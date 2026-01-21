ETV Bharat / bharat

बसमधील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तरुणाची आत्महत्या; व्हिलॉगर तरुणीला अटक

बसमध्ये जात असताना शूटिंग केलेला व्हिडिओ व्हायरल केलेल्या तरुणीला अटक करण्यात आली आहे. तिच्यामुळं तरुणानं आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.

Accused Vlogger Shimjitha arrested at Kozhikkode
आरोपीला अटक करताना पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)
January 21, 2026

कोझिकोड- तरुणाच्या आत्महत्येनंतर केरळ पोलिसांनी व्लॉगर शिमजिशा मुस्तफाला बुधवारी अटक केली आहे. गोविंदपुरमधील रहिवासी दीपकचा बसमधील व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर अपमान झाल्यानं दीपकनं आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचल होतं.

कोझिकोड वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माहितीनुसार आरोपीला वडाकरा येथून अटक करण्यात आली आहे. कोइलांडी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर शिमजिथाला पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा तिच्यावर आरोप आहे. दीपक यांच्या आत्महत्येनंतर न्याय मिळावा, यासाठी संपूर्ण केरळमध्ये निदर्शने करण्यात आली होती.

दीपक यांच्या कुटुंबानं पोलिसात तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार शिमजिथानं सोशल मीडियात व्हिडिओ पोस्ट केल्यानं दीपक यांनी आत्महत्या केली होती. घटनेनंतर शिमजिथा ही फरार झाली होती. पोलिसांनी तिला अटक करण्याकरिता लुकआउट नोटीस जारी केले. सायबरसेलच्या मदतीनं पोलिसांनी तिला अटक केली आहे.

शिमजिथा ही बसमधून प्रवास करत असताना तिनं दीपक यांचा व्हिडिओ काढला. दीपक यांनी गैरवर्तणूक केल्याचा शिमजिथानं दावा केला होता. तिनं हा व्हिडिओ सोशल मीडियात पोस्ट केल्यानंतर व्हायरल झाला. दीपक यांची लोकांमध्ये बदनामी झाली. अपमान सहन न झाल्यानं त्यांनी आत्महत्या केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर दीपक निर्दोष असल्याची माहिती समोर आली. केवळ व्हिडिओ त्या पद्धतीनं दाखविण्यात आल्याचं तपासात आढळलं.

दीपक यांचे कुटुंब, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रीवरून व्हिलॉगर विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मेडिकल कॉलेजच निरीक्षक बैजू के. जोस यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस पथकानं दीपक यांची आई आणि इतर नातेवाईकांचे जबाब घेतले. शिमजिथानं केलेल्या व्हिडिओमुळे दीपक हे मानिसकदृष्ट्या खचले होते.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार वैयक्तीक गोपनीयतेचा भंग करणारे व्हिडिओ चित्रीकरण करून सोशल मीडियात शेअर करणं हा गुन्हा आहे. दुसऱ्याच्या वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग करणारी आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे व्हिडिओ करणाऱ्यांना केरळ पोलिसांनी कठोर कारवाईचा इशारा दिला. डिजीटल ट्रायल आणि सोशल मीडियातून वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग झाल्यानं एखाद्याचा बळी जाऊ शकतो, हे दाखवून देणारी घटना मानली जात आहे.

