणि एका पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह आढळून आला. या दोघांचही शीर कापलं होतं. दरम्यान, पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत. तसंच पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 103(1) अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

महिला पश्चिम बंगालमधील रहिवासी होती : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, मृत महिला पश्चिम बंगालच्या रहिवासी होती आणि अट्टापडी परिसरातील एका स्थानिक मळ्यात काम करत होती. हा गुन्हा महिलेच्या पतीनं केला असावा, असा पोलिसांना संशय आहे. या घटनेनंतर आरोपी केरळमधून पश्चिम बंगालला फरार झाला. तसंच हे कुटुंब सुमारे 20 दिवसांपूर्वीच केरळमध्ये आलं होतं, असंही पोलिसांनी सांगितलं. याचबरोबर, गेल्या काही दिवसांत तामिळनाडूतील अट्टापडी, पालक्काड किंवा शेजारील सीमावर्ती जिल्ह्यांमधून कोणी बेपत्ता झालं आहे का? हे निश्चित करण्यासाठी पोलीस बेपत्ता व्यक्तींच्या अहवालांची बारकाईनं तपासणी करत आहेत.

गुन्ह्यात आणखी लोकांचा सहभाग असल्याचा संशय : प्राथमिक तपासात असं दिसून आलं आहे की, महिला आणि मुलीचा गळा चिरण्यासाठी मशीन किंवा यांत्रिक उपकरणाचा वापर करण्यात आला होता. पुथूर पोलिसांनी सांगितलं की, हत्येनंतर महिला आणि मुलीचे शीर धडापासून वेगळे करून ते प्लास्टिकच्या आवरणात गुंडाळून पोत्यांमध्ये भरण्यात आले. त्यानंतर ते नदीत फेकण्यात आले. रविवारी दुपारी नदीकिनारी गुरे चरत असलेल्या स्थानिक रहिवाशांनी ही संशयास्पद पोती पाहिली आणि पोलिसांना याची माहिती दिली. दरम्यान, या क्रूर गुन्ह्यात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा पुथूर पोलिसांना संशय आहे. त्यांच्या मते, असं कृत्य मदतीशिवाय केलं जाऊ शकत नाही. तसंच हे हत्याकांड दुसरीकडे झालं असावं आणि पाण्याचा प्रवाह जोरदार असताना मृतदेह नदीत फेकण्यात आले असावेत, असाही पोलिसांना संशय आहे.

"सायबर सेलच्या मदतीनं गोळा केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी गुन्हा केल्यानंतर केरळमधून पश्चिम बंगालला पळून गेला आहे. तीन दिवसांपूर्वी भवानी नदीला प्रचंड प्रवाह होता, ज्याचा फायदा घेऊन मृतदेह तिथं टाकण्यात आले. तामिळनाडूच्या सीमावर्ती भागातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासोबतच, आरोपीला पकडण्यासाठी आम्ही इतर राज्यांतील पोलिसांशीही समन्वय साधत आहोत." - संतोष सी.आर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पालक्काड

शवविच्छेदन अहवालातून तपासाला गती मिळेल : दरम्यान, मृतदेह गुंडाळण्यासाठी वापरलेल्या तांदळाच्या एका पोत्यावरील खुणांची अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली, तेव्हा पोलीस तपासात एक मोठं यश मिळाले. यावरून हे पोते कोईम्बतूरहून अट्टापडी येथील कोट्टाथारामधील एका दुकानात पाठवण्यात आलं होतं, हे उघड झाले. त्यानंतर, तपासाची व्याप्ती तामिळनाडूतील सीमावर्ती भाग आणि स्थलांतरित कामगारांच्या वस्त्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शवविच्छेदन अहवालातून या प्रकरणात अधिक स्पष्टता येईल, अशी पोलिसांना आशा आहे.

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TAGGED:

BHAVANI RIVER
COPS FEEL ACCUSED GOT OTHERS HELP
KERALA POLICE SUSPECT HUSBAND
केरळ
KERALAM DOUBLE MURDER

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