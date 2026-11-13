काझीरंगाजवळ भीषण रस्ते अपघात; दहा जणांचा मृत्यू
शुक्रवारी दुपारी एका प्रवासी वाहनाची आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात दहा जण ठार झाले आहेत.
प्रतिकात्मक (Source- IANS)
Published : November 13, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:20 PM IST
काझीरंगा (गुवाहाटी) - आसाममध्ये भरधाव वेगातील ट्रॅव्हरलनं ट्रेलर ट्रकला धडक दिल्यानं भीषण अपघात घडला आहे. हा अपघात काझीरंगा जिल्ह्यातील रंगरजन रस्त्यावर घडला आहे. अपघातात 10 जणांचा मृत्यू झाला. तर काही जण जखमी झाले आहेत.
प्रवासी वाहन (ट्रॅव्हलर) ३५ पेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन नागावच्या दिशेने जात होते समोरून एक कंटेनर ट्रक (KA 01 AT 0977) येत होता. या दोन वाहनांमध्ये जोरदार धडक झाली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रवाशांमध्ये नागाव येथील काझीरंगा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. घटनास्थळी मदतकार्य सुरू करण्यात आलं आहे.
Last Updated : November 13, 2026 at 4:20 PM IST