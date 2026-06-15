केरळमध्ये महिला आणि तृतीयपंथीयांसाठी मोफत बस सेवा सुरू
ही मोफत प्रवासाची सुविधा आता राज्यात धावणाऱ्या 3,125 केएसआरटीसी बसेसमध्ये उपलब्ध असणार आहे.
Published : June 15, 2026 at 2:09 PM IST
तिरुवनंतपुरम : केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारनं 'प्रियदर्शनी' प्रकल्पाचा अधिकृतपणे शुभारंभ केला. याअंतर्गत, केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (KSRTC) बसमध्ये महिला आणि तृतीयपंथीयांना मोफत प्रवास करता येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी थंपानूर येथील केएसआरटीसी संकुलात या उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. ही मोफत प्रवासाची सुविधा आता राज्यात धावणाऱ्या 3,125 केएसआरटीसी बसेसमध्ये उपलब्ध असणार आहे.
यावेळी आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी सांगितलं की, "महिलांचा सन्मान करण्याच्या यूडीएफ सरकारच्या आश्वासनापैकी एक भाग म्हणून प्रियदर्शनी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सरकारनं सत्तेवर आल्यानंतर एका महिन्याच्या आतच एक मोठं निवडणूक आश्वासन यशस्वीपणे पूर्ण केलं आहे. हा या उपक्रमाचा केवळ पहिला टप्पा आहे." याचबरोबर, ही योजना महिलांसाठीची कोणतीही चॅरिटी नाही आहे, असं स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, यामुळं राज्यभरात सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडून येतील. प्रवासाचा खर्च रद्द केल्याने रोजगार, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल. हा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी सरकार अंदाजे 800 कोटी रुपये देत आहे.
खाजगी वाहतूक क्षेत्राला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं की, खाजगी सेवा आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग मानल्या जातात आणि चालकांनी घाबरण्याची गरज नाही. सरकार त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा पुरवेल. ते म्हणाले की, "सार्वजनिक वाहतूक जाळ्याचा विस्तार केल्यानं खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व आपोआप कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीही कमी होईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणाऱ्या एका सहयोगी प्रणालीचा विचार करत आहे."
परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन यांनी सांगितलं की, "केएसआरटीसी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या योजना तयार केल्या जातील. राज्यात सध्या अंदाजे 5,700 बस कार्यरत आहेत. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने विविध प्रकल्प राबवले जातील. याशिवाय, व्यक्ती आणि संस्थांना बस प्रायोजित करण्याची संधी दिली जाईल. याचबरोबर, राज्यातील 93 बस डेपोंमधील विकासकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील," अशी घोषणाही मंत्र्यांनी केली.
दरम्यान, प्रियदर्शनी प्रकल्पाचा पहिला प्रवास थंपानूर बस टर्मिनल येथून सुरू झाला आणि सचिवालयाच्या दरबार हॉलमध्ये संपला. हा ऐतिहासिक प्रवास केएसआरटीसीच्या इतिहासातील पहिल्या महिला चालक व्ही. पी. शीला यांनी केला. शीला 13 वर्षांपूर्वी लोकसेवा आयोगामार्फत सेवेत रुजू झाल्या असून, त्या सध्या पेरुंबावूर डेपोमध्ये कार्यरत आहेत. तर पहिल्या फेरीसाठी जयकुमारी यांनी वाहकाची भूमिका बजावली. मोफत प्रवासाचा लाभ साधारण, शहर साधारण, मर्यादित थांबा साधारण, पॉइंट-टू-पॉइंट, ग्राम वंडी, जत्रा मंच एलएस आणि शहर-ते-शहर सेवांसह अनेक श्रेणींमध्ये लागू आहे.
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