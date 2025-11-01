ETV Bharat / bharat

केरळ भारतातील पहिलं अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य घोषित, विरोधकांकडून सरकारचा निषेध

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी केरळला भारतातील पहिले अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य घोषित केलंय. याचा विरोधकांनी निषेध केलाय.

Kerala CM Pinarayi Vijayan
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 3:44 PM IST

1 Min Read
तिरुअनंतपुरम : मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी केरळला भारतातील पहिलं अत्यंत दारिद्र्यमुक्त राज्य घोषित केलंय. शनिवारी सकाळी ९ वाजता सुरू झालेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ही घोषणा करण्यात आली. तथापि, विरोधकांनी या घोषणेचा निषेध केलाय.

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल : केरळला गरिबीमुक्त राज्य या सरकारच्या घोषणेवर तेथील विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन म्हणाले की, ही घोषणा फसवी घोषणा होती. तसंच सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देण्यात आल्या होत्या." विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर टीका केली. तसंच सरकारवर नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केलाय. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर जाण्यापूर्वी विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर धरणे दिले आणि घोषणाबाजी केली.

विरोधकांनी सभात्याग केला : गरिबीमुक्तची घोषणा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष विधानसभेच्या अधिवेशनातून विरोधकांनी सभात्याग केला. व्ही. डी. सतीसन यांनी आरोप केला की, "ही घोषणा फसवणूक आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी नियम ३०० चा वापर करून विधानसभेच्या प्रक्रियेचं उल्लंघन केलंय."

फसवणूक करणं विरोधकांची सवय : त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन म्हणाले की, "फसवणूक करणं ही विरोधकांची सवय आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की "हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता आणि तो गुप्त विषय नव्हता. या कामगिरीबद्दल जनतेला माहिती देणे विधानसभेला योग्य वाटले म्हणून विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले."

ऐतिहासिक घोषणेचा अभिमान वाटतो : मुख्यमंत्री म्हणाले, "सरकार फक्त पूर्ण झालेल्या कामांबद्दलच बोलते. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हा जनादेशाचा आधार आहे, जे साध्य झाले आहे ते टिकवून ठेवण्यासाठी पावले उचलली जातील." विरोधकांच्या सभात्यागानंतर, मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी केरळला अत्यंत गरिबीमुक्त राज्य म्हणून औपचारिकपणे घोषित केले. ते म्हणाले की, "सर्व विधानसभा सदस्यांना या ऐतिहासिक घोषणेचा अभिमान वाटतोय."

