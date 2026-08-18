आपचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यासह सहा जणांना एसीबीकडून अटक; अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपावर हल्लाबोल
माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना दिल्ली एसीबीनं अटक केली आहे. त्याचबरोबर माजी आयएएस उदित प्रकाश राय यांच्यासह सहा जणांना अटक करण्यात आली.
Published : August 18, 2026 at 10:53 PM IST
नवी दिल्ली: भ्रष्टाचारविरोधी विभागानं (ACB) दिल्लीत कथित भ्रष्टाचाराचे एक मोठं आणि खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आणल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ही कारवाई आगामी पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्याचा आरोप आपच्या नेत्यांनी केला आहे.
मंगळवारी, एसीबीनं दिल्ली जल बोर्डाच्या (DJB) अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या (STPs) श्रेणीसुधारणेसाठीची निविदा प्रक्रिया आणि त्याशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक अनियमितता, फसवणूक व गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली सहा जणांना अटक केली. यामध्ये दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि काही खासगी कंपन्यांचे मालक आणि प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
यांना एसीबीनं केली अटक- भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे सह-आयुक्त विक्रमजीत सिंग यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपींमध्ये माजी जलमंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, डीजेबीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उदित प्रकाश राय, माजी कंत्राटी सल्लागार अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव (मेसर्स ए.एन. एंटरप्रायझेसचे मालक), राजा कुमार (मेसर्स युरोटेक एन्व्हायर्नमेंट प्रा. लि. चे मालक) आणि पंकज वर्मा (मेसर्स सृजनहारचे मालक) यांचा समावेश आहे.
काय आहे आरोप- डीजेबीच्या एसटीपी प्रकल्पांसाठीच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करम्यात आला आहे. तसेच निविदा अटींमध्ये फेरफार करून काही निवडक व्यक्तींना फायदा पोहोचवण्याचा कट रचल्याचं आरोपात म्हटलं आहे. एसीबीच्या तांत्रिक तपासातून आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या विश्लेषणातून खाजगी व्यक्ती आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील खोलवरची संगनमत स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचा तपास संस्थेकडून दावा करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे खासगी कंपन्यांच्या सांगण्यावरून निविदेच्या अटींमध्ये फेरफार केल्याचंही तपास संस्थेनं म्हटलं आहे. माजी सीईओ उदित प्रकाश राय यांनी बँकिंग माध्यमांतून स्वतःच्या आणि आपल्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांमध्ये 1.52 कोटी रुपयांची मोठी लाच स्वीकारल्याचा आरोप आहे.
दिल्लीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ- गुन्ह्यातून मिळालेल्या या रकमेचा वापर कसा करण्यात आला, याची सखोल तपासणी तपास यंत्रणेकडून करम्यात येत आहे. पुरेसे पुरावे गोळा केल्यानंतर आणि औपचारिक चौकशीनंतर, मंगळवारी संध्याकाळी सर्व सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आगामी काळात आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. या मोठ्या कारवाईमुळे दिल्लीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
केजरीवाल यांनी सरकारवर केली टीका- अरविंद केजरीवाल यांनी 'एक्स' (X) मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, भाजपाच्या सांगण्यावरून सत्येंद्र जैन यांना पुन्हा एकदा अटक करण्यात आली आहे. यापूर्वी तुरुंगात असताना त्यांना छळाला सामोरे जावे लागले होते. ते सर्वांना अजूनही आठवते. आधीचा खटला बनावट होता. हा खटलाही बनावटच ठरेल. भाजपाची ही हुकूमशाही अशीच किती काळ चालणार? ते कोणावरही खोटे आरोप करून त्यांना तुरुंगात डांबतात. त्यांचे खोटेपणा पुन्हा एकदा देशासमोर उघड होईल. पण तुरुंगात गेलेला वेळ आणि सहन केलेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई कोण करणार आहे? भाजपाच्या पापाचा घडा आता भरला आहे. त्यांनी कितीही हुकूमशाहीचा मार्ग अवलंबला तरी, मोदी सरकारचा अंत अटळ आहे. संपूर्ण आम आदमी पार्टी आणि देशातील जनता सत्येंद्र जैन यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे.
पंजाबचे सह-प्रभारी असल्यानं कारवाई- आपचे नेते अनुराग धांडा यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत भाजपावर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटलं की, भाजपला आपची भीती वाटते, याचा आणखी काय पुरावा हवा आहे? जल बोर्ड निविदा काढली होती, तेव्हा सत्येंद्र जी तुरुंगात होते. तुरुंगात असताना त्यांना यासाठी जबाबदार कसे धरले जाऊ शकते? सत्येंद्र जैन हे पंजाबचे सह-प्रभारी आहेत. तिथे निवडणुका जवळ येत आहेत. हे खरे कारण आहे. थोडी तरी लाज बाळगा, भित्रे मोदी.
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