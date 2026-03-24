ETV Bharat / bharat

UAPA प्रकरणात काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबीला जन्मठेपेची शिक्षा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंग यांनी अंद्राबीला बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

Kashmir Woman Separatist Asiya Andrabi
UAPA प्रकरणात काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबीला जन्मठेपेची शिक्षा (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर : यूएपीए (UAPA) काश्मीरच्या फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबीला दिल्ली न्यायालयानं मंगळवारी (24 मार्च) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंग यांनी अंद्राबीला बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यूएपीएच्या कलम 18 अंतर्गत 2018 पासून तिहार कारागृहात असलेल्या 65 वर्षीय अंद्राबीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 बी अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याव्यतिरिक्त, यूएपीएच्या कलम 38 आणि 39 अन्वयेही तिला प्रत्येकी 10 वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा आणि दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

सहआरोपींना देखील 30 वर्षांची शिक्षा : न्यायालयानं तिला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 ए आणि 505 अन्वये दंडासह पाच वर्षांच्या कारावासाची आणि अतिरिक्त शिक्षेचीही शिक्षा सुनावली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121 ए अन्वये, तिला जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला. तसंच दंडाची रक्कम न भरल्यास भोगाव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त कारावासाचीही तरतूद करण्यात आली. सहआरोपी 39 वर्षीय सोफी फहमीदा आणि 61 वर्षीय नाहिदा नसरीन यांना यूएपीएच्या कलम 18 अंतर्गत 30 वर्षांच्या साध्या कारावासाची आणि 5 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसंच, त्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 बी अंतर्गत 30 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं : या दोघींनाही यूएपीएच्या कलम 38 आणि 39 अन्वये प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची शिक्षा देण्यात आली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153 ए, 153 बी आणि 505 अन्वये त्यांना प्रत्येकी चार वर्षांच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसंच, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 212 ए अन्वये, त्या दोघींनाही 10 वर्षांच्या कारावासासह दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच, कोठडीत आधीच घालवलेल्या कालावधीसाठी शिक्षेत सूटही मंजूर केली आहे. दरम्यान, ही शिक्षा न्यायालयाच्या 14 जानेवारी 2026 च्या निकालानंतर सुनावण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अंद्राबी, फेहमीदा आणि नसरीन यांना यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून जन्मठेपेची मागणी : यापूर्वी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अंद्राबीसाठी जन्मठेपेची मागणी केली होती. तिनं भारताविरुद्ध युद्ध पुकारलं होतं आणि अशा कृत्याला अत्यंत कठोर शिक्षाच होईल, असा कडक इशारा देणं आवश्यक आहे, असं राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं म्हटलं होतं. दरम्यान, "या दोषी अत्यंत सुशिक्षित महिला आहेत आणि त्यांची कृत्ये ही भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या एका खोलवर रुजलेल्या कटाचा भाग होती. त्या केवळ या कटाचा भागच नव्हत्या, तर त्या या कटाच्या मुख्य सूत्रधार होत्या," असं राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं आपल्या लेखी युक्तिवादात नमूद केलं. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ते तिघेही बंदी घातलेल्या दुख्तरान-ए-मिल्लत या संघटनेचे सदस्य होते आणि सोशल मीडिया व सार्वजनिक सभांच्या माध्यमातून बंडखोरीला खतपाणी घालणारा व भारतविरोधी मजकूर पसरवण्यात त्या सहभागी होत्या.

अशांतता भडकवली आणि समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवलं : न्यायालयानं नमूद केलं की, ही संघटना जम्मू आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळं करून पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्याची वकिली करत होती. आरोपींनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि भाषणांचा वापर करून अशांतता भडकवली आणि समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवलं, असंही न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. दरम्यान, अंद्राबीचे पती कासिम फक्तू हे 1992 मध्ये काश्मिरी पंडित आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते हृदयनाथ वांचू यांच्या हत्येमध्ये सहभागी असल्याप्रकरणी आधीच जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. कासिम फक्तू याला 2003 मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 2018 पासून तो उधमपूर कारागृहात आहे.

TAGGED:

यूएपीए
आसिया अंद्राबी
30 वर्षांची शिक्षा
फुटीरतावादी नेत्या
ASIYA ANDRABI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.