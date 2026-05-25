जम्मू-काश्मीरमध्ये दारुल उलूम जमातच्या माजी प्रमुखाच्या घरावर एनआयएचा छापा
जमात-ए-इस्लामी जम्मू आणि काश्मीरवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ही शोधमोहीम राबवली जात आहे.
Published : May 25, 2026 at 1:57 PM IST
श्रीनगर : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) सोमवारी दक्षिण काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातील झैनापोरा भागातील मुलू चित्रगाम येथील रहिवासी शहजादा औरंगजेब याच्या घरासह अनेक ठिकाणी छापे टाकले. सूत्रांनुसार, शहजादा औरंगजेब यानं यापूर्वी शोपियानमध्ये जमात-ए-इस्लामीचं (JeI) जिल्हाप्रमुख म्हणून काम केलं होतं.
काही तास शोधमोहीम राबवली : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, एनआयएचे पथक पोलीस आणि सीआरपीएफच्या जवानांसह पहाटे लवकर शहजादा औरंगजेब याच्या घरी पोहोचले आणि त्यांनी काही तास शोधमोहीम राबवली. शोधमोहिमेदरम्यान काही वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत की नाही, याबाबत तपास यंत्रणेकडून तत्काळ कोणतंही अधिकृत निवेदन आलं नाही. तसंच याबाबत अद्याप कोणालाही ताब्यात घेण्यात आल्याचं किंवा अटक करण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं नाही.
संघटनेवर सरकारनं घातली होती बंदी : जमात-ए-इस्लामी जम्मू आणि काश्मीरवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ही शोधमोहीम राबवली जात आहे. या संघटनेवर भारत सरकारनं 2019 मध्ये बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्या (UAPA) अंतर्गत बंदी घातली होती. फुटीरतावादी कारवाया आणि दहशतवादाला निधी पुरवल्याच्या आरोपांमुळं ही बंदी नंतर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. यादरम्यान, एनआयएनं शोपियान जिल्ह्यातील इमाम साहिब भागातील जामिया सिराज-उल-उलूम इथंही शोधमोहीम राबवली. जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनानं अलीकडेच बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कलम 8(1) अंतर्गत या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.
