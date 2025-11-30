ETV Bharat / bharat

"धर्म नाही तर मानवता महत्त्वाची"- बेघर पत्रकाराला जमीन देणाऱ्या सैन्य अधिकाऱ्याला उद्योगपतीनं दिली ऑफर

जम्मू विकास प्राधिकरणानं पत्रकार अरफाज डेंग यांचे घर पाडल्यानंतर त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या माजी सैनिकानं मदत केली. या माजी सैनिकाला एका उद्योगपतीनं मदत देऊ केली.

JDA demolishes Journalists home
माजी सैनिक कुलदीप शर्मा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 10:37 AM IST

1 Min Read
श्रीनगर - माजी सैनिक कुलदीप शर्मा यांनी जम्मूमधील बेघर झालेल्या पत्रकार अरफाज अहमद डेंग यांना १३६१.२५ वर्ग फूट जमीन देऊन मदत केली. त्यामुळे दानशूर माजी सैनिकाचं कौतुक होत आहे. कुलदीप शर्मा यांना एका उद्योगपतीनं ऑफर देण्यात आली आहे.

माजी सैनिक कुलदीप शर्मा यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, ४६ वर्षांच्या उद्योगपतीनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक करोड रुपयांची जमीन देण्याची ऑफर दिली आहे. दानशुरपणाचं कौतुक करण्यासाठी उद्योगपतीनं ही ऑफर दिली आहे. जम्मू विकास प्राधिकरणानं (JDA) गुरुवारी पत्रकार अरफाज डेंगचा घर पाडलं होतं. त्यामुळे कुटुंब हे रस्त्यावर आलं आहे. शर्मा म्हणाले, मी पत्रकाराला जमीन दान दिल्यानं त्या उद्योगपतीनं आनंद व्यक्त केला. हे लोक जात, पंथ, रंग आणि धर्माच्या नावाखाली लढत आहेत. माणुसकी अजूनही अस्तित्वात आहे सिद्ध झालं आहे.

शर्मा म्हणाले, अरफाज डेंग यांना जमीन देण्याच्या निर्णयानं उद्योगपतीनं आनंद व्यक्त केला. वृद्ध पालक आणि लहान मुले त्यांचे घर पाडले जात असताना अधिकाऱ्यांना विनवणी करत होते. त्यांचा एक व्हिडिओ समोर आला. पुढे शर्मा म्हणाले, मी एक गरीब माणूस आहे. व्हायरल व्हिडिओ पाहून मला वेदना झाल्या आहेत. मुलाचे वडील अधिकाऱ्यांकडे मदतीची भीक मागत होते. मुलं असहाय्यपणे पाहत होते. अशी कुणावरही वेळ येऊ नये.जम्मू काश्मीरमधील अनेक लोकांचे आणि प्रमुख राजकीय नेत्यांचे सुमारे 12 फोन आले. हे आपलं बंधुत्व आहे. सर्व समुदायातील लोकांनी माझ्याशी संपर्क साधला आहे.

शर्मा यांच्या माहितीनुसार उद्योगपतीनं शनिवारी सकाळी त्यांना फोन केला. जेवढी मदत पत्रकार डेंग यांना दिली, त्याच्या दुप्पट रक्कम देण्याची मदत इच्छा व्यक्त केली. येत्या काही दिवसात ते उद्योगपती हे शर्माच्या घरी येणार आहेत. अरफाज डेंग यांना पुन्हा जीवन सुरुवात करण्यासाठी मदत करणार असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, मी माझ्या भावाचे घर पुन्हा उभारण्यासाठी काहीही करेन, असे मी त्यांना सांगितलं. धर्म महत्त्वाचा नाही. मानवता महत्त्वाची आहे.

