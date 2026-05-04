देशाच्या राजकारणात डाव्या पक्षांची दाणादाण! केरळमधील शेवटचा बालेकिल्लाही ढासळला!
केरळ विधानसभा निवडणुकीत निकालानं भारतीय राजकारणातील 50 वर्षांचा इतिहास बदलून टाकला आहे. देशातील कोणत्याही राज्यात डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर न राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
Published : May 4, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद : भारताच्या राजकारणात गेल्या 50 वर्षांत अनेक घडामोडी घडल्या, मात्र आज सोमवारी (4 मे) केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या कलांमध्ये एक ऐतिहासिक चित्र दिसलं आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडी मोठ्या बहुमताकडे वाटचाल करत आहे. यामुळे डाव्या पक्षांचा शेवटचा बालेकिल्ला मानला जाणारं केरळ राज्यही त्यांच्या हातातून निसटताना दिसत आहे.
पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सत्ता गमावण्याच्या स्थितीत आहे. या पराभवामुळे देशात गेल्या 50 वर्षांत प्रथमच कोणत्याही राज्यात डाव्या पक्षांची सत्ता उरणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ही घटना डाव्या राजकारणासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे.
ममता बॅनर्जींनी बंगालमधील डाव्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला : 1977 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये डावे सत्तेवर आल्यापासून, ही विचारसरणी विविध राज्यांमध्ये एक अभेद्य बालेकिल्ला म्हणून प्रस्थापित राहिली होती. पश्चिम बंगालमध्ये सलग 34 वर्षांच्या सत्तेनंतर, 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसनं हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला. त्यानंतर, ममता यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस 2016 आणि 2021 मध्ये सलगपणे सत्तेवर आली. पण या निवडणुकीत भाजपानं ममता यांची 15 वर्षांपासूनची सत्ता उलथवून टाकली आहे.
त्रिपुरात भाजपानं आसमान दाखवलं : त्रिपुरा येथे 2018 साली भारतीय जनता पक्षानं डाव्या पक्षांना तब्बल 25 वर्षांच्या सत्तेतून बाहेर काढलं होतं. आता केरळ हा डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला देखील त्यांच्या हातातून निसटताना दिसत आहे.
केरळमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता आळीपाळीने येत-जात राहिली आहे. 2021 मध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली 'एलडीएफ'नं सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत इतिहास घडवला होता. मात्र यावेळी जनतेचा कल बदललेला दिसत आहे. सध्याच्या कलांनुसार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडी बहुमताच्या पुढे जात आहे
डाव्यांची दाणादाण कशी उडाली? : स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतातील डाव्या पक्षांनी चांगली कामगिरी केली होती. 1957 मध्ये केरळ येथे पहिलं कम्युनिस्ट सरकार स्थापन झालं. 1960 च्या दशकापासून ते 2000 च्या सुरुवातीपर्यंत पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या राज्यांमध्ये त्यांचा मजबूत प्रभाव होता.
2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी 59 जागा जिंकत युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (UPA) सरकारला महत्त्वाचा पाठिंबा दिला. मात्र 2008 मध्ये अणुकरारासारख्या मुद्द्यांवरून त्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर 2009 मध्ये त्यांची ताकद कमी होऊन केवळ 24 जागांवर आली. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांत ही संख्या आणखी घसरली.
राज्य पातळीवरही ही घसरण कायम राहिली. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा गमावल्यानंतर आता केरळमधील पराभवामुळे डाव्या पक्षांसमोर संघटनात्मक आणि वैचारिक आव्हानं उभी ठाकली आहेत. अनेक विश्लेषक याकडे, राष्ट्रीय पातळीवर डाव्या विचारसरणीचे महत्त्व कमी होत असल्याचे (किंवा ती बाजूला सारली जात असल्याचे) लक्षण म्हणून पाहतात.
आता पुढे काय होणार? : LDF च्या पराभवानंतर, पिनराई विजयन आणि इतर डाव्या नेत्यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तरुण मतदार, सातत्यानं बदलणारे सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आणि भाजपसारख्या शक्तींना सामोरं जाण्यासाठी पक्षाला आता एक नवी रणनीती आखावी लागेल. दरम्यान, काँग्रेससाठी हा विजय दक्षिण भारतात पक्षाच्या नेतृत्वाला आणि राहुल गांधी यांना अधिक बळ देणारा ठरेल.
भारताच्या बहुलवादी राजकारणात, डाव्या विचारसरणीनं सामाजिक न्याय, कामगारांचे हक्क आणि समानता यांसारख्या मूल्यांचा सातत्यानं पुरस्कार केला आहे. तथापि, बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यात आलेल्या अपयशामुळेच त्यांना आजच्या बिकट परिस्थितीत सामोरं जावं लागत आहे. आता हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की, डावे पक्ष या पराभवातून धडा घेऊन पुनरुत्थानाच्या मार्गावर वाटचाल करतील, की त्यांची अधोगती अशीच सुरू राहील.