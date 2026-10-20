केदारनाथ, तुंगनाथ आणि मदमहेश्वर मंदिराचे दरवाजे लवकरच होणार बंद, जाणून घ्या, तारीख...
हिवाळ्याच्या आगमनाबरोबरच, हिमालयाच्या उंच शिखरांवर वसलेल्या या मंदिरांमधील नियमित दर्शन बंद होईल आणि देवतांच्या मूर्ती व उत्सवी पालख्या आपापल्या हिवाळी निवासस्थानी रवाना होतील.
Published : October 20, 2026 at 1:51 PM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) : विजयादशमीच्या दिवशी तीन प्रमुख पंच केदारनाथ मंदिरांच्या म्हणजेच तृतीय केदारनाथ, तुंगनाथ, द्वितीय केदारनाथ, मदमहेश्वर आणि भगवान केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे बंद होण्याच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हिवाळ्याच्या आगमनाबरोबरच, हिमालयाच्या उंच शिखरांवर वसलेल्या या मंदिरांमधील नियमित दर्शन बंद होईल आणि देवतांच्या मूर्ती व उत्सवी पालख्या आपापल्या हिवाळी निवासस्थानी रवाना होतील.
केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे 11 नोव्हेंबरला बंद होणार : केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे 11 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8:30 वाजता हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बंद केले जातील. यानंतर, बाबा केदार यांची मूर्ती उत्सव डोली फाटा आणि गुप्तकाशीमार्गे प्रवास करून आपल्या हिवाळी निवासस्थानी उखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात पोहोचेल. याबाबतची माहिती डोली प्रभारी डी. एस. भुजवान यांनी दिली.
तुंगनाथचे दरवाजे 6 नोव्हेंबरला बंद होणार : हिमालयातील सर्वाधिक उंचीवर वसलेल्या तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिराचे दरवाजे 6 नोव्हेंबरला योग्य विधींसह हिवाळ्यासाठी बंद केले जातील. पंचांगानुसार, विजयादशमीच्या दिवशी, मक्कुमठ या हिवाळी सभागृहात दरवाजे बंद करण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली. यानंतर, 8 नोव्हेंबर रोजी भगवान तुंगनाथांची चल मूर्ती मकुम्मठ इथं आणली जाईल, जिथं भाविकांना हिवाळ्याच्या हंगामात देवाचे दर्शन घेता येईल, अशी माहिती बीकेटीसीचे व्यवस्थापक प्रकाश पुरोहित यांनी दिली.
मदमहेश्वरचे दरवाजे 16 नोव्हेंबरला बंद होणार : द्वितीय केदारनाथ मंदिर, भगवान मदमहेश्वर धामचे दरवाजे 16 नोव्हेंबर रोजी हिवाळ्यासाठी बंद होतील. यानंतर, देवाची उत्सव पालखी रात्रभर गौंधार इथं राहील. 17 नोव्हेंबर रोजी पालखी गौंधारहून रांसीला, 18 नोव्हेंबर रोजी रांसीहून गिरियाला आणि 19 नोव्हेंबर रोजी गिरियाहून उखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिराकडे जाईल. इथं भगवान मदमहेश्वर यांची हिवाळी पूजा केली जाईल, अशी माहिती वेदपती विश्व मोहन जमलोकी यांनी दिली. दरम्यान, तिन्ही मंदिरांच्या बंदच्या तारखा जाहीर झाल्यामुळं हिवाळी पूजेची तयारीही जोरात सुरू झाली आहे. आता हिवाळ्यातही भाविकांना उखीमठ आणि माकुम्मठ मंदिरांमधील देवतांच्या दर्शनाला जाता येईल.
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