जम्मू-काश्मीरमधून इराणला मदत; महिलांनी दिले सोन्याचे दागिने, तर एका गावाकडून 22 लाखांहून अधिक रक्कम

उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील एका गावानं एकत्रितपणे 22 लाखांहून अधिक रक्कम जमा केली आणि ती इराणला देणगी म्हणून दिली.

Kashmir Iran Donations: Rs 22,72,294 Cheque 'With Blessings' And A Child's 50 Paisa Coin That Fetched Rs 17,000
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:38 PM IST

श्रीनगर : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत इराणच्या मदतीसाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील जनतेनं इराणला पाठिंबा देण्यासाठी सढळ हातानं मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील एका गावानं एकत्रितपणे 22 लाखांहून अधिक रक्कम जमा केली आणि ती इराणला देणगी म्हणून दिली. तर दुसरीकडे, श्रीनगरमध्ये एका पाच वर्षांच्या मुलानं या युद्धग्रस्त देशाला दिलेल्या 50 ​​पैशांच्या एका नाण्याला एका लिलावात 17 हजार रुपयांची किंमत मिळाली.

गावकऱ्यांनी 22,72,294 रुपये जमा केले : इराणला मदत करण्यासाठी गेल्या रविवारपासून काश्मीरमध्ये एका प्रचंड देणगी मोहिमेची सुरूवात झाली आहे. या देणगीदारांपैकी बहुतांश लोक शिया मुस्लीम आहेत. आपल्या पंथाचे वैचारिक आणि आध्यात्मिक केंद्र असलेल्या 'इराण'ला पाठिंबा देण्यासाठी, ते रोख रक्कम, दागिने, तांब्याची भांडी, इतकेच नव्हे तर जमीन आणि वाहनं घेऊनही पुढं सरसावले आहेत. बारामुल्ला येथील चैनीबालमध्ये गावकऱ्यांनी 22,72,294 रुपये जमा केले आणि ही रक्कम, भारतातील इराणी दूतावासानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. दरम्यान, "चैनीबाल गावाकडून इराणच्या शूर राष्ट्राला आशीर्वाद," असा मजकूर बँकेच्या ठेव-पावतीवर (डिपॉझिट स्लिपवर) हातानं लिहिलेला होता. हा धनादेश मंगळवारी दूतावासाच्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' खात्यात जमा करण्यात आला.

50 ​​पैशांच्या नाण्यासाठी लागली मोठी बोली : श्रीनगरमध्ये इराणसाठी आयोजित अशाच एका देणगी मोहिमेदरम्यान मंगळवारी झालेल्या लिलावात 50 ​​पैशांच्या एका नाण्याला 17000 रुपये मिळाले. "सध्या बाजारात 50 पैशांचे नाण स्वीकारलं जात नसलं, तरी आयोजकांनी ते लिलावासाठी ठेवलं आणि त्यानंतर इराणविषयीच्या भावनांचा जो उत्स्फूर्त उद्रेक झाला, तो पाहण्यासारखा होता," असं दाल लेक परिसरातील मीर बहारी भागाचे रहिवासी नासिर अहमद यांनी सांगितलं. दरम्यान, या 50 ​​पैशांच्या नाण्यासाठी मोठी बोली लागली, जी अखेरीस एका स्थानिक व्यक्ती जावेद अहमद सूफी यांनी लावलेल्या 17000 रुपयांच्या किमतीवर निश्चित झाली. यावेळी "अल्लाहचीच कृपा होती की, त्यानं माझी यशस्वी बोलीदार म्हणून निवड केली," असं सूफी यांनी वृत्तसंस्था 'पीटीआय'ला सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "माझ्या एका मित्रानं आपली मोटारसायकल दान केली आहे. महिलांनी सोन्याचे दागिने आणि तांब्याची भांडी दिली आहेत. मात्र, एका लहान मुलानं आपल्या बचतीतून दिलेल्या त्या अगदीच क्षुल्लक रकमेची बरोबरी कशाशीच होऊ शकत नाही," असं सूफी यांनी सांगितलं.

सर्व स्तरांतील लोकांचा देणगी मोहिमेत सहभाग : आयोजकांनी सांगितलं की, या गरीब वस्तीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या लिलावातून आतापर्यंत तीन लाखांहून अधिक रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. पुरुष, महिला आणि लहान मुलांसह समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांनी या देणगी मोहिमेत सहभाग घेतला. विशेषतः महिलांनी पुढाकार घेत, सोन्याचे दागिने, तांब्याची भांडी आणि घरातील इतर मौल्यवान वस्तूंचे दान करून भरघोस योगदान दिलं आहे. काही कुटुंबांनी तर आपल्याकडील जनावरेही देणगी म्हणून दिली आहेत.

जपून ठेवलेलं सोनं केलं दान : या देणगीदारांमध्ये एका महिलेचाही समावेश होता, जिनं 28 वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या आपल्या पतीची आठवण म्हणून जपून ठेवलेलं सोनं दान केलं. नवी दिल्ली येथील इराणी दूतावासानं सोमवारी या कृतीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं की, काश्मीरमधील लोकांच्या भावना हाच इराणच्या लोकांसाठी दिलासा देण्यारा सर्वात मोठा स्रोत आहे. "काश्मीरमधील एका सन्माननीय भगिनीनं 28 वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या आपल्या पतीची आठवण म्हणून जपून ठेवलेलं सोनं इराणच्या जनतेप्रती असलेलं प्रेम आणि एकजुटीनं भरलेल्या अंतःकरणानं दान केलं," असं इराणच्या दूतावासानं एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

